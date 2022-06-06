Росія надсилає багато "гарматного м'яса", що уповільнює перемогу над нею, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія очевидно готова жертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань, тому Україні стало важче утримувати позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, західні партнери вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового бліцкригу Росії.
Данілов також висловив упевненість, що приплив озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україна не переможе Росію.
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"Росія - велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають. І цей процес (перемоги над Росією), він не може бути дуже швидким", - сказав Данілов.
Він також додав, що "більш ніж упевнений, що ми повернемо свої території".
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Об этом сообщает DW.
Сообщается, что Абрамовича обвиняют в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, которая требовалась из-за санкций США против России за полномасштабное вторжение в Украину.
По данным Министерства торговли США, Абрамович в феврале указал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", которые владеют самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Однако на самом деле сам распоряжался ими.
В связи с этим прокуратура намерена конфисковать самолеты, суд выдал ордер на их арест. При этом, по данным ФБР, на сегодня Boeing находится в Дубае, а Gulfstream - в Москве.
Отметим, в отношении самого Абрамовича в США не вводили санкции.
Он что не понял, что война идёт. И должность называется Секретарь Совета национальной
безопасности и обороны. Что сделано уже, что будет сделано, что необходимо.
Или ты хочешь, чтобы они остались в Донецке и в Луганске?
При штурме этих городов это пушечное мясо, оставшись дома, оказало бы гораздо большее сопротивление и ниших воинов погибло бы намного больше.
А так, эти орки повылазили из своих нор и получат свое. Не думаю, что местных из ДНР и ЛНР много останется в живых и они захотят быстро подыхать у себя дома...
21 hrs ·
Lena Rembert is with Olena Rembert.
21 hrs ·
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