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Отказ договариваться грозит Украине потерей национального суверенитета, - Медведев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины договариваться с Россией ведет к уменьшению шансов на дипломатическое урегулирование конфликта и грозит Украине потерей суверенитета.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Чем это грозит? Понятно, чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и, наконец, Украина может потерять и дополнительные территории в результате происходящего. В конечном счете это грозит Украине, - отказ договариваться , - на самом деле одним - утратой национального суверенитета", - отметил он.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ, некоторое время назад Украина изъявила желание "договариваться по ключевым моментам, причем на относительно, на наш взгляд, реалистичную позицию".

Медведев объяснил, эта позиция заключалась в том, "чтобы признать реалии: и территориальные реалии (аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. – Ред.), и реалии, связанные с участием в международных организациях, включая и военные блоки (отказаться от участия в НАТО и проводить нейтральную политику в этом направлении. – Ред.)".

Также, по словам Медведева, Украина во время встреч двух делегаций и на белорусской земле, и в Стамбуле, и в онлайн режиме вроде бы сначала соглашалась "провести частичную демилитаризацию и провести целый ряд других важных вещей".

Читайте: Медведев угрожает Украине ракетными ударами "по чему угодно" из-за поставок американских систем HIMARIS

Но позже, по словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, якобы "под влиянием призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя", Украина переговоры приостановила.

И сейчас Медведев считает, что "шансы на политическое урегулирование ситуации ухудшаются".
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Топ комментарии
+56
Знов коксу перебрав
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03.06.2022 10:07
+35
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03.06.2022 10:09
+33
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03.06.2022 10:07
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Розбудили гнома, тепер слухайте маячню поки не засне
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03.06.2022 10:33 Ответить
То есть повторил тезис об уничтожении Украины как государства. 24 февраля 2022 года цели у русни были другие. Аппетит приходит во время еды
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03.06.2022 10:33 Ответить
ні. В них 24.02 ті ж самі цілі були. Просто тоді вони навіть не вважали, що їм доведеться з кимось говорити. Всі мали бути мертві.
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03.06.2022 10:39 Ответить
Відмова від капітуляції загрожує Росії втратою національного суверенітету, розвалу, зникнення з політичної карти світу
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03.06.2022 10:34 Ответить
Россия будет методично отрезать куски нашей земли, а мы будем признавать реалии - вот это и есть тот знаменитый "суверенитет".
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03.06.2022 10:34 Ответить
Принцип салями.
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03.06.2022 10:38 Ответить
а удержать сможете, завоеватели?
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03.06.2022 15:10 Ответить
Злобний троль.
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03.06.2022 10:46 Ответить
тапки? особисто я б тобі зараз ножа в рило забив щоб подивитись будеш ти його сам витягати чи побіжиш до лікарні як піноккіо.
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03.06.2022 10:49 Ответить
"Взвился Дима алкоголик
Матерщинник и крамольник
"Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!"
Разошёлся - так и сыпет
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед
Будь он круг, едрёна вошь!"

🤣
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03.06.2022 10:36 Ответить
Даун митя, произнося такие слова, не забыл ли подгузники одеть???
PS: Думаю с Китаем, мы договоримся! =)
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03.06.2022 10:37 Ответить
Зверніть увагу - коли вони сюди полізли 24.02 - ніхто домовлятися не збирався, просто хотіли всіх повбивати і захопити всю Україну за 3 дні.

А тепер ми на тому етапі, де вони ниють, що домовлятися не виходить.
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03.06.2022 10:38 Ответить
Не приходить йому в голову, що домовлятися треба вже з 47 країнами коаліції? В кремлі все ще курять кокс і втратили реальність.
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03.06.2022 11:04 Ответить
Міркуємо за правилами Z пропаганди: все казати навпаки...
Виходить, що переговори з ********** призведуть до втрати національного суверенітету і тотальних руйнувань, а їх відсутність до повернення територій.
Все склалося. 👍✌️
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03.06.2022 10:39 Ответить
"В конечном счете это грозит Украине, - отказ договариваться , - на самом деле одним - утратой национального суверенитета".

Ну да, ну да...
А встреча "асвабадителей" хлебом-солью и цветами сулила бы бы Украине полную независимость и полный объём принятия политических и экономических решений.
Пля,звёзды бывают разные красные гиганты, белые карлики и прочие. И светят они по разному.
Вот и этот синий карлик от непросыхания вообразил себя звездой. Только по "светимости" он равен чёрной дыре, то есть всё в минусе.
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03.06.2022 10:40 Ответить
Скорее коричневый карлик - гипотетический объект, недозвезда, которой не хватает массы на полноценный звездный цикл. И вот ее вообще не видно считай. Все-таки ЧД заметны благодяря огромной массе, искривлению пространства, да и светятся некисло за счет диска акреции и всяких там джетов.
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03.06.2022 10:55 Ответить
100%!
Очень точно подмечено.
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03.06.2022 11:14 Ответить
все більше заяв: "нададагавариваца" з чергових кацабських ********. ***** втрачають кров, і темні крапки перед очима вже танцюють лебедине озеро.
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03.06.2022 10:41 Ответить
****** гандон этот ****************
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03.06.2022 10:41 Ответить
А якщо ніхто не злякається?
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03.06.2022 10:41 Ответить
Також, за словами Медведєва, Україна під час зустрічей двох делегацій і на білоруській землі, і в Стамбулі, і в онлайн режимі нібито спочатку погоджувалася "провести часткову демілітаризацію та провести цілу низку інших важливих речей".

