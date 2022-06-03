Отказ договариваться грозит Украине потерей национального суверенитета, - Медведев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины договариваться с Россией ведет к уменьшению шансов на дипломатическое урегулирование конфликта и грозит Украине потерей суверенитета.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Чем это грозит? Понятно, чем. К сожалению, это связано и с жертвами, и с разрушениями, и, наконец, Украина может потерять и дополнительные территории в результате происходящего. В конечном счете это грозит Украине, - отказ договариваться , - на самом деле одним - утратой национального суверенитета", - отметил он.
По словам заместителя председателя Совбеза РФ, некоторое время назад Украина изъявила желание "договариваться по ключевым моментам, причем на относительно, на наш взгляд, реалистичную позицию".
Медведев объяснил, эта позиция заключалась в том, "чтобы признать реалии: и территориальные реалии (аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. – Ред.), и реалии, связанные с участием в международных организациях, включая и военные блоки (отказаться от участия в НАТО и проводить нейтральную политику в этом направлении. – Ред.)".
Также, по словам Медведева, Украина во время встреч двух делегаций и на белорусской земле, и в Стамбуле, и в онлайн режиме вроде бы сначала соглашалась "провести частичную демилитаризацию и провести целый ряд других важных вещей".
Но позже, по словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, якобы "под влиянием призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя", Украина переговоры приостановила.
И сейчас Медведев считает, что "шансы на политическое урегулирование ситуации ухудшаются".
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Матерщинник и крамольник
"Надо выпить треугольник!
На троих его! Даёшь!"
Разошёлся - так и сыпет
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед
Будь он круг, едрёна вошь!"
🤣
PS: Думаю с Китаем, мы договоримся! =)
А тепер ми на тому етапі, де вони ниють, що домовлятися не виходить.
Виходить, що переговори з ********** призведуть до втрати національного суверенітету і тотальних руйнувань, а їх відсутність до повернення територій.
Все склалося. 👍✌️
Ну да, ну да...
А встреча "асвабадителей" хлебом-солью и цветами сулила бы бы Украине полную независимость и полный объём принятия политических и экономических решений.
Пля,звёзды бывают разные красные гиганты, белые карлики и прочие. И светят они по разному.
Вот и этот синий карлик от непросыхания вообразил себя звездой. Только по "светимости" он равен чёрной дыре, то есть всё в минусе.
Очень точно подмечено.
https://censor.net/ua/n3345650
Ці курви мають пояснити цей словесний понос рашиста, в іншому випадку, а я до цього схилявся з самого початку, зеленські-арахамії готували остаточну капітуляцію, не даремно з 2019 року ослаблювали оборону і руйнували державні інститути.
Они будут кричать и просить о помощи, но весь мир отвернется и скажет что это все фейк.
И нет, никаких ножек Буша в этот раз не будет.
крейсер "Айфончик".
По данным Военно-морских сил, в оккупированном Севастополе РФ выводит на рейд торговые суда с выключенными системами идентификации AIS для невозможности их распознавания:
"Руководство черноморского флота начало применять известную с 2014 года коварную "российскую тактику", но теперь уже и на море… Скрывая за торговыми судами военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр".
Чому тоді не підписали угоди?
А тепер сидить пєтух і жаліється що поїзд поїхав.
Уявляє себе пупом Землі, це ж скільки треба випити американського вискі?