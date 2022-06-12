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Євросоюз стоїть на порозі "історичного рішення" щодо України, - фон дер Ляєн
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Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, під час якого розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала вона.
За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення".
Топ коментарі
+15 Дмитро Черних 794bd8a2
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+10 Цитаты, притчи, афоризмы.
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+9 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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(сарказм)
в Європі поважають закони, а не панятія..
@leusenko1
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3 ч
Зеленський солодке лиже за чужими текстами про статус України кандидата до ЄС, але мета ЗЕ протилежна. Що хоче Бєня - того бажає Вова. Тотальна корупція, закриття патріотичних телеканалів ніяк не координується із євроінтеграцією. Не вірте словам брехуна, дивіться на його справи.
Віками хахлів (саме хахлів, а не Українців) водили за носа (від Хмельницького і Мазепи до Грушевського і Петлюри) та з носом і залишали (і німці, і москалі, і поляки, і мадяри і румуни...).
Думаю, що вчергове щось екзотичне ("історичне" як фрау бовкнула) пообіцяють, цього разу "статус кандидата", з навішаним цілим оберемком приписів, завдань, умов і ультиматумів. А,тим часом москалі зрівняють Україну із землею і знищать на фронтах Цвіт Української Нації. Через 20 років (!) нікому за цей ******* не доведеться відповідати.
Но будут определённые и жёсткие условия для вступления. И квартальной шобле с Беней впридачу они не понравятся. Но виноват в этом будет Порошенко. Примерно так.
Тра' їй нагадати, шо в разі окупації України всі її ресурси повернуться проти Еуропи. І тоді ***** вже не буде кому зупиняти аж до Біскайської затоки