Литва передаст Украине дополнительные боеприпасы для Байрактаров
Литва договорилась с турецким производителем боевых беспилотников "Байрактар" о передаче Украине дополнительных боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
"Договорились о вооружении литовско-украинского Bayraktar "Vanagas". Боеприпасы будут доставлены вовремя! Мы также благодарим компанию-производителя за дополнительно пожертвованные боеприпасы", - отметил он.
Топ комментарии
+20 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий14.06.2022 21:20
+20 Don Bessam #359417
показать весь комментарий14.06.2022 21:26
+18 Чайка Київ
показать весь комментарий14.06.2022 21:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
суперова річ!
станцію РЕБ кацапи на кожному закутку фронту в 1000 км не поставлять, а ось такими простими пепелацами можна нищити та головне кошмарити !!! піхоту та бронетехніку орків.
але із численних відео зауваження Beobachtera:
- вішайте бомби одразу вертикально та
- зробіть кращі стабілізатори
це покращить попадання
Нам щоб отримати дозвіл треба буде зачистити фізично деякі союзні росії німецькі еліти так як це їх розробка, вони її для себе і частково постачали рф і нам точно не продадуть.
Звичайно щось там було у решти, в тих же грузинів, але проблема в кількості та виробничих потужностях бо цілком може виявитись що це був перефарбований німецький бпла із наклейкою мадеінгрузія.
Представитель военного ведомства сказал, что сейчас украинские военные заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и что «что эти системы скоро вступят в бой».
После заявлений Уйла, удивляет слепая позиция Швеции, что против предоставления статуса кандидата в ЕС. Хотя, еще совсем недавно даже хотели создать военный союз, отдельный от НАТО.