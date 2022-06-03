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Відмова домовлятися загрожує Україні втратою національного суверенітету, - Медведєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведев

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відмова України домовлятися з Росією веде до зменшення шансів на дипломатичне врегулювання конфлікту і загрожує Україні втратою суверенітету.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Чим це загрожує? Зрозуміло, чим. На жаль, це пов'язано і з жертвами, і з руйнуваннями, і, зрештою, Україна може втратити і додаткові території внаслідок того, що відбувається. В кінцевому рахунку це загрожує Україні, - відмова домовлятися, - насправді одним - втратою національного суверенітету", - зазначив він.

За словами заступника голови Радбезу РФ, якийсь час тому Україна виявила бажання "домовлятися щодо ключових моментів, причому на відносно, на наш погляд, реалістичній позиції".

Медведєв пояснив, ця позиція полягала в тому, "щоб визнати реалії: і територіальні реалії (анексію Криму та окупацію Донбасу. - Ред.), і реалії, пов'язані з участю в міжнародних організаціях, включаючи і військові блоки (відмовитися від участі в НАТО та проводити нейтральну політику у цьому напрямку. – Ред.)".

Також, за словами Медведєва, Україна під час зустрічей двох делегацій і на білоруській землі, і в Стамбулі, і в онлайн режимі нібито спочатку погоджувалася "провести часткову демілітаризацію та провести цілу низку інших важливих речей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв погрожує Україні ракетними ударами "по чому завгодно" через постачання американських систем HIMARS

Але пізніше, за словами заступника голови Ради безпеки РФ, нібито "під впливом тих закликів, які Київ чує з Вашингтона та Брюсселя", Україна переговори призупинила.

І зараз Медведєв вважає, що "шанси на політичне врегулювання ситуації погіршуються".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
Знов коксу перебрав
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03.06.2022 10:07
+35
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03.06.2022 10:09
+33
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03.06.2022 10:07
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Розбудили гнома, тепер слухайте маячню поки не засне
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03.06.2022 10:33 Відповісти
То есть повторил тезис об уничтожении Украины как государства. 24 февраля 2022 года цели у русни были другие. Аппетит приходит во время еды
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03.06.2022 10:33 Відповісти
ні. В них 24.02 ті ж самі цілі були. Просто тоді вони навіть не вважали, що їм доведеться з кимось говорити. Всі мали бути мертві.
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03.06.2022 10:39 Відповісти
Відмова від капітуляції загрожує Росії втратою національного суверенітету, розвалу, зникнення з політичної карти світу
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03.06.2022 10:34 Відповісти
Россия будет методично отрезать куски нашей земли, а мы будем признавать реалии - вот это и есть тот знаменитый "суверенитет".
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03.06.2022 10:34 Відповісти
Принцип салями.
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03.06.2022 10:38 Відповісти
а удержать сможете, завоеватели?
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03.06.2022 15:10 Відповісти
Злобний троль.
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03.06.2022 10:46 Відповісти
тапки? особисто я б тобі зараз ножа в рило забив щоб подивитись будеш ти його сам витягати чи побіжиш до лікарні як піноккіо.
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03.06.2022 10:49 Відповісти
"Взвился Дима алкоголик
Матерщинник и крамольник
"Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!"
Разошёлся - так и сыпет
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед
Будь он круг, едрёна вошь!"

🤣
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03.06.2022 10:36 Відповісти
Даун митя, произнося такие слова, не забыл ли подгузники одеть???
PS: Думаю с Китаем, мы договоримся! =)
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03.06.2022 10:37 Відповісти
Зверніть увагу - коли вони сюди полізли 24.02 - ніхто домовлятися не збирався, просто хотіли всіх повбивати і захопити всю Україну за 3 дні.

А тепер ми на тому етапі, де вони ниють, що домовлятися не виходить.
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03.06.2022 10:38 Відповісти
Не приходить йому в голову, що домовлятися треба вже з 47 країнами коаліції? В кремлі все ще курять кокс і втратили реальність.
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03.06.2022 11:04 Відповісти
Міркуємо за правилами Z пропаганди: все казати навпаки...
Виходить, що переговори з ********** призведуть до втрати національного суверенітету і тотальних руйнувань, а їх відсутність до повернення територій.
Все склалося. 👍✌️
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03.06.2022 10:39 Відповісти
"В конечном счете это грозит Украине, - отказ договариваться , - на самом деле одним - утратой национального суверенитета".

