Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол", - посол Корнійчук
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає Ізраїль дозволити продаж системи ракетного перехоплення "Залізний купол".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
Дипломат хоче, щоб ізраїльський уряд підкріпив свою словесну підтримку Україні військовою допомогою.
На пресконференції в Тель-Авіві він заявив, що Україна хоче купити систему "Залізний купол", додавши, що Сполучені Штати не будуть проти такого продажу.
США надають фінансову підтримку проекту "Залізний купол" вже близько 10 років, виділивши близько 1,6 млрд доларів на його виробництво та технічне обслуговування. Система призначена для перехоплення та знищення ракет малої дальності.
Корнійчук також повідомив, що Ізраїль минулого тижня відхилив запит США до Німеччини про поставку Україні протитанкових ракет "Спайк" з ізраїльською ліцензією.
Будь ласка, зачекайте...
КОЖЕН ДРУГИЙ... ))))))
Верещук..Подоляк..
тепер і Корнієнко.. )))
Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх
Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.
"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
https://t.me/operativnoZSU/27763
решту України -ЯК грошей дадуть...
Тому, коли тут деякі розчепірюють пальці і надувають щоки від "мощі" дутої і хваленої ізраїльської армії - це нічого крім іронічної посмішки не викликає.
Пошліть для хохми підрозділ цієї ізраїльської раті, наприклад, під Сєверодонецьк, Лиман, Ізюм... - а тоді хай поділяться враженнями. Якщо буде кому. Вони "герої" проти навівозброєних арабів без підтримки артилерії, авіації і ракет.
Ізраїль продасть аж 4 батареї ?
Ізраїль заблокував передачу американцями системи ПРО «Залізний купол» Україні
вівторок, 15 лютого 2022 р.
Правила погона подчиненньіх не сильно работают в международной политике
а не мріяти, про "Залізний купол", якого не можуть собі дозволити провідні країни світу.
**«Бастион» (индекс ГРАУ 3К55, по кодификации НАТО: SSC-5 «Stooge» (рус. «марионетка») - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 «Оникс» / «Яхонт».
лише військова перемога України і подальші перемовини з мордором..
НЄ "гоните"....
придумати -ЛЬОГКО..
а от поки що з реалізацією навіть в США -"нє альо"
А послу просто треба показати, що він працює. Бо в ОП сказали, що будуть оцінювати за результатами поставок!
Про то, что Украина хочет купить у Израиля его систему ПРО "Железный купол", чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов - без комментариев. Я это даже комментировать не буду.
Это глупо и явно является частной информационной инициативой, ничего общего с общегосударственной стратегией не имеющей.
На пальцах для тех кто меня не читал, не слушал и не видел мои интервью все эти... года - даже США не смогли полноценно интегрировать "Железный купол" в свою ПРО, основой которой является ЗРС Patriot. А вы хотите, чтобы мы интегрировали в наше ПВО основой которого является С-300, "Бук" и прочая совковая чехарда - "Железный купол"?
Давайте без ненужных рефлексий. Я на них ещё мог в 2021 реагировать спокойно и сдержанно, даже в октябре, но не сейчас. Сейчас это тупо бесит!
В ПОШУКАХ УКРАЇНСЬКОЇ "ВУНДЕРВАФЛІ" ....
Причин много. Очень много. Попробую по пунктам.
1. Явное нежелание обострять отношения с Россией и приобрести еще одного военного противника в лице России(ввиду неминуемой войны с Ираном).
2. Нехватка этих самых "куполов" в самом Израиле. Система очень дорогая и продвинутая, количество ограничено и они под каждым кустом не стоят. Угроза с севера, перевозят на север, угроза с юга, перевозят на юг.
3. Явная бесполезность для Украины. В условиях скученности Израиля, где города отделяются друг от друга лентой шоссе, это работает блестяще. В условиях Украины, где все же есть расстояния в сотни километров, бесполезно. 3-4 системы всю страну не спасут, а требуемых 100-150 просто-напросто не существует и для их строительства нужны долгие годы.
4. Невероятная дороговизна сбития любого объекта, без разницы или это простой артснаряд или супер-навороченный Искандер. Одна противоракета стоит 80-100 тыс. долларов. А для тотальной защиты требуются многие миллиарды.