https://censor.net/ua/n3345650

Ці курви мають пояснити цей словесний понос рашиста, в іншому випадку, а я до цього схилявся з самого початку, зеленські-арахамії готували остаточну капітуляцію, не даремно з 2019 року ослаблювали оборону і руйнували державні інститути.
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03.06.2022 10:42 Ответить
А что непонятного? Первые дни власть обосралась до невозможности, да хотели договориться. Но просто лаптеногие были настолько уверены в своей победе, что требовали чуть ли чтобы зеленский у них не отсосал прилюдно. А когда поняли что переборщили было уже поздно, поднялся реально народ
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03.06.2022 10:45 Ответить
Так они просрали переговорьі благодаря своей **********. Делали вид переговоров, в то время бомбя роддомьі. Хотели ублюдки и рьібку сьесть и на хyú сесть. Но "все пошло по плану".
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03.06.2022 11:17 Ответить
демілітаризація Криму ВЖЕ -так,це Важливо !
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03.06.2022 10:46 Ответить
Он пьян, мы по моему с 24 февраля ведем переговоры, утилизация лаптеногих это тоже определенный "язык переговоров".
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03.06.2022 10:43 Ответить
Начинают скулить, это хорошо. Чувствуют, что скоро подъедут Химерсы, ударные беспилотники, F-16, ПРО, да и санкции с эмбарго начнут действовать. Скоро по всей рашке начнется "денег нет, но вы держитесь".
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03.06.2022 10:43 Ответить
фантазії про ВЖЕ надані Ф-16 нічим не відрізняється від пі..єжа Мєдвєдєва..
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03.06.2022 10:45 Ответить
Скоро по всей рашке будет то, что происходило в Буче.
Они будут кричать и просить о помощи, но весь мир отвернется и скажет что это все фейк.
И нет, никаких ножек Буша в этот раз не будет.
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03.06.2022 12:14 Ответить
Господи, оце ще "лічний ліліпут карліка"!
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03.06.2022 10:43 Ответить
не пи..дить Мєдвєдєв лише тоді,коли розмова по "уточкі" )))
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03.06.2022 10:44 Ответить
шось цей алкаш занадто ***********.
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03.06.2022 10:44 Ответить
Медведев мечтает, чтобы его именем назвали корабль:
крейсер "Айфончик".
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03.06.2022 10:46 Ответить
якийсь час тому - це коли агрохімія з подляком падали в ноги і хотіли здаватися
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03.06.2022 10:47 Ответить
Ця паскуда живе ще за печерними законами ,ви справді дограєтесь що розвалите нациську росію.
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03.06.2022 10:49 Ответить
пока гадюшник не выкурить оттуда и не освободить Крым будет постоянная угроза-россия запускает по Украине ракеты с кораблей, которые прячет за гражданскими судами - ВМС

По данным Военно-морских сил, в оккупированном Севастополе РФ выводит на рейд торговые суда с выключенными системами идентификации AIS для невозможности их распознавания:

