Євросоюз стоїть на порозі "історичного рішення" щодо України, - фон дер Ляєн

Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, під час якого розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення".

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