Відмова домовлятися загрожує Україні втратою національного суверенітету, - Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відмова України домовлятися з Росією веде до зменшення шансів на дипломатичне врегулювання конфлікту і загрожує Україні втратою суверенітету.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Чим це загрожує? Зрозуміло, чим. На жаль, це пов'язано і з жертвами, і з руйнуваннями, і, зрештою, Україна може втратити і додаткові території внаслідок того, що відбувається. В кінцевому рахунку це загрожує Україні, - відмова домовлятися, - насправді одним - втратою національного суверенітету", - зазначив він.

За словами заступника голови Радбезу РФ, якийсь час тому Україна виявила бажання "домовлятися щодо ключових моментів, причому на відносно, на наш погляд, реалістичній позиції".

Медведєв пояснив, ця позиція полягала в тому, "щоб визнати реалії: і територіальні реалії (анексію Криму та окупацію Донбасу. - Ред.), і реалії, пов'язані з участю в міжнародних організаціях, включаючи і військові блоки (відмовитися від участі в НАТО та проводити нейтральну політику у цьому напрямку. – Ред.)".

Також, за словами Медведєва, Україна під час зустрічей двох делегацій і на білоруській землі, і в Стамбулі, і в онлайн режимі нібито спочатку погоджувалася "провести часткову демілітаризацію та провести цілу низку інших важливих речей".

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Але пізніше, за словами заступника голови Ради безпеки РФ, нібито "під впливом тих закликів, які Київ чує з Вашингтона та Брюсселя", Україна переговори призупинила.

І зараз Медведєв вважає, що "шанси на політичне врегулювання ситуації погіршуються".