Россия создала серьезную угрозу для водного потенциала части Европы, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Фдерация создала серьезную угрозу водным ресурсам части Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский заявил на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе, сообщает Укринформ.
"Одной из важнейших мишеней для российской армии в Украине сейчас мосты через реки. Бывает, что российская армия трижды наносит ракетные удары по одному и тому же мосту, чтобы его полностью разрушить. Невозможно переоценить и угрозу, которую российская агрессия создала для водного потенциала всей части Европы – центра и востока, Черноморского бассейна", - заявил глава государства.
Он напомнил, что боевые действия на востоке еще с 2014 г. создали угрозу загрязнения подземных вод. Если продолжится затопление угольных шахт, среди которых "Юнком", где в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв, то яд и даже радиоактивное загрязнение могут попасть не только в реки Украины, но и в Черное и Азовское моря.
Информируя партнеров о вызовах безопасности, связанных с украинскими акваториями, Президент упомянул и о блокаде Россией украинских портов. Он констатировал, что из-за этого акта злости России мир стоит на пороге продовольственного кризиса.
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Чернобыльскую АЭС они уже взорвали в 1986 году а Запорожскую АЭС чуть не взорвали -обстреливали им по хер они думают что до их не достанет вот как они туда дошли за 4 дня это уже вопрос?
Это как стоит мальчик, плачет, сопли по лицу размазывает, но руку в ответ поднять боится.
Это недостойная позиция, враг таких не уважает и наглеет. А мы отходили, отступали, прощали
долги. Это, наверное, первый раз в истории войн применяется такая методика.
Помню, у Льва Толстого была теория "непротивление злу насилием", т.е., если бьют по правой щеке, то нужно подставить левую. (Из школьных учебников). Война идёт навсю, орки убили около
100 тыс. наших людей, а мы просим их, чтобы они отошли, чтобы не убивали наших людей и наших
воинов. Это только у меня возникает вопрос, а война ли это, или какие то чудовищные танцы?