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Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО за місяць, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що українські військовослужбовці освоїли артилерію, поставлену з країн Заходу лише за два тижні, а сама Україна готова перевести своє озброєння на стандарти НАТО протягом місяця.

"Як сказав товариш Черчилль, дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу", - сказав Резніков в інтерв'ю британському виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він наголосив, що Україні потрібна допомога західних союзників у озброєнні, "причому швидко, тому що ціна будь-якої затримки вимірюється українською кров'ю".

Видання зазначає, що Резніков відзначає наявність тріщин у західному альянсі, але намагається бути чемним, називаючи втому союзників "природною психологічною реакцією на стрес", що їхні лідери мають "зобов'язання продумувати наслідки" і що політики мають "внутрішні проблеми", про які треба турбуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності, - Резніков

Водночас, глава відомства зазначив, що деякі союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх. "Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності", - сказав Резніков.

"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився та задовольняється загибеллю кількох українців", - зазначив міністр оборони України, коментуючи заголовки західних ЗМІ.

Він наголосив, що український народ ніколи не піде на територіальні поступки окупантам. "Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію… Це не спрацювало. Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - сказав Резніков.

Також читайте: Росія сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Два з половиною роки вам для чого були, асфальт ложили чи клали.
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12.06.2022 19:56
+19
Може й ракетну програму розморозите? Чи ще не на часі?
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12.06.2022 20:07
+15
"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився та задовольняється загибеллю кількох українців", - зазначив міністр оборони України, коментуючи заголовки західних ЗМІ.

Или весь мир не понимает, как президент воюющей страны постоянно ищет мир в глазах президента страны-оккупанта. Помощь всегда, даже на темной улице пострадавшему оказывается. Но когда этот пострадавший просит просто посмотреть в глаза нападавшему и увидеть там мир...
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12.06.2022 20:05
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Два з половиною роки вам для чого були, асфальт ложили чи клали.
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12.06.2022 19:56 Відповісти
8 лет
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12.06.2022 20:46 Відповісти
методичку смени
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12.06.2022 21:55 Відповісти
Третій раз про одне і теж. Бюрократія не хуже чим корупція,безпринципність і беззаконність. Про демократію мовчу. Дайте все і ми будемо НАТО
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12.06.2022 19:57 Відповісти
них@ра, зеля не позволит
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12.06.2022 19:57 Відповісти
А чи можливо було за три роки перейти на стандарти НАТО? Питання риторичне.
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12.06.2022 19:57 Відповісти
Кому? zE? Резнікову? Безмозглій? Верещук? Чи Єрмаку з Обдристовичами й Западляками? Справа ж не у залізяках.
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12.06.2022 21:11 Відповісти
Просто цікаво, Демченко де? Без нього перейти на стандарти НАТО, це як літати на гелікоптері без Надюхі Сявченко...
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12.06.2022 19:58 Відповісти
Сідай за гелікоптер замість неї, Савченко воює на землі в бойовому підрозділі.
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12.06.2022 20:17 Відповісти
На каких фронтах?!
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12.06.2022 20:28 Відповісти
А почему "товарищ Черчилль?" Это прикол такой? Черчилль для Британии фигура знаковая, может не стоить так балагурить на его счёт?
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12.06.2022 19:58 Відповісти
Тому, що Велика Британія багато зброї дає. Треба сповільнити темп. А послати королеву, як Штанмаєра, страшно, Бо Мі-6 повідкручує усі виступаючі частини тіла разом з гаманцями й власністю за кордоном.
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12.06.2022 21:15 Відповісти
и авиацию тоже за месяц?
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12.06.2022 19:58 Відповісти
и подводные лодки. Стефанчук гарантирует.
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12.06.2022 20:03 Відповісти
Стефанчуку огромные нужны. За экипаж будет жалко.
Если договорится? Слава?
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12.06.2022 20:05 Відповісти
посадить ту тушу на крейсер москва- ква- ква
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12.06.2022 20:12 Відповісти
это да. Мелких он не ест. Экипаж, конечно, жалко.
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12.06.2022 20:24 Відповісти
Я, ж казав, проснувся. а місяць тому? Що спав?
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12.06.2022 20:03 Відповісти
"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або розуміє, втомився та задовольняється загибеллю кількох українців", - зазначив міністр оборони України, коментуючи заголовки західних ЗМІ.

