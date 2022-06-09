Наразі невідомо, хто винен у окупації росіянами півдня. Питання доволі складне, але ми обов’язково отримаємо відповідь, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі невідомо, хто винен в тому, що росіянам все ж вдалося окупувати південь.

Під час інтерв'ю "Радіо Свобода" він зазначив, що з цим будуть розбиратися пізніше, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання доволі складне. У нас було засідання РНБО з цього приводу по прикордонних областях (йшлося про Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку області. - Ред.)... На сьогоднішній день остаточної відповіді немає. Але без цієї відповіді нам буде надалі дуже складно. Тому ми обов’язково отримаємо відповідь про те, чому так сталося та хто приймав ті чи інші рішення", – наголосив він.

Зараз першочергове завдання України - гідно відповісти Росії у військовому плані.

"Зараз війна і зараз пріоритет – відповідати ворогу на війну. Звичайно, зараз можна перейти у цю частину (пошуку відповідей на питання, як відбулася окупація півдня. - Ред.), але потім почнуться звинувачення і політичні процеси. А питання політики зараз поставлене на певну паузу, тому що нам треба побороти ворога. І тут ми маємо бути єдині", - пояснив секретар РНБО.

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