5. И самое главное. Никакая система ПВО-ПРО не дает абсолютной гарантии защиты. В Израиле этот вопрос решают иначе. Если начинают стрелять по нашей территории, то сначала вражеские ракеты и снаряды сбивают и ждут, что противник опомнится и прекратит безумствовать, а когда он опьяненный своей "силой" усиливает обстрелы, начинают стрелять уже по нему. И ракетами, и артиллерией, и авиацией
Так что, мой вывод - Железный Купол не панацея. Он решение вопроса, но не решение проблемы. Проблему злого и агрессивного соседа можно(и надо!) решать современной армией, передовым ВПК, развитой экономикой, единством общества и тотальной борьбой с коррупцией.
Війна та процвітаюча економіка - антагоністи.
Те, що я написав в останньому абзаці, стосується післявоєнної України.
Не страшно зробити помилку. На помилках вчаться.
Страшно знову зробити ту саму помилку. Ось цього Доля вже не прощає.
А як на мій погляд, усі 30 років довоєнної України - це одна суцільна помилка
колись Ізраїль доведе іх до ума - зараз цей купол не перше шо треба.
.
Чого раніше про безпеку не дбали ?
Цього питання і відповідальності вам не уникнути.
А вы в курсе, ДЛЯ ЧЕГО разрабатывался этот купол?
Палестинцы берут одну ракету от град (12 см х 3 м), подтаскивают к границе Израиля треножник с тубой, наклоняют её с помощью транспортира и калькулятора и пуляют на пару километров.
А крылатые ракеты - это СОВСЕМ другая история!
Те що російські ракети літають туди сюди над Києвом, Дніпром, Львовом..... Це тупа демонстрація РОСІЯН, що у будь-який момент ці ракети можуть бути начинені ядерним компонентом, що Україна беззахисна.....
Ps ..Розробляйте втіхаря ЯДЕРНУ зброю, на будь-якому носії ..хоч на Нептуні ..а ще краще на дніпровських Р-36м, повертайте виробництво Воєвод.....
А потім скличте комісію..... АМЕРИКА-ЄВРОПА-РОСІЯ щоб заявити про НАЯВНІСТЬ В УКРАЇНИ ЦИХ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ....
А будуть фиркати, шантажувати санкціями проти України ...ТО ТИКНІТЬ ЦИХ "ПАРТНЕРІВ" НОСОМ В БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ...
5 ЯДЕРНИХ БОЄГОЛОВОК НАЦІЛЕНИХ НА МОСКВУ - ЦЕ КРАЩЕ ЗА ВСІ ЦІ ПЕТРІОТИ, КУПОЛИ, MLRS і гаубиці М777 часів В'єтнамської війни ...
Або УКРАЇНА -ЯДЕРНА ДЕРЖАВА І СПРАВДІ НЕЗАЛЕЖНА...АБО УКРАЇНА ВІЧНА ЖЕРТВА ЯДЕРНОГО ШАНТАЖУ З БОКУ РОСІЯН...
Типова батарея Залізний купол складається з РЛС та трьох пускових установок, по 20 ракет-перехоплювачів в кожній, що дорівнює 60 ракет на батарею[19]. Повідомляється, що одна батарея здатна захистити територію площею близько 150 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
Я не військовий експерт, але Ізраіль не обстрілюють з градів, торнадо, з літаків, підводних човнів, кораблів, артилерії. Тут купол не поможе, хіба що тільки на Київ зосередити і то.
Зате наша влада знову почне виступати і нести хрінь з розряду, що нам не перемогти, бо армію треба в 10 раз збільшити, а ФРН не дає підводні човни, Ізраїль - залізний купол, США - авіаносці, далі варіантів безліч. А зелені курви для оборонки хіба що навалили асфальту, але асфальтних військ не спостерігається, але рашистам створили комфортні умови для наступу і виключно за підтримки *********** України. Ворожа техніка заїжджала в Україну як навмисно чи так співпало по відремонтованим дорогам, таким чином менше зношувалась і швидше просувалась. Гідрант попіклувався про рашистів заздалегідь, нарід думав ремонти для них, а виявилось для наступу на Україну.
Если это самолёты - по аэродромам базирования.
Если корабли и подводные лодки - по их базам.
Им можно, а нам - нет ? Пусть жалуются в ООН.
Техническая сторона будет так или иначе решена, и это будет дешевле.
А взагалі на ці "хотєлки" звідки взяти стільки грошей?
В кінці кінців керівництво України повинно всім партнерам дякувати-дякувати-дякувати за будь-яку допомогу, а не виставляти претензії.
В реальному світі країни не зв'язані між собою військо-оборонними союзами нічого і нікому сторонньому не зобов'язані. Краще наші зелені курви будуть просто вдячні і допомоги буде ще більше)
Улучшать ПВО нужно безусловно. Израиль бесполезно просить продать что-либо. Что с поставками Patriot - всё заглохло?