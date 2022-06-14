Литва передасть Україні додаткові боєприпаси для Байрактарів
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Литва домовилася з турецьким виробником бойових безпілотником "Байрактар" про передачу Україні додаткових боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"Домовилися про озброєння литовсько-українського Bayraktar "Vanagas". Боєприпаси будуть доставлені вчасно! Ми також дякуємо компанії-виробнику за додатково пожертвувані боєприпаси", - зазначив він.
Як пише портал "Мілітарний", на опублікованій фотографії показано боєприпас MAM-L. Це варіант протитанкової ракети UMTAS, орієнтовна вартість від 60 до 100 тисяч доларів.
Високоточний боєприпас MAM-L важить 22 кілограми. Бойова частина вагою в 10 кг може бути тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною. Наведення - за лазерним променем, що дозволяє знищувати цілі на відстані до 8 км, а також за допомогою супутникової навігації на дальності до 14 км.
Будь ласка, зачекайте...
суперова річ!
станцію РЕБ кацапи на кожному закутку фронту в 1000 км не поставлять, а ось такими простими пепелацами можна нищити та головне кошмарити !!! піхоту та бронетехніку орків.
але із численних відео зауваження Beobachtera:
- вішайте бомби одразу вертикально та
- зробіть кращі стабілізатори
це покращить попадання
Нам щоб отримати дозвіл треба буде зачистити фізично деякі союзні росії німецькі еліти так як це їх розробка, вони її для себе і частково постачали рф і нам точно не продадуть.
Звичайно щось там було у решти, в тих же грузинів, але проблема в кількості та виробничих потужностях бо цілком може виявитись що це був перефарбований німецький бпла із наклейкою мадеінгрузія.
Представитель военного ведомства сказал, что сейчас украинские военные заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и что «что эти системы скоро вступят в бой».
После заявлений Уйла, удивляет слепая позиция Швеции, что против предоставления статуса кандидата в ЕС. Хотя, еще совсем недавно даже хотели создать военный союз, отдельный от НАТО.