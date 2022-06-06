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Росія надсилає багато "гарматного м'яса", що уповільнює перемогу над нею, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Росія очевидно готова жертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань, тому Україні стало важче утримувати позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, західні партнери вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового бліцкригу Росії.

Данілов також висловив упевненість, що приплив озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україна не переможе Росію.

Також читайте: Данілов про здатність ЗСУ відбити новий напад з території Білорусі: Тільки бій може показати

"Росія - велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають. І цей процес (перемоги над Росією), він не може бути дуже швидким", - сказав Данілов.

Він також додав, що "більш ніж упевнений, що ми повернемо свої території".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов і Брінк обговорили допомогу Україні. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Якби останні 3 роки займалися армією так само як 5 років при Порошенко то виганяли б вже кацапів на рідні болота як мінімум з Донецьку та Луганську
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06.06.2022 21:34
+17
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06.06.2022 21:40
+12
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06.06.2022 21:53
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ну это уже не смешно.....
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06.06.2022 21:30 Відповісти
Ану скажи "паляниця".
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06.06.2022 21:36 Відповісти
затягиваем войну на несколько лет.... границы держим закрытыми. и живем на подачки из Запада....чет я сомневаюсь что люди на такое согласятся
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06.06.2022 21:31 Відповісти
а в перехватах сбу - все бегут, дезертируют, нема снарядов.. вы там договоритесь уже между собой
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06.06.2022 21:32 Відповісти
а що, той сепар не намагався чинити опір при затриманні?!
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06.06.2022 22:01 Відповісти
Якби останні 3 роки займалися армією так само як 5 років при Порошенко то виганяли б вже кацапів на рідні болота як мінімум з Донецьку та Луганську
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06.06.2022 21:34 Відповісти
якби якби....
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06.06.2022 21:39 Відповісти
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06.06.2022 21:53 Відповісти
вєтєрінару-вєтєрінарово.
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06.06.2022 21:39 Відповісти
Американский суд выдал ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича. Они были незаконно доставлены в Россию в марте 2022 года.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что Абрамовича обвиняют в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, которая требовалась из-за санкций США против России за полномасштабное вторжение в Украину.

По данным Министерства торговли США, Абрамович в феврале указал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", которые владеют самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Однако на самом деле сам распоряжался ими.

В связи с этим прокуратура намерена конфисковать самолеты, суд выдал ордер на их арест. При этом, по данным ФБР, на сегодня Boeing находится в Дубае, а Gulfstream - в Москве.

Отметим, в отношении самого Абрамовича в США не вводили санкции.
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06.06.2022 21:40 Відповісти
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06.06.2022 21:40 Відповісти
Брехня, ті хто голосували за Моніку не воюють, а тікають від повісток як їх кумир
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06.06.2022 21:44 Відповісти
Победун-хенералиссимус. В черном.
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06.06.2022 21:41 Відповісти
Одна астрология: фантазии, пресказания, предположения, озабоченность, гадания.
Он что не понял, что война идёт. И должность называется Секретарь Совета национальной
безопасности и обороны. Что сделано уже, что будет сделано, что необходимо.
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06.06.2022 21:44 Відповісти
скажи "паляниця"
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06.06.2022 22:23 Відповісти
Кремль очищає Сибір для китайців Економічно та демографічно це вже зроблено Тепер справа за тими, хто вміє користуваться зброєю за Уралом Китаю вони не потрібні - у них уже надлишок населення, бо він з часу розвалу СРСР виводив "морозостійку породу" у своїх північних провінціях Саме тому були ще тоді там були зняті обмеження на дітонароджуваність! Так що китайцям "партизани" там не потрібні
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06.06.2022 21:46 Відповісти
Хто би цьому зебілу розказав ,що в ********** вже місяць іде мобілізація резервістів.
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06.06.2022 22:03 Відповісти
Данілов бачить як тікає гарматне м'ясо, я бачу як гине країна, хто з нас сліпий
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06.06.2022 22:05 Відповісти
Нет, ну как вам нравиться этот ЗЕлёный ветеринар-*****, одевший чёрное в знак того, что он готовился к войне? Зелебобики, её богу, в ваших избранников и их команду в кого не плюнь то и в вора или в имбецила попадёшь. Правда чаще попадаешь в вора-имбецила. Впрочем, каков король такова и свита, каков избиратель таком и их избранник.
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06.06.2022 22:08 Відповісти
Чем больше сдадим, тем больше дадут. Тоже, почти, цитата.
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06.06.2022 22:09 Відповісти
Та да. Нужно всем хором день и ночь петь осанну величайшему генералиссимусу всех времен и народов Боневтику Первому и его холуям. Тогда мы точно про#бем не только юг, а и всю страну.
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06.06.2022 22:36 Відповісти
Данилов, пусть шлют. Наши воины их перемелят.
Или ты хочешь, чтобы они остались в Донецке и в Луганске?
При штурме этих городов это пушечное мясо, оставшись дома, оказало бы гораздо большее сопротивление и ниших воинов погибло бы намного больше.
А так, эти орки повылазили из своих нор и получат свое. Не думаю, что местных из ДНР и ЛНР много останется в живых и они захотят быстро подыхать у себя дома...
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06.06.2022 22:56 Відповісти
Гена Шарамук

21 hrs ·



Lena Rembert is with Olena Rembert.

21 hrs ·



Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol

Витягуймо хлопців та дівчат з полону !

Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.

#Azovstal #Marioupol
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06.06.2022 23:23 Відповісти
Начебто все сказав так як є...але порохоботи в коментах біснуються гірше вати.Вас вже вся країна ненавидить.Я голосувала за пороха,але зараз нічого окрім огиди від ваших висерів не відчуваю.Молодці втопили свого кумира,тепер ще й країну готові втопити в лайні.🤦‍♀️
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07.06.2022 00:56 Відповісти
ну то йди *****,їжв глов і си жопою,"біснуються" давай сукеа ще про неначасі прскавчи,та інші миан6трми зеленого бидла,**** тупа,так тобі дійде скоріше,небіснувата.
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07.06.2022 02:21 Відповісти
що **** країну топим,що правда а не боне6ваитік по якому тии течеш на пару з абдистовичем,бачу курей критичне мислення відсутнє,а прокидається тільки коли приходит різник щоб на філе пустити
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07.06.2022 02:22 Відповісти
 
 