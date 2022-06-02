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Россия создала серьезную угрозу для водного потенциала части Европы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вода

Российская Фдерация создала серьезную угрозу водным ресурсам части Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Владимир Зеленский заявил на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе, сообщает Укринформ.

"Одной из важнейших мишеней для российской армии в Украине сейчас мосты через реки. Бывает, что российская армия трижды наносит ракетные удары по одному и тому же мосту, чтобы его полностью разрушить. Невозможно переоценить и угрозу, которую российская агрессия создала для водного потенциала всей части Европы – центра и востока, Черноморского бассейна", - заявил глава государства.

Читайте: Связанный с блокированием Россией украинских портов продовольственный кризис приведет к масштабным протестам в Европе, - Зеленский на Международном форуме безопасности

Он напомнил, что боевые действия на востоке еще с 2014 г. создали угрозу загрязнения подземных вод. Если продолжится затопление угольных шахт, среди которых "Юнком", где в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв, то яд и даже радиоактивное загрязнение могут попасть не только в реки Украины, но и в Черное и Азовское моря.

Информируя партнеров о вызовах безопасности, связанных с украинскими акваториями, Президент упомянул и о блокаде Россией украинских портов. Он констатировал, что из-за этого акта злости России мир стоит на пороге продовольственного кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде, - мэр Бойченко
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Топ комментарии
+9
Что у зеленского на уме то у подоляка в мочевом пузыре😁😁😁👍
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02.06.2022 20:14
+7
Кацапські свині серуть та смердять по усьому цивілізованому світу...
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02.06.2022 20:09
+4
раша - вообще угроза человечеству.. раковая опухоль планеты !!!
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02.06.2022 20:33
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Кацапські свині серуть та смердять по усьому цивілізованому світу...
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02.06.2022 20:09 Ответить
Что у зеленского на уме то у подоляка в мочевом пузыре😁😁😁👍
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02.06.2022 20:14 Ответить
Або навіть навпаки!
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02.06.2022 21:03 Ответить
Він нагадав, що бойові дії на сході ще з 2014 року створили загрозу забруднення підземних вод. Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт, серед яких є "Юнком", де в 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, а й у Чорне й Азовське моря. Джерело: https://censor.net/ua/n3345578


Чернобыльскую АЭС они уже взорвали в 1986 году а Запорожскую АЭС чуть не взорвали -обстреливали им по хер они думают что до их не достанет вот как они туда дошли за 4 дня это уже вопрос?
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02.06.2022 20:30 Ответить
раша - вообще угроза человечеству.. раковая опухоль планеты !!!
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02.06.2022 20:33 Ответить
Да що ти таке кажеш, да не може бути, оце відрив очі, а то ніхто не знав
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02.06.2022 20:38 Ответить
Он ещё в ежевечернем пи%деже роскажет который день полномаштабного вторжения идет
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02.06.2022 20:43 Ответить
Куда смотрит дерьмак? Это же зеледент так патриотом станет! Хотя нет, это напоминает выражение "смотрите как я всрався и теперь мое зеленое говно весь мир отравит". Зебиратели, аууу, в подвалах и на чужбине не "па приколу" уже? Вы жизни своих детей отдали чтобы бубочка патриотизму научился? Не дорогоВАТА ли цена?
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02.06.2022 20:47 Ответить
А як по іншому. У мене знайомий втратив квартиру в Херсоні, будинок в Олешках і авто яке купив за місяць до війни - а винен у нього Порох.))))
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02.06.2022 21:06 Ответить
"нєобучаємий"....)))
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02.06.2022 21:45 Ответить
А тепер представте цей блискавичний "Z"-план рашистів. Спочатку, за допомогою пропаганди вони садять у головне крісло країни - преZEдента клоуна, потім завдяки цій же пропаганді, вся вертикаль влади у країні опиняється у руках ZE-каманди (яка складається з клоунів, повій, рашистської агентури), далі реZEденти москви сплановано знищуть економіку і обороноздатність України... 23.02 вся ze-мращота готується до шашликів попередньо розмішувавши чонгар. А 24.02, армія Z вторгається в Україну, шашлики маринуються ze-виродки готуються за три дні святкувати блискавичну пабєду маскви. А потім, щось пішло не так... Український народ почав давати звіздюлєй z-виродкам. Тому агент фсб - буратіно вирішив негайно змінити касаваротку на вишиванку
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02.06.2022 20:54 Ответить
чувак да ты прям раскрыл заговор тысячелетия на диване
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02.06.2022 22:56 Ответить
Основная проблема в том, что они хотят и обстреливают всю нашу страну ракетами, а мы, даже при наличии таких ракет этого не сделаем. Они могут годами обстреливать наши вокзалы, мосты, предприятия. Мы ответить не сможем.
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02.06.2022 21:15 Ответить
хочу шашла.где взять?
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02.06.2022 22:03 Ответить
Мы миротворцы, мы не можем давать сдачи, Раньше, в детстве, можно было пойти к маме поплакать и пожаловаться. Но уже же выросли. Я не понимаю, почему занята позиция жертвы.
Это как стоит мальчик, плачет, сопли по лицу размазывает, но руку в ответ поднять боится.
Это недостойная позиция, враг таких не уважает и наглеет. А мы отходили, отступали, прощали
долги. Это, наверное, первый раз в истории войн применяется такая методика.
Помню, у Льва Толстого была теория "непротивление злу насилием", т.е., если бьют по правой щеке, то нужно подставить левую. (Из школьных учебников). Война идёт навсю, орки убили около
100 тыс. наших людей, а мы просим их, чтобы они отошли, чтобы не убивали наших людей и наших
воинов. Это только у меня возникает вопрос, а война ли это, или какие то чудовищные танцы?
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02.06.2022 22:31 Ответить
 
 