Ну да, ну да...
А встреча "асвабадителей" хлебом-солью и цветами сулила бы бы Украине полную независимость и полный объём принятия политических и экономических решений.
Пля,звёзды бывают разные красные гиганты, белые карлики и прочие. И светят они по разному.
Вот и этот синий карлик от непросыхания вообразил себя звездой. Только по "светимости" он равен чёрной дыре, то есть всё в минусе.
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03.06.2022 10:40 Відповісти
Скорее коричневый карлик - гипотетический объект, недозвезда, которой не хватает массы на полноценный звездный цикл. И вот ее вообще не видно считай. Все-таки ЧД заметны благодяря огромной массе, искривлению пространства, да и светятся некисло за счет диска акреции и всяких там джетов.
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03.06.2022 10:55 Відповісти
100%!
Очень точно подмечено.
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03.06.2022 11:14 Відповісти
все більше заяв: "нададагавариваца" з чергових кацабських ********. ***** втрачають кров, і темні крапки перед очима вже танцюють лебедине озеро.
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03.06.2022 10:41 Відповісти
****** гандон этот ****************
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03.06.2022 10:41 Відповісти
А якщо ніхто не злякається?
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03.06.2022 10:41 Відповісти
Також, за словами Медведєва, Україна під час зустрічей двох делегацій і на білоруській землі, і в Стамбулі, і в онлайн режимі нібито спочатку погоджувалася "провести часткову демілітаризацію та провести цілу низку інших важливих речей".

https://censor.net/ua/n3345650

Ці курви мають пояснити цей словесний понос рашиста, в іншому випадку, а я до цього схилявся з самого початку, зеленські-арахамії готували остаточну капітуляцію, не даремно з 2019 року ослаблювали оборону і руйнували державні інститути.
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03.06.2022 10:42 Відповісти
А что непонятного? Первые дни власть обосралась до невозможности, да хотели договориться. Но просто лаптеногие были настолько уверены в своей победе, что требовали чуть ли чтобы зеленский у них не отсосал прилюдно. А когда поняли что переборщили было уже поздно, поднялся реально народ
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03.06.2022 10:45 Відповісти
Так они просрали переговорьі благодаря своей **********. Делали вид переговоров, в то время бомбя роддомьі. Хотели ублюдки и рьібку сьесть и на хyú сесть. Но "все пошло по плану".
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03.06.2022 11:17 Відповісти
демілітаризація Криму ВЖЕ -так,це Важливо !
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03.06.2022 10:46 Відповісти
Он пьян, мы по моему с 24 февраля ведем переговоры, утилизация лаптеногих это тоже определенный "язык переговоров".
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03.06.2022 10:43 Відповісти
Начинают скулить, это хорошо. Чувствуют, что скоро подъедут Химерсы, ударные беспилотники, F-16, ПРО, да и санкции с эмбарго начнут действовать. Скоро по всей рашке начнется "денег нет, но вы держитесь".
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03.06.2022 10:43 Відповісти
фантазії про ВЖЕ надані Ф-16 нічим не відрізняється від пі..єжа Мєдвєдєва..
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03.06.2022 10:45 Відповісти
Скоро по всей рашке будет то, что происходило в Буче.
Они будут кричать и просить о помощи, но весь мир отвернется и скажет что это все фейк.
И нет, никаких ножек Буша в этот раз не будет.
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03.06.2022 12:14 Відповісти
Господи, оце ще "лічний ліліпут карліка"!
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03.06.2022 10:43 Відповісти
не пи..дить Мєдвєдєв лише тоді,коли розмова по "уточкі" )))
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03.06.2022 10:44 Відповісти
шось цей алкаш занадто ***********.
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03.06.2022 10:44 Відповісти
Медведев мечтает, чтобы его именем назвали корабль:
крейсер "Айфончик".
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03.06.2022 10:46 Відповісти
якийсь час тому - це коли агрохімія з подляком падали в ноги і хотіли здаватися
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03.06.2022 10:47 Відповісти
Ця паскуда живе ще за печерними законами ,ви справді дограєтесь що розвалите нациську росію.
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03.06.2022 10:49 Відповісти
пока гадюшник не выкурить оттуда и не освободить Крым будет постоянная угроза-россия запускает по Украине ракеты с кораблей, которые прячет за гражданскими судами - ВМС

По данным Военно-морских сил, в оккупированном Севастополе РФ выводит на рейд торговые суда с выключенными системами идентификации AIS для невозможности их распознавания:

