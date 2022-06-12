УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9321 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
15 504 69
членство в ЄС (925) Євросоюз (6990) фон дер Ляєн Урсула (517)

Євросоюз стоїть на порозі "історичного рішення" щодо України, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ляєн

Європейський Союз стоїть на порозі "історичного рішення" напередодні саміту 23-24 червня, під час якого розглядатимуть питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сподіваюся, що за 20 років, згадуючи про ці події, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення".

Також читайте: Шмигаль обговорив із фон дер Ляєн надання безповоротних грантів для українського бізнесу

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
А скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті про рехворми та антікорупційну боротьбу!!!)))
показати весь коментар
12.06.2022 16:07
+10
Она сказала, что это историческое решение и по прошествии лет они не пожалеют о своём решении☝❗
показати весь коментар
12.06.2022 16:05
+9
Олег Леусенко

@leusenko1

·
3 ч

Зеленський солодке лиже за чужими текстами про статус України кандидата до ЄС, але мета ЗЕ протилежна. Що хоче Бєня - того бажає Вова. Тотальна корупція, закриття патріотичних телеканалів ніяк не координується із євроінтеграцією. Не вірте словам брехуна, дивіться на його справи.
показати весь коментар
12.06.2022 17:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаємо
показати весь коментар
12.06.2022 15:50 Відповісти
За словами фон дер Ляєн, головний виклик для ЄС полягатиме у тому, щоб за результатами саміту напрацювати спільну позицію, "яка відображатиме масштаб цього історичного рішення". а де тут Україна і її народ???
показати весь коментар
12.06.2022 15:50 Відповісти
Урсула
показати весь коментар
12.06.2022 15:51 Відповісти
венгры как раз таки и не против
показати весь коментар
12.06.2022 15:57 Відповісти
Угорці не проти, їх не згадували, та й їм самим немає сенсу бути проти. З угорцями буде проблема по НАТО.
показати весь коментар
12.06.2022 15:58 Відповісти
На венграх тогда президент как на рояле сиграет❗
показати весь коментар
12.06.2022 15:58 Відповісти
Пшли нахрен, эти венгры.
показати весь коментар
12.06.2022 16:47 Відповісти
мадяри наложат .. в штани .. разом з ерефією..
показати весь коментар
12.06.2022 17:36 Відповісти
Венгры наложат в штаны после жесткой беседы с большими дядьками и тетками и навалят вам в штаны ещё ,хрюсские...
показати весь коментар
12.06.2022 18:17 Відповісти
Надія помирає останньою ...
показати весь коментар
12.06.2022 16:00 Відповісти
Я навіть не переймаюся цією дуеллю брехунів, жлобів і злодіїв -Брукселі і Києва.
показати весь коментар
12.06.2022 19:10 Відповісти
zvuchit mnogo obeshajuchi.
показати весь коментар
12.06.2022 16:01 Відповісти
Она сказала, что это историческое решение и по прошествии лет они не пожалеют о своём решении☝❗
показати весь коментар
12.06.2022 16:05 Відповісти
меркель тоже не жалеет о своем историческом решении
показати весь коментар
12.06.2022 16:24 Відповісти
Макрєль сказала: "Нє растанусь с камсамолом, буду вєчно маладой"
показати весь коментар
12.06.2022 18:32 Відповісти
Сказала, але не сказала ЯКЕ.
показати весь коментар
12.06.2022 17:44 Відповісти
А скількі років поспіль Україна намогається вішати локшину євроатлантичній спільноті про рехворми та антікорупційну боротьбу!!!)))
показати весь коментар
12.06.2022 16:07 Відповісти
Це не на часi❗Зараз чекаем коли коррупция поборе сама себе❗Феномен.
показати весь коментар
12.06.2022 16:10 Відповісти
Європа годує обіцянками,так саме як Україна годує Європу обіцянками,цілком адекватні відносини!!))
показати весь коментар
