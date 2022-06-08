Милованов закликає "максимізувати фінансові потоки в Україну", в той час як ОП й надалі блокує конкурс на голову САП, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Радник очільника Офісу Президента Тимофій Милованов закликав експертів працювати не над реформами а над максимізацією фінансових потоків в Україну.
Про це у Telegram повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Милованов у Facebook написав: "Всі економічні і бізнес експерти і лідери думок сьогодні мають працювати над однією метою - максимізувати фінансову підтримку для України на час війни. Ні, не над реформами, ні не над сварками стосовно податків, обліковоі ставки, ні, не над критикою конкурентів, або над своїм его або кар'єрою. Задача одна - максимізувати фінансови потоки в Україну для того, щоб виграти війну".
Шабунін відповів раднику керівника Офісу Президента: "Підкажи, те що Банкова продовжує блокувати завершення конкурсу по САП - це допомагає чи заважає "максимізувати фінансові потоки в Україну"? Отож. То, може, ти все ж помилився з адресатами звернення?"
Будь ласка, зачекайте...
чи не так ?
нормальная идея Балашова 5/10
2. Выгнать гетьманцева и найема из власти ЗА ЖЕЛАНИЕ РАЗРУШИТЬ ЗАКОН О НУЛЕВОЙ РАСТАМОЖКЕ
Я считаю это серьезным вредительством Украине , в то время как :
- денег у украинцев сейчас мало , а содержать семьи и бизнес надо
- много машин украли кацапы , много просто разбомбили
- в Украине нет своих автозаводов на 40 млн граждан ( а есть только автобарыги ВСЕ 30 лет наживавшиеся на спекуляции и развевшие коррупцию в таможне)
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
Не для того вони йшли до влади, подивіться на діяльність депутата із свого виборчого округу, і все стане зрозуміло
сейчас западной помощи не будет без реформ, это деньги налогоплательщиков, и у Запада свои стандарты обращения с деньгами, которые Милованов и ОП будет выполнять, а не наоборот.
вначале готовый обед (реформы) - потом сытый живот (потоки). -))) это не формат Ермака, но Ермак устарел, и должен уйти
Сказав би вже просто - МИ ДАВНО ВЖЕ НЕ КРАЛИ, ДАЙТЕ ЗНОВУ НАМ ПОКРАСТИ ГРОШЕЙ З БЮДЖЕТУ. ВАША Зе ВЛАДА
Сіль в оці Зеленського: Гонтарєва повертається?
https://www.youtube.com/watch?v=coCUYcUYAVg
Беня зі своім слугой зе все порахуе то давйте ж вже
Питання - чому ми, як народ, довірили йому свої життя і свій добробут ....