"Руководство черноморского флота начало применять известную с 2014 года коварную "российскую тактику", но теперь уже и на море… Скрывая за торговыми судами военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр".
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03.06.2022 10:56 Відповісти
Смысл? До них все равно нечем дострелить в ответ, то зачем прятаться. Да и все равно это будут разные точки на радарах независимо от включеного или выключеного Аиса.
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03.06.2022 11:03 Відповісти
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03.06.2022 10:58 Відповісти
Як би ви потвори могли це зробити, то зробили би за любу ціну.
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03.06.2022 10:59 Відповісти
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03.06.2022 11:00 Відповісти
В 1-м ряду х-ло и тютина?
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03.06.2022 18:41 Відповісти
Відмова росії домовлятися з Україною , веде до блокади світовою спільнотою росії, як терористичної держави і розпаду її в кінцевому результаті ,на більш дрібні незалежні утворення ,на зразок "ордло" в Україні і загрожує рашистам втратою державного суверинітету в нинішних границях.
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03.06.2022 11:07 Відповісти
Україна погоджувалась, Україна погоджувалась, і?
Чому тоді не підписали угоди?
А тепер сидить пєтух і жаліється що поїзд поїхав.
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03.06.2022 11:07 Відповісти
После смерти Жирика много людей соревнуются за его место в политической жизни росии. И медведев тоже. Разные глупости он конечно говорить может, но без творческого исступления. Не ярко как-то. Пустовато.
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03.06.2022 11:07 Відповісти
Не розумію, навіщо українською перекладати рашистський брєд - тут усі розуміють па русски, навіщо паскудити мову цими висирами
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03.06.2022 11:10 Відповісти
тупой алкаш пытается выйти из запоя???
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03.06.2022 11:12 Відповісти
Панове. Ми тут постійно сперечаємось і гостримо зуби на зЕ владу, а в мене виникло питання: кандидатів на президента у 2019р. було 39шт. Зараз видно роботу одного з кандидатів і чути скавчання другого- "переможця", а де решта??????
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03.06.2022 11:13 Відповісти
довго прийдеця скавчати вам не будите скавчати грошей не буде
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03.06.2022 12:05 Відповісти
А как умудрился Медведев-Мендель стать офицером запаса не служа в армии.К военной службе он оказался физически не пригоден - рост154 см. вес 45 кг. (в нормальных странах считается, если человек не исполнил воинский долг перед страной, он не должен занимать в ней высший пост, не имеет такого морального права! ). Дебильный вид маленького дауна объяснzется родством Медведева-Менделя с еврейским кланом Шахтманов, представители которого имеют явные черты вырождения и наследственных болезней, свойственных (по сообщениям Израильской прессы) только чистокровным евреям.
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03.06.2022 11:15 Відповісти
Так там вся роZZєя рахітів. Згадай тільки перших полонених орків.
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03.06.2022 11:22 Відповісти
Із цього словесного поносу випливає важлива річ: на початку повномасштабного вторгнення наші "очільники" були готові здати все. Тільки спротив ЗСУ не дав цього зробити.

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03.06.2022 11:16 Відповісти
алкаш и дегенерат. иди спи, *****! к Гааге тебя разбудят
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03.06.2022 11:19 Відповісти
як завжди - самі створюємо проблему і винуваті потерпілі. гопніки й%бані.
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03.06.2022 11:20 Відповісти
Логіка дебіла. Так само можна говорити худобі: якщо ви добровільно не поїдете на м'ясокомбінат, то я вам не позаздрю.
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03.06.2022 11:20 Відповісти
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03.06.2022 11:23 Відповісти
мєдвєдєв ідьот к ****** матєрі.
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03.06.2022 11:27 Відповісти
медвед пішов нах
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03.06.2022 11:30 Відповісти
Может Медведев - кандидат на место Путина. Много стало этого головастого карлика.
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03.06.2022 11:33 Відповісти
Кокс до кремля недоїхав. Мішутку плющить ніпадєцкі.
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03.06.2022 11:37 Відповісти
Що, знову за 3 дні до Києва? Ну давай, бери автомат і вперед - прикопаємо тебе в прикордонній посадці.
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03.06.2022 11:38 Відповісти
Ублюдки кремлевские шли делать адну страну. В первый день войны рабсеяне кругом трындели, но что-то пошло не так. Как бы не сбылось, одна страна Киевская Русь и Московия как ОРДЛО)
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03.06.2022 11:42 Відповісти
пошел ***** дефективній
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03.06.2022 11:53 Відповісти
Як же вони гидкі, ці москальскі падли. Про суверенітет воно занявкало...
Уявляє себе пупом Землі, це ж скільки треба випити американського вискі?
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03.06.2022 11:54 Відповісти
Это у%бище вообще связь с реальностью потерял...
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03.06.2022 12:12 Відповісти
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03.06.2022 12:25 Відповісти
Вони там на мокшандії всі такі дурні, чи тільки *********** мордору?
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03.06.2022 12:37 Відповісти
Этот карлик и алкоголик Медведев ещё не здох от БЕЛКИ??
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03.06.2022 12:43 Відповісти
Пісюн мікроскопотічний,нах пшол!!!
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03.06.2022 13:10 Відповісти
Звідки він мовить? З минулого? Сама русня вже дефакто на розвалинах вся у попілі. Скоро переміщення з минулого в майбутне, буде дуже актуальним питанням для кацапні.
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03.06.2022 13:54 Відповісти
Договариваться? С КЕМ и О ЧЕМ?
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03.06.2022 14:15 Відповісти
Думаю, это грозит самому СУЩЕСТВОВАНИЮ паРашки как ЫМПЕРИИ!
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03.06.2022 14:17 Відповісти
Яке воно кончане!!!
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03.06.2022 17:17 Відповісти
Брехлива гніда. Рожа як срака макак
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03.06.2022 17:26 Відповісти
Дивись як недомірка прорвало. Мужайся, мініПу, ми прийдем.
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03.06.2022 17:50 Відповісти
Реалии такие, что РФ получила *****. Надо это признать. ВТЧ и Медведю.
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03.06.2022 21:10 Відповісти
Медведевым уже занимаются ,,,с ООО ''Белый Дракон'' его ждёт Аид в скоре,следите за новостями
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03.06.2022 21:34 Відповісти
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