12.06.2022 16:03 Відповісти
Хитрожопый рашистский паренёк ,а не пошел бы ты ...работать на такси ,ну и вслед за хрюсским кораблём
показати весь коментар
12.06.2022 18:26 Відповісти
Історична позиція від Євросоюзу: "ми готові прийняти ще 10-20 млн українських біженців, однак віддайте путіну Південь і Донбас аби ми і далі отримували дешеві енергоресурси з парашиї"
(сарказм)
показати весь коментар
12.06.2022 16:04 Відповісти
Бензокалонка закрываетсяю так что можете в кремле раслабится и наслаждаться своими достижениями
показати весь коментар
12.06.2022 16:20 Відповісти
Нет - это тоже история, в которую мы рискуем крепко вляпаться
показати весь коментар
12.06.2022 16:09 Відповісти
ona skoreje bi oboshlas bez pafosa i molchala togda
показати весь коментар
12.06.2022 16:17 Відповісти
IDI ***** kacap , tak ponjatno ?
показати весь коментар
12.06.2022 17:23 Відповісти
А может быть ты пойдешь на *****, чмо мордовское
показати весь коментар
12.06.2022 17:46 Відповісти
Дрыщ лапотный, а ты-то чо приперся, убогий, да еще через прокси? Водки нет, и кацапским нищебродам тут не подают, разве что в рыло твое свинное. Ногой.
показати весь коментар
12.06.2022 17:56 Відповісти
nav svargi тебе дело говорит, ты бы прислушался ,рявкнул *есть*и побежал выполнять посыл
показати весь коментар
12.06.2022 18:32 Відповісти
бидлота, а він якою написав?
показати весь коментар
12.06.2022 21:19 Відповісти
В київському военному госпиталю
показати весь коментар
12.06.2022 16:18 Відповісти
І скільки часу він буде стояти на тому порозі? Потім почнеться: умовний кандидат, з відтермінуванням на кілька років...та інша хрєнь
показати весь коментар
12.06.2022 16:27 Відповісти
Вже місяць виправляю пошкодження, які нанесла "заметіль" з уламків російських снарядів у своєму дворі в Ірпені. Потужність і щільність "заметілі" така, що робить гіпюр зі сталевих листів і направлена на живих незахищених людей. І в мене визріла думка, Шановні угорці, германці і інші помірковані европейці, це ж для Вас призначалась ця зброя, яка десятиліттями виготовлялась на росіі. Якби не Революція Гідності, то Україна в складі оновленого СрСр бряцала б цім хламом на Ваших кордонах! Може прийшов час переосмислити Европі те, що відбувається на території України?
показати весь коментар
12.06.2022 16:33 Відповісти
Жаба давит, удмурт?
показати весь коментар
12.06.2022 17:47 Відповісти
Похоже, это мокша обосранная.
показати весь коментар
12.06.2022 17:58 Відповісти
Эх не хотел этого говорить и может то что скажу не всем понравится но как говорится это кандидатство в Ес Украине сейчас не на часі.Лучше бы обрадовали нас обьявлением об увеличении поставок тяжёлого оружия в Украину это сейчас куда более актуально чем кандидатство
показати весь коментар
12.06.2022 16:48 Відповісти
Ватный рашистский длбб, одно не заменяет другое, скорее поток оружия только увеличится .Ну что вы такие тупые бараны, хрюсские татаро-мордовские ванькИ?
показати весь коментар
12.06.2022 18:37 Відповісти
Все должны единогласно проголосовать за?
показати весь коментар
12.06.2022 17:04 Відповісти
Сміливо робіть крок вперед. Набуття Україною навіть кандидатського статусу деморалізує немиту та її п'яту колону в Україні. Навіть, якщо спротив реформам посилиться, їхні противники виявлять себе, це дозволить їх знешкодити.
показати весь коментар
12.06.2022 17:08 Відповісти
місце України завжди було в Європі... в Європу не хоче калоеліта та совкодрочери..
показати весь коментар
12.06.2022 17:26 Відповісти
після прийняття до родини європейських народів, рівень корупції в Україні з часом поклесне до рівня корупції в ЄС, і це українцям зможе солідно підняти рівень свого життя..
в Європі поважають закони, а не панятія..
показати весь коментар
12.06.2022 17:34 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·
3 ч

