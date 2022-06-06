Монастирський і Брінк обговорили подальшу взаємодію - розслідування воєнних злочинів, розмінування території та оснащення підрозділів МВС

Серед пріоритетів діяльності Міністерства внутрішніх справ України - зниження рівня злочинності, розслідування воєнних злочинів та розмінування територій після бойових дій.

Про це під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У відомстві зазначили, що це перша офіційна зустріч очільника МВС України та Надзвичайного та Повноважного Посла США в Україні з моменту її призначення. Під час зустрічі Монастирський і Брінк поділилися баченням основних напрямків взаємодії.

"Під час розмови Монастирський озвучив ключові напрями роботи міністерства у період війни. Серед них - доозброєння, належне оснащення бойових підрозділів системи МВС, зниження рівня злочинності й розслідування воєнних злочинів, розмінування територій після бойових дій, відновлення критичної інфраструктури ДСНС та НПУ і запобігання торгівлі людьми", - йдеться у повідомленні.

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Міністр зазначив, що питання запобігання торгівлі людьми обумовлене великою кількістю вимушених переселенців, які залишили власні домівки та країну.

"Над цими питаннями щоденно працює вся команда МВС. Крім того, я особисто буду озвучувати їх на зустрічі з послами "Великої сімки", – підкреслив він.

Зі свого боку, Брінк, відповідаючи на запитання міністра про бачення пріоритетів у роботі Посольства США в Україні, назвала п'ять основних напрямів. Більшість з них стосуються безпекового блоку.

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"Моїм першим пріоритетом є допомогти вам захищатися. Другим – допомога людям, які цього потребують. Це стосується особливо гуманітарних питань і їх фінансування. Третє – підтримка системи правосуддя в Україні. Четвертим є убезпечення стійкості нашої й вашої держав. Це стосується і зброї, і безпеки громадян", - поінформувала вона.

За словами дипломатки, п'ятим пріоритетом є відновлення роботи посольства.

"Я хочу відбудувати його зсередини, щоб мати змогу результативно працювати з командою вже сьогодні", – зазначила Брінк.

Сторони також обговорили безпекову ситуацію в Україні та домовилися про спільні зусилля для відновлення миру в країні.

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