Или весь мир не понимает, как президент воюющей страны постоянно ищет мир в глазах президента страны-оккупанта. Помощь всегда, даже на темной улице пострадавшему оказывается. Но когда этот пострадавший просит просто посмотреть в глаза нападавшему и увидеть там мир...
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12.06.2022 20:05 Відповісти
Оратори про асвальт і шашлики вже сказали, так що так, все залежить від доброї волі заходу, бо навіть якби були гроші то зброю зазвичай продають не зі складів, а під замовлення по мірі готовності.
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12.06.2022 20:05 Відповісти
Усе залежить від асФальту і шашличків, сказали 73відсоткові...
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12.06.2022 20:07 Відповісти
Ми, тоді думали на краще. А показалось дерьмо.
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12.06.2022 20:11 Відповісти
типовий зе-виборець. трьох слів не зв'яже. думати ви не вмієте, так що і не намагайтесь. а слухайте віталія портникова і робіть, як він скаже.
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12.06.2022 20:23 Відповісти
слухати цього балабола, себе не поважати
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12.06.2022 21:16 Відповісти
Портніков тоді також заганяв на кшталт "какая разница". "Не важливо хто буде Президентом, головне, щоб...". Погугліть, освіжіть пам'ять.
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12.06.2022 21:19 Відповісти
типа ну заморывся шлёпать совдэповский бк..
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12.06.2022 20:06 Відповісти
Може й ракетну програму розморозите? Чи ще не на часі?
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12.06.2022 20:07 Відповісти
Нут так. В нас все не на часі. Дерьмака рахунки. то є то. На часі.
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12.06.2022 20:08 Відповісти
Борис Джонс. Дай цьому Резнікову під зад і слухай військових України.
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12.06.2022 20:07 Відповісти
Так воно ж "zЕністр оборони"...
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12.06.2022 21:21 Відповісти
Вся зелупна команда зрадники: Єрмак Данилов Баканов Єхімія , ніякого НАТО в нас не буде доти поки не висітимуть вони на стовпах
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12.06.2022 20:10 Відповісти
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12.06.2022 20:14 Відповісти
Аргументи? Я, догадуюсь. Що не вмерла Україна. Воюємо зброєю СССР.
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12.06.2022 20:42 Відповісти
Ось кому фейс треба було відріхтувати
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12.06.2022 21:02 Відповісти
А раніше не могли зробити ?
Три роки мали..
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12.06.2022 20:11 Відповісти
От нехай таким цивільним, як я , пояснить пан міністр як він збирається перейти за місяць на стандарти НАТО: наші гармати калібру 152 мм розсверлити під натівський калібр 155 мм чи як? Чи викинути на смітник всі наші гармати з квітковими назвами "гвоздіки", "тюльпани", "геацинти"... , а випросити собі штук 500 натівських "три сокири" калібру 155мм?
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12.06.2022 20:11 Відповісти
Не. Він думає відстріляти і кинути гармати. А на той час прийде підмога з Заходу. Навіть не кидати. Тягти за собою. В випадку захвату ***********. Тут і в темний ліс не ходи. міністр оборони.
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12.06.2022 20:15 Відповісти
Таки викинути. На смітник. Ми вигребли всі ********** у всіх країнах, які нам погодились їх поставляти. Свого власного виробництва у нас так і не створено. І треба розуміти, що стволи мають певний ресурс, який у нашої нечисленної артилерії вже вироблений. А ще частина артилерії знищена ворогом. Тому перехід на стандарти НАТО - це не добра воля, а сувора необхідність - воювати нічим буде. От так орієнтовно за місяць.
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12.06.2022 20:23 Відповісти
Ведуть себе один в один як бульбашенко з путлєром... Дайце Дайце Дайце
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12.06.2022 20:12 Відповісти
А що їм зараз робити? Як в нас немає. Просрали.
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12.06.2022 20:16 Відповісти
Так мозків же все одно не дадуть. Щоб мізки замінити.
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12.06.2022 21:25 Відповісти
язиком ділєтант рєзнікоф і за хвилину перейде.
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12.06.2022 20:15 Відповісти
У вас уже было два - какого хрена ждете? Пока чучело заглянет в глаза?
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12.06.2022 20:16 Відповісти
Мультик був в СССР. Посмотри мне в глаза?
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12.06.2022 20:20 Відповісти
Ось я і кажу. Партизанська війна в Західній Україні. Серед сосен милих. Серед ярів глибоких. Серед горів високих. Приходь підер Лумосаліні.
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12.06.2022 20:18 Відповісти
1.«горів» ? Хто горів ?

