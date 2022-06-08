"Слуга народу" Кузьміних пропонує перейменувати вулиці Житомирщини на честь Зеленського. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу" Сергій Кузьміних пропонує перейменувати вулиці декількох громад Житомирщини на честь президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

"У Житомирській області має бути вулиця Володимира Зеленського

У світі назви вулиць та площ отримують українські імена. У європейських містах з’являються вулиці Володимира Зеленського, площі Тараса Шевченка. Ініційовані громадські слухання щодо перейменування вулиць, які тематично пов'язані з радянським минулим, і у громадах мого округу. Запропонував перейменувати одну з вулиць у центрі Романівської та Миропільської громад на честь Президента України Володимира Зеленського", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, 28 січня 2022 року нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали за підозрою в тиску на комісію .

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Рішення суду по цій справі ще немає.

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