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Литва передасть Україні додаткові боєприпаси для Байрактарів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байрактар

Литва домовилася з турецьким виробником бойових безпілотником "Байрактар" про передачу Україні додаткових боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Домовилися про озброєння литовсько-українського Bayraktar "Vanagas". Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Ми також дякуємо компанії-виробнику за додатково пожертвувані боєприпаси", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовці придбали для передачі Україні 110 антидронових рушниць EDM4S вартістю 1,5 млн євро

Як пише портал "Мілітарний", на опублікованій фотографії показано боєприпас MAM-L. Це варіант протитанкової ракети UMTAS, орієнтовна вартість від 60 до 100 тисяч доларів.

Високоточний боєприпас MAM-L важить 22 кілограми. Бойова частина вагою в 10 кг може бути тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною. Наведення - за лазерним променем, що дозволяє знищувати цілі на відстані до 8 км, а також за допомогою супутникової навігації на дальності до 14 км.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Литовцям-черговий респект...
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14.06.2022 21:20
+20
меня то шокирует...страна с населением равным львовской области цю биду прыймайе,як свою...воистину настоящие друзья познаются у лыхи часы...
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14.06.2022 21:26
+18
Щиро дякуємо, литовцям за підтримку і допомогу.
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14.06.2022 21:29
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Чим тоді займається пан адвокат-міністр Рєзніков та пані адвокат-заммістра Моляр!
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14.06.2022 21:18 Відповісти
Як звичайно: проїданням бюджетних коштів
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14.06.2022 21:23 Відповісти
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14.06.2022 21:36 Відповісти
das it fantastisch !!!

суперова річ!
станцію РЕБ кацапи на кожному закутку фронту в 1000 км не поставлять, а ось такими простими пепелацами можна нищити та головне кошмарити !!! піхоту та бронетехніку орків.

але із численних відео зауваження Beobachtera:
- вішайте бомби одразу вертикально та
- зробіть кращі стабілізатори

це покращить попадання
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14.06.2022 22:09 Відповісти
Чудова річ. Таких би виготовити або замовити хоча б 3-5 тисяч, включно з боєкомплектом до них.
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15.06.2022 02:09 Відповісти
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14.06.2022 21:28 Відповісти
Дрона-бомбардировщик и ракетомётчик
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14.06.2022 21:30 Відповісти
Такі дрони доступні на жаль тільки обсє та частково рф так як їх виготовляє їх метрополія.

Нам щоб отримати дозвіл треба буде зачистити фізично деякі союзні росії німецькі еліти так як це їх розробка, вони її для себе і частково постачали рф і нам точно не продадуть.

Звичайно щось там було у решти, в тих же грузинів, але проблема в кількості та виробничих потужностях бо цілком може виявитись що це був перефарбований німецький бпла із наклейкою мадеінгрузія.
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14.06.2022 22:03 Відповісти
Литовцям-черговий респект...
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14.06.2022 21:20 Відповісти
Ačiū už pagalbą
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14.06.2022 21:21 Відповісти
меня то шокирует...страна с населением равным львовской области цю биду прыймайе,як свою...воистину настоящие друзья познаются у лыхи часы...
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14.06.2022 21:26 Відповісти
Литва всегда была нам самым близким другом.
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14.06.2022 21:38 Відповісти
наверное...бо пятипроцентное кацапонаречие не имеет веса...
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14.06.2022 22:38 Відповісти
Часть этих пяти процентов только кацапоязычные, а так благонадёжные граждане государства, служат добровольцами в армии, собирают и возят помощь Украине.
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14.06.2022 23:28 Відповісти
Это и наша беда - могилы Гедиминовичей в Киеве в оккупированной кацапами Киево-Печерской лавре.
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14.06.2022 23:25 Відповісти
Щиро дякуємо, литовцям за підтримку і допомогу.
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14.06.2022 21:29 Відповісти
Так, стоп! Таке враження, що це не сайт новин, а кодло антипропаганди про найвеличнішного лідера **********. Де новини про те, скільки ж Байрактарів передав Україні гражданін Нєвзоров?
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14.06.2022 21:38 Відповісти
нєа...то сайт про допомогу ВСУ історічєских родичів нашого президента...
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14.06.2022 21:43 Відповісти
Bravo, Lietuva
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14.06.2022 21:48 Відповісти
Умные люди. Понимают, что лучше сражаться с будущим врагом на чужой территории и еще лучше его там и победить!
После заявлений Уйла, удивляет слепая позиция Швеции, что против предоставления статуса кандидата в ЕС. Хотя, еще совсем недавно даже хотели создать военный союз, отдельный от НАТО.
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14.06.2022 21:50 Відповісти
Почему с будущем врагом? С врагом, который нас три раза оккупировал и хочет четвёртый.
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14.06.2022 23:32 Відповісти
cia botas. paskaityk kokius kliedesius sneka
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15.06.2022 00:23 Відповісти
дали на испытания

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14.06.2022 22:00 Відповісти
100 тисяч доларів за девайс.из чего они их делают? 100т.$ это 2 кг. золота
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14.06.2022 23:50 Відповісти
От би самим налагодити випуск таких бомбочок.
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14.06.2022 22:03 Відповісти
за нас країни і окремі особистості,які у слові "воля" бачуть зміст...
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14.06.2022 22:11 Відповісти
 
 