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ВР (11728) США (14451) Кравчук Євгенія (361)

Делегація Ради розпочала візит до США - будуть переконувати надати більше зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Делегація Верховної Ради та сенатори верхньої палати Конгресу США обговорили постачання важкого озброєння в Україну, розповіла народний депутат Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Наша делегація сьогодні розпочала роботу у Вашингтоні, будемо тут кілька днів. Перші зустрічі із сенаторами верхньої палати ми провели та говорили про речі, які потрібні зараз – це зброя, важке озброєння", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Вона нагадала, що у бюджеті США закладено значні кошти на озброєння для України.

"І тепер наше основне завдання – проговорити з конгресменами, щоб вони контролювали ці кошти, щоб ці кошти витрачалися швидко і на те, що необхідно Україні, що просять її Збройні Сили", – зазначила народний депутат.

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За словами Кравчук, у планах парламентської делегації – домовитися про щорічну програму, передбачену в американському бюджеті, на мілітарну підтримку, на озброєння України, за прикладом формату, "як вони працюють із Ізраїлем".

Кравчук зазначила, що одне із завдань візиту депутатів до США – забезпечити продовження двопартійної підтримки України.

"Це дуже важливо, оскільки жоден закон не пройде без двопартійної підтримки", - зазначила Кравчук.

Кравчук також повідомила, що плануються зустрічі української парламентської делегації у міністерстві закордонних справ США та Пентагоні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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14.06.2022 20:56
+25
Сподіваюсь не дєрмак якийсь з агрохімією. Хоча якщо хтось зі "Слуг народу", що скоріш за все, то діло дрянь
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14.06.2022 20:51
+17
Зараз побачать цих дибіліі з СН і дадуть рогатки, щоб один одного не поранили.
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14.06.2022 20:51
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І хто ж входить в склад делегації?
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14.06.2022 20:48 Відповісти
Сподіваюсь не дєрмак якийсь з агрохімією. Хоча якщо хтось зі "Слуг народу", що скоріш за все, то діло дрянь
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14.06.2022 20:51 Відповісти
ну ясно дело кто - Безугла и К 🤣
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14.06.2022 20:53 Відповісти
Мабуть до Штатів полетів гумовий літак, бо в звичайний усі бажаючі не втовпилися би.
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14.06.2022 20:56 Відповісти
Тисну вашу руку 👏
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14.06.2022 21:39 Відповісти
Як хто.... "вялікіє уми, найвялічнєшага презедента".... шампури й мангал будуть просити.... літо "шашлички".... "нєнагнєтайтє"....
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14.06.2022 20:57 Відповісти
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14.06.2022 21:14 Відповісти
Боевой дрон оснащен вирусами.
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14.06.2022 21:16 Відповісти
Про який Закон що має пройти вони говорять??? Вже підписаний й пройдений Закон про "Ленд-Ліз " , більше нічого не треба окрім впевненості Америки що зразки зброї з допомоги кротів рашиских з ОП не потраплять до рашистов.
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14.06.2022 20:49 Відповісти
надеюсь леди безуглая во главе...иначе всё не имеет смысла.
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14.06.2022 20:50 Відповісти
Зараз побачать цих дибіліі з СН і дадуть рогатки, щоб один одного не поранили.
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14.06.2022 20:51 Відповісти
спочатку дадуть лінійки...щоб слуги один одному IQ поміряли...
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14.06.2022 21:07 Відповісти
До Дня Незалежності Володя зробив новий літак і показав всім, який він сильний. Делегати їдуть, будуть всіх переконувати надати більше зброї.
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14.06.2022 20:54 Відповісти
главное, чтобы работали , а не жрали шаурму и шашлыки
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14.06.2022 20:55 Відповісти
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14.06.2022 20:56 Відповісти
А выборы 2019 напомнить? Шо вы нас все время пугаете ? Они не нападут . А крики Турчинова что за 2021 год не куплено ни одной Стугны, а просьбы Корестелева оплать ракеты и 2й дивизион Нептуна ? Короче зеля где деньги ?
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14.06.2022 21:07 Відповісти
Евгения Кравчук, после окончания командировки, не забудьте отчитаться о результатах, особенно в части формата "как они работают с Израилем"
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14.06.2022 20:58 Відповісти
Головне,щоб конгресмени побільше питань задавали і преса щоб активно висвітлювала!
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14.06.2022 20:58 Відповісти
Агрохімія сто процентів там
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14.06.2022 21:02 Відповісти
На момент развала СССР в Украине было больше 20000 танков, 2500 стратегических ракет 3е место в мире. А 2006 еще было около 26 Ту22 ( это те шо бомбили Азов ), а где Вильха , Стугна , Нептун заводы по изготовлению снарядов и патронов. Как сказал зебил и его дружбан гардон мы думали они не нападут.
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14.06.2022 21:03 Відповісти
зе-быдло з рады попэрлось в америку потусить са счет налогоплательщиков. при желании, в мире можно купить практически любое оружие, и очень быстро у людей которые продают его нелегально.
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14.06.2022 21:05 Відповісти
Та , да ! Даже в РФ можно купить . 😃
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14.06.2022 21:49 Відповісти
Лицеміри з роду Юди ,котрі у вересні 2021 року ,за рашистську мзду не голосували про звернення до Конгресу США , про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, поїхали в часі війни ,за людські гроші , в туристичну подорож.Хто ж зтакими зрадниками, буде вести якісь перемовини про зброю?Рада не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання статусу основного союзника поза НАТО (radiosvoboda.org)
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14.06.2022 21:25 Відповісти
Таки так, беріть шашлик який залишився від 9 травня і везіть до нашого президента від зе собаки....
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14.06.2022 21:38 Відповісти
Правильная работа , поставки вооружений нужно лоббировать всеми возможньіми способами . Политики должньі работать с политиками , военньіе - с военньіми .
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14.06.2022 21:47 Відповісти
Цікаво, а там є "визитівка" Єрмака пані Безугла. Око Великого і Страшного ВізІра. Як відомо, Міллі і Залужний на пряму контактують. І не ставлять до відома ні Візиря ні придворного Люську, бо зхразу ж підуть на телеВізір. А МО вже готує грунт про непоставку озброєнь і т.д. Всякими шляхами мстять українцям за спротив.
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14.06.2022 22:16 Відповісти
Один з зелених делегатів. Некто Нікіфоров.
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14.06.2022 23:29 Відповісти
Мені здається чи військових дійсно не допускають ні на які перемовини про постачання озброєння? Від " Слуг ", які прославились своєю тупістю і аморальністю по типу " продай собаку і заплати за газ ", важко чекати, що вони професіонально, переконливо і аргументовано зможуть вирішити проблему кількості, якості і термінів постачання зброї. Рєзніков теж людина не військова і його професіоналізм як міністра оборони знищений розмінуванням Чонгару. Чому не налагоджують комунікації військових з військовими, а вставляють прокладку із мерзотників, які кілька місяців не виділяли замовлені 23 млрд на ЗСУ аж до початку вторгнення?
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15.06.2022 00:04 Відповісти
На халяву полетіли в америку.Щоб подивитися на капіталістичне життя як воно є,а не за зброю домовлятися.
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15.06.2022 07:49 Відповісти
 
 