"Слуга народу" Кузьміних пропонує перейменувати вулиці Житомирщини на честь Зеленського. ДОКУМЕНТ
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Нардеп "Слуги народу" Сергій Кузьміних пропонує перейменувати вулиці декількох громад Житомирщини на честь президента Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.
"У Житомирській області має бути вулиця Володимира Зеленського
У світі назви вулиць та площ отримують українські імена. У європейських містах з’являються вулиці Володимира Зеленського, площі Тараса Шевченка. Ініційовані громадські слухання щодо перейменування вулиць, які тематично пов'язані з радянським минулим, і у громадах мого округу. Запропонував перейменувати одну з вулиць у центрі Романівської та Миропільської громад на честь Президента України Володимира Зеленського", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, 28 січня 2022 року нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали за підозрою в тиску на комісію .
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Рішення суду по цій справі ще немає.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо нехэр робить, трэба замилить очи.
Мабуть показатель озадачЭности селищноI ради 0.
Претендэнт на вибування...___
Це вже буде як Туркменистані і ще зробити незмінним президентом.
За 3 неповних роки і тепер в умовах війни оскотинюється влада до неймовірних глибин. Такий маразм слухаю і справді зелені просруть ще купу територій, тисячі загинуть, а з цього верховного покидька ще зроблять "героя во віки віків", бенямарафон поможе.
Зі зміною президента міняти тільки прізвище, - вставив у матрицю нове прізвище, і порядок.
І з пам'ятниками таке саме, - міняти тільки голови і прізвище "героя" на постаменті.
Дуже економно, - замінив голову, і замість Лєніна, -Зє-Лєнін.
ЗДОХНИ !!!
на фронт і попробуе там цю ересь нести.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті! А нарцис у них Порошенко, блд...
І навіть при останніх 5-и генсеках совка (тільки після подорожі на лафеті і то не обов'язково).
вул. Чонгаророзмінована
вул. Херсоноздана
вул. Південнопройобна
вул. Кримосухопутна
вул. Безуглодурепна
вул. Мукачевокотлетна
на десерт вул. Травневошашличкова
Прірва д'єрмака!... Фу блін треба йти руки помити!