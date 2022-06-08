Сьомий санкційний пакет ЄС має бути ухвалений якнайшвидше, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав лист до країн Євросоюзу з пропозиціями України щодо сьомого пакету санкцій проти РФ, який має бути ухвалений якнайшвидше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сьогодні підписав лист до країн Європейського Союзу з пропозиціями щодо того, які наступні санкції бачить Україна в сьомому пакеті... З огляду на те, що Росія, схоже, націлена воювати в Україні до останнього росіянина, санкційний тиск, безумовно, потрібно підвищувати", - сказав міністр

За словами Кулеби, в основу цього листа покладено напрацювання групи Єрмака-Макфола за трьома напрямками: нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі, дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопоставлених урядовців та керівників держпідприємств і закриття вже виявлених лазівок та ухиляння від санкцій.

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Міністр зазначив, що після запровадження шостого санкційного пакету деякі європейські політики почали казати, що тепер потрібно "почекати, вивчити, як працюють уже запроваджені санкції, перевести подих".

"Але достатньо подивитися на карту боїв на Донбасі, на руйнування, на ненависть до українців, яку випромінюють російські політики, на їхні спроби вкоренитися на окупованій Херсонщині і частині Запорізької області, щоб зрозуміти, що часу переводити подих і зволікати немає. Тому ми й наполягаємо на тому, що сьомий санкційний пакет ЄС має бути ухвалений якнайшвидше. Наголошую: немає жодних раціональних підстав зволікати з сьомим пакетом санкцій - це наш сигнал ЄС, це наш сигнал "Групі семи", - додав глава МЗС.

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