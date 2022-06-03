Відмова домовлятися загрожує Україні втратою національного суверенітету, - Медведєв
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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що відмова України домовлятися з Росією веде до зменшення шансів на дипломатичне врегулювання конфлікту і загрожує Україні втратою суверенітету.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
"Чим це загрожує? Зрозуміло, чим. На жаль, це пов'язано і з жертвами, і з руйнуваннями, і, зрештою, Україна може втратити і додаткові території внаслідок того, що відбувається. В кінцевому рахунку це загрожує Україні, - відмова домовлятися, - насправді одним - втратою національного суверенітету", - зазначив він.
За словами заступника голови Радбезу РФ, якийсь час тому Україна виявила бажання "домовлятися щодо ключових моментів, причому на відносно, на наш погляд, реалістичній позиції".
Медведєв пояснив, ця позиція полягала в тому, "щоб визнати реалії: і територіальні реалії (анексію Криму та окупацію Донбасу. - Ред.), і реалії, пов'язані з участю в міжнародних організаціях, включаючи і військові блоки (відмовитися від участі в НАТО та проводити нейтральну політику у цьому напрямку. – Ред.)".
Також, за словами Медведєва, Україна під час зустрічей двох делегацій і на білоруській землі, і в Стамбулі, і в онлайн режимі нібито спочатку погоджувалася "провести часткову демілітаризацію та провести цілу низку інших важливих речей".
Але пізніше, за словами заступника голови Ради безпеки РФ, нібито "під впливом тих закликів, які Київ чує з Вашингтона та Брюсселя", Україна переговори призупинила.
І зараз Медведєв вважає, що "шанси на політичне врегулювання ситуації погіршуються".
Будь ласка, зачекайте...
Матерщинник и крамольник
"Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!"
Разошёлся - так и сыпет
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед
Будь он круг, едрёна вошь!"
🤣
PS: Думаю с Китаем, мы договоримся! =)
А тепер ми на тому етапі, де вони ниють, що домовлятися не виходить.
Виходить, що переговори з ********** призведуть до втрати національного суверенітету і тотальних руйнувань, а їх відсутність до повернення територій.
Все склалося. 👍✌️
Ну да, ну да...
А встреча "асвабадителей" хлебом-солью и цветами сулила бы бы Украине полную независимость и полный объём принятия политических и экономических решений.
Пля,звёзды бывают разные красные гиганты, белые карлики и прочие. И светят они по разному.
Вот и этот синий карлик от непросыхания вообразил себя звездой. Только по "светимости" он равен чёрной дыре, то есть всё в минусе.
Очень точно подмечено.
https://censor.net/ua/n3345650
Ці курви мають пояснити цей словесний понос рашиста, в іншому випадку, а я до цього схилявся з самого початку, зеленські-арахамії готували остаточну капітуляцію, не даремно з 2019 року ослаблювали оборону і руйнували державні інститути.
Они будут кричать и просить о помощи, но весь мир отвернется и скажет что это все фейк.
И нет, никаких ножек Буша в этот раз не будет.
крейсер "Айфончик".
По данным Военно-морских сил, в оккупированном Севастополе РФ выводит на рейд торговые суда с выключенными системами идентификации AIS для невозможности их распознавания:
"Руководство черноморского флота начало применять известную с 2014 года коварную "российскую тактику", но теперь уже и на море… Скрывая за торговыми судами военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр".
Чому тоді не підписали угоди?
А тепер сидить пєтух і жаліється що поїзд поїхав.
Уявляє себе пупом Землі, це ж скільки треба випити американського вискі?