ГІР високих
2. «Серед сосен милих» . В Карпатах сосен нема - є ялиці і смереки
ЧУЄ МОЄ СЕРЦЕ ЩО ВИ ТРОЛЬ
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12.06.2022 21:00 Відповісти
Троль в Закарпатських лісах. Цьго досить? Камінь довбуша?
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12.06.2022 21:03 Відповісти
Так вона і думає що ти - троль! Бо мелеш таке, що й купи не тримається! Придурок - вона словацькою володіє - а ця мова близька до мови українських Карпат А ти мелеш "русько-украйонським "суржиком" і думаєш що це - справжня українська мова!
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12.06.2022 21:27 Відповісти
Читаю коментарі під цим дописом, і таке враження, що набігли самі цапські тролі. Що зміниться від вилитої вами жовчі?! Такі реалії після виборів 2019-го, і поки що їх не зміниш. А Рєзніков у порівнянні з тараном - високоінтелектуальний хлоп. Нехай працює, як уміє. Та й дещо ж таки виходить, озброєння з Заходу йде. Я б порадив критиканам просто помовчати, і так забагато лементу звідусіль.
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12.06.2022 20:25 Відповісти
не потрібно плювати в руку що допомагає
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12.06.2022 20:30 Відповісти
Софійко! Це - саме троль! Він пише мовою, що не властива ні мові Карпат ні українській взагалі Це навіть не "суржик" - мені знайомі "суржики" багатьох місцевостей України Він пише через Гугл-перекладач! Я переклав його коментарі російською І вийшло, що українська для нього - не рідна Він пише фрази російською мовою, а потім перекладає українською Але формування словесних конструкцій так російським і залишається!
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12.06.2022 21:33 Відповісти
а де наша зброя?Чому нічого не випускається?І так,ми можемо перейти на стандарти НАТО-якщо нам НАТО поставить усе своє озброєння.Рєзніков довго тримався але і він вже почав зелену пургу нести!
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12.06.2022 20:29 Відповісти
А з якого часу він тримався? З того, коли оголосив тендер на "благоустрій" "Чонгару", чи з якого?
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12.06.2022 21:28 Відповісти
США. Я, просто поражаюсь. Не атаковать високоточними парашу. А ваши спутники и так не дадут. А направить в нужное русло. В пределах Законных территорий с 1991 года. Можешь.
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12.06.2022 20:36 Відповісти
НАТО боится. Передай частной компании.
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12.06.2022 20:38 Відповісти
Wolem

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Реєстрація: 12.06.2022
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12.06.2022 20:55 Відповісти
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12.06.2022 20:43 Відповісти
Бред. Во время войны менять стандарты?
Каким образом будем менять оружие, если не хватает любого?
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12.06.2022 20:50 Відповісти
А вам зачем это знать ?

геннадий ива

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Реєстрація: 18.05.2022
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12.06.2022 20:53 Відповісти
читай "ива-Wolem" це одне і теж
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12.06.2022 21:02 Відповісти
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12.06.2022 20:52 Відповісти
Саме для того, щоб цьому запобігти, і став сер Вінстон Черчіль "товаришем".
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12.06.2022 21:31 Відповісти
Водночас, глава відомства зазначив, що деякі союзники України більше говорять про права людини та свободи, ніж захищають їх, а українські"зе квартальщики" три роки заробляли на асвальті ,замість того,щоб купити оборону і захистити Україну і її народ.
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12.06.2022 20:59 Відповісти
Перестаньте брехати-яке озброєння
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12.06.2022 21:06 Відповісти
зе резников, припиніть ото своє бла - бла - бла...
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12.06.2022 21:43 Відповісти
Ну ,питання риторичне(А для чого ?Тобто ви вже вирішити вступати в НАТО,чи й далі годуєте народ рейтингами та альтернативними військовими союзами?Люди готові давно,а ось верхівка якась така (((
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12.06.2022 21:48 Відповісти
А може стандарти НАТО вже треба міняти, виходячи з досвіду України? Що за комплекс меншовартості, ******* мордором,
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12.06.2022 22:03 Відповісти
**@нько... А можна и за день управиться...
Высверлить в калибре 152 мм - 155 мм... Делов-то... Разница всего 3 мм...
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13.06.2022 09:39 Відповісти
 
 