Зеленський солодке лиже за чужими текстами про статус України кандидата до ЄС, але мета ЗЕ протилежна. Що хоче Бєня - того бажає Вова. Тотальна корупція, закриття патріотичних телеканалів ніяк не координується із євроінтеграцією. Не вірте словам брехуна, дивіться на його справи.
показати весь коментар
12.06.2022 17:35 Відповісти
Та, найголовніше, що ніхто тут з "євромастурбаторів" не замітив, що пані підерляйнен не сказала ЯКЕ це буде "історичне" рішення. Так, ніби по ходу ляпнула, що рішення буде "історичне", "правильне" і через ...20(!) років нам (себто - їм) "буде про що згадати".
Віками хахлів (саме хахлів, а не Українців) водили за носа (від Хмельницького і Мазепи до Грушевського і Петлюри) та з носом і залишали (і німці, і москалі, і поляки, і мадяри і румуни...).
Думаю, що вчергове щось екзотичне ("історичне" як фрау бовкнула) пообіцяють, цього разу "статус кандидата", з навішаним цілим оберемком приписів, завдань, умов і ультиматумів. А,тим часом москалі зрівняють Україну із землею і знищать на фронтах Цвіт Української Нації. Через 20 років (!) нікому за цей ******* не доведеться відповідати.
показати весь коментар
12.06.2022 17:36 Відповісти
Короче,ватный хитрожопый длбб ,ты предлагаешь сдаться и опять *дружить*,быть колонией Засрахи и это тем,кто останется в живых после такого геноцида ,остальные опять будут строить бам..
показати весь коментар
12.06.2022 18:47 Відповісти
урсула яка подяка буде вам ----- ви залишитесь в истории якщо дасте нам ШАНС вирватись з **********-фашистськой бензоколонки --- нам БРАТИ ПОЛЯКИ яки прихистили наших жинок та диток ---- ЕС наше майбутне --- не видвертайтеся вид УКРАИНЫ ---- МИ ХОЧЕМО ЩОБ НАШИ ДИТКИ ЖИЛИ В ЕВРОСОЮЗИ
показати весь коментар
12.06.2022 17:47 Відповісти
А НАТО? В НАТО нас тоже примут? И так же оперативно?
показати весь коментар
12.06.2022 17:50 Відповісти
В НАТО даже быстрее примут,одно подразумевает автоматом другое ,так было со многими странами восточной Европы и Балтией
показати весь коментар
12.06.2022 18:50 Відповісти
А Юнайтед Стейтс, стоїть позаду вас як єдиний в чині охоронця демократичних свобод в світі, стоїть над вами, підарами різнобарвними, зі здоровенним батогом, щоб ви- виродки не шукали Мір і Ґаз в різних локаціях тушки *****, як це робить тЄло, котре окупувало пост Президента України. Він теж зі своєю наволоччю буде відповідати на повну, разом зі своїм кодлом. Навіть жодного сумніву.
показати весь коментар
12.06.2022 17:50 Відповісти
Хорошая ты тетка фон дер, но... кіна не буде(
показати весь коментар
12.06.2022 17:52 Відповісти
Ифан немытый и тупой,идинах отсюда ,оно тут ,пилять, расхрюкалось
показати весь коментар
12.06.2022 18:52 Відповісти
А шо так, ***** твоё сдохло?
показати весь коментар
12.06.2022 19:12 Відповісти
Решение о статусе кандидата в ЕС для Украины будет.
Но будут определённые и жёсткие условия для вступления. И квартальной шобле с Беней впридачу они не понравятся. Но виноват в этом будет Порошенко. Примерно так.
показати весь коментар
12.06.2022 18:12 Відповісти
А через 20 років (як виразилася фрау Урсула...) пояснювати буде нікому, а відповідати нікому..
показати весь коментар
12.06.2022 19:23 Відповісти
Зелёное дерьмо не продержится ни 20 лет, ни даже 2. Хотя с этим лохторатом кто знает...
показати весь коментар
12.06.2022 19:32 Відповісти
Кандидатство є у Туреччини, сербії, і, хоча нібито юридично зобов'язуюче - сягає від кількор років до нескінченності. Той факт що його ще думають чи давати, символізує що ми для них недодержава і недолюди. І хоча, безумовно, є недоліки і наша, громадян, провина, від такого вагання дужн бридко дивитися на тий ЄС та його політиканів з подвійними стандартами.
показати весь коментар
12.06.2022 19:19 Відповісти
стара в'яла імпотентна Еуропа неспроможна на рішучі дії.
Тра' їй нагадати, шо в разі окупації України всі її ресурси повернуться проти Еуропи. І тоді ***** вже не буде кому зупиняти аж до Біскайської затоки
показати весь коментар
12.06.2022 21:24 Відповісти
Це як морквка перед носом у відомій карикатурі. Євросоюз сам на ладан дихає. Україні потрібно входити до нового союзу із Британією, Польщею, Балтійськими країнами. Ця тітка їздить, сюди щоб Зелю з штибу збивати.
показати весь коментар
12.06.2022 23:24 Відповісти
Макароны с шольцами приедут и расскажут, чую что-то не очень интересное😡
показати весь коментар
12.06.2022 23:35 Відповісти
У УКРАИНЫ НЕТ ВРЕМЯ ЖДАТЬ !!!
показати весь коментар
13.06.2022 07:40 Відповісти
ЕС в данной ситуации скорее всего предоставит Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а когда произойдёт само вступление это уже совсем другой вопрос, это вопрос будущего, который пока не рассматривается.
показати весь коментар
13.06.2022 10:05 Відповісти
Евросоюз стоит на пороге грандиозного шухера , ******** посевну осенью в Украине , и начнётся
показати весь коментар
13.06.2022 12:49 Відповісти
 
 