"Руководство черноморского флота начало применять известную с 2014 года коварную "российскую тактику", но теперь уже и на море… Скрывая за торговыми судами военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр".
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03.06.2022 10:56 Ответить
Смысл? До них все равно нечем дострелить в ответ, то зачем прятаться. Да и все равно это будут разные точки на радарах независимо от включеного или выключеного Аиса.
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03.06.2022 11:03 Ответить
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03.06.2022 10:58 Ответить
Як би ви потвори могли це зробити, то зробили би за любу ціну.
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03.06.2022 10:59 Ответить
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03.06.2022 11:00 Ответить
В 1-м ряду х-ло и тютина?
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03.06.2022 18:41 Ответить
Відмова росії домовлятися з Україною , веде до блокади світовою спільнотою росії, як терористичної держави і розпаду її в кінцевому результаті ,на більш дрібні незалежні утворення ,на зразок "ордло" в Україні і загрожує рашистам втратою державного суверинітету в нинішних границях.
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03.06.2022 11:07 Ответить
Україна погоджувалась, Україна погоджувалась, і?
Чому тоді не підписали угоди?
А тепер сидить пєтух і жаліється що поїзд поїхав.
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03.06.2022 11:07 Ответить
После смерти Жирика много людей соревнуются за его место в политической жизни росии. И медведев тоже. Разные глупости он конечно говорить может, но без творческого исступления. Не ярко как-то. Пустовато.
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03.06.2022 11:07 Ответить
Не розумію, навіщо українською перекладати рашистський брєд - тут усі розуміють па русски, навіщо паскудити мову цими висирами
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03.06.2022 11:10 Ответить
тупой алкаш пытается выйти из запоя???
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03.06.2022 11:12 Ответить
Панове. Ми тут постійно сперечаємось і гостримо зуби на зЕ владу, а в мене виникло питання: кандидатів на президента у 2019р. було 39шт. Зараз видно роботу одного з кандидатів і чути скавчання другого- "переможця", а де решта??????
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03.06.2022 11:13 Ответить
довго прийдеця скавчати вам не будите скавчати грошей не буде
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03.06.2022 12:05 Ответить
А как умудрился Медведев-Мендель стать офицером запаса не служа в армии.К военной службе он оказался физически не пригоден - рост154 см. вес 45 кг. (в нормальных странах считается, если человек не исполнил воинский долг перед страной, он не должен занимать в ней высший пост, не имеет такого морального права! ). Дебильный вид маленького дауна объяснzется родством Медведева-Менделя с еврейским кланом Шахтманов, представители которого имеют явные черты вырождения и наследственных болезней, свойственных (по сообщениям Израильской прессы) только чистокровным евреям.
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03.06.2022 11:15 Ответить
Так там вся роZZєя рахітів. Згадай тільки перших полонених орків.
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03.06.2022 11:22 Ответить
Із цього словесного поносу випливає важлива річ: на початку повномасштабного вторгнення наші "очільники" були готові здати все. Тільки спротив ЗСУ не дав цього зробити.

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03.06.2022 11:16 Ответить
алкаш и дегенерат. иди спи, *****! к Гааге тебя разбудят
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03.06.2022 11:19 Ответить
як завжди - самі створюємо проблему і винуваті потерпілі. гопніки й%бані.
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03.06.2022 11:20 Ответить
Логіка дебіла. Так само можна говорити худобі: якщо ви добровільно не поїдете на м'ясокомбінат, то я вам не позаздрю.
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03.06.2022 11:20 Ответить
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03.06.2022 11:23 Ответить
мєдвєдєв ідьот к ****** матєрі.
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03.06.2022 11:27 Ответить
медвед пішов нах
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03.06.2022 11:30 Ответить
Может Медведев - кандидат на место Путина. Много стало этого головастого карлика.
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03.06.2022 11:33 Ответить
Кокс до кремля недоїхав. Мішутку плющить ніпадєцкі.
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03.06.2022 11:37 Ответить
Що, знову за 3 дні до Києва? Ну давай, бери автомат і вперед - прикопаємо тебе в прикордонній посадці.
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03.06.2022 11:38 Ответить
Ублюдки кремлевские шли делать адну страну. В первый день войны рабсеяне кругом трындели, но что-то пошло не так. Как бы не сбылось, одна страна Киевская Русь и Московия как ОРДЛО)
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03.06.2022 11:42 Ответить
пошел ***** дефективній
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03.06.2022 11:53 Ответить
Як же вони гидкі, ці москальскі падли. Про суверенітет воно занявкало...
Уявляє себе пупом Землі, це ж скільки треба випити американського вискі?
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03.06.2022 11:54 Ответить
Это у%бище вообще связь с реальностью потерял...
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03.06.2022 12:12 Ответить
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03.06.2022 12:25 Ответить
Вони там на мокшандії всі такі дурні, чи тільки *********** мордору?
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03.06.2022 12:37 Ответить
Этот карлик и алкоголик Медведев ещё не здох от БЕЛКИ??
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03.06.2022 12:43 Ответить
Пісюн мікроскопотічний,нах пшол!!!
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03.06.2022 13:10 Ответить
Звідки він мовить? З минулого? Сама русня вже дефакто на розвалинах вся у попілі. Скоро переміщення з минулого в майбутне, буде дуже актуальним питанням для кацапні.
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03.06.2022 13:54 Ответить
Договариваться? С КЕМ и О ЧЕМ?
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03.06.2022 14:15 Ответить
Думаю, это грозит самому СУЩЕСТВОВАНИЮ паРашки как ЫМПЕРИИ!
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03.06.2022 14:17 Ответить
Яке воно кончане!!!
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03.06.2022 17:17 Ответить
Брехлива гніда. Рожа як срака макак
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03.06.2022 17:26 Ответить
Дивись як недомірка прорвало. Мужайся, мініПу, ми прийдем.
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03.06.2022 17:50 Ответить
Реалии такие, что РФ получила *****. Надо это признать. ВТЧ и Медведю.
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03.06.2022 21:10 Ответить
Медведевым уже занимаются ,,,с ООО ''Белый Дракон'' его ждёт Аид в скоре,следите за новостями
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03.06.2022 21:34 Ответить
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