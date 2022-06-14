РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7651 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 527 31

Литва передаст Украине дополнительные боеприпасы для Байрактаров

байрактар,bayraktar

Литва договорилась с турецким производителем боевых беспилотников "Байрактар" о передаче Украине дополнительных боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Договорились о вооружении литовско-украинского Bayraktar "Vanagas". Боеприпасы будут доставлены вовремя! Мы также благодарим компанию-производителя за дополнительно пожертвованные боеприпасы", - отметил он.

Читайте: Почта Литвы выпустила марку с "Байрактаром", подаренным Украине

Литва (2430) Байрактар (140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Литовцям-черговий респект...
показать весь комментарий
14.06.2022 21:20
+20
меня то шокирует...страна с населением равным львовской области цю биду прыймайе,як свою...воистину настоящие друзья познаются у лыхи часы...
показать весь комментарий
14.06.2022 21:26
+18
Щиро дякуємо, литовцям за підтримку і допомогу.
показать весь комментарий
14.06.2022 21:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим тоді займається пан адвокат-міністр Рєзніков та пані адвокат-заммістра Моляр!
показать весь комментарий
14.06.2022 21:18 Ответить
Як звичайно: проїданням бюджетних коштів
показать весь комментарий
14.06.2022 21:23 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2022 21:36 Ответить
das it fantastisch !!!

суперова річ!
станцію РЕБ кацапи на кожному закутку фронту в 1000 км не поставлять, а ось такими простими пепелацами можна нищити та головне кошмарити !!! піхоту та бронетехніку орків.

але із численних відео зауваження Beobachtera:
- вішайте бомби одразу вертикально та
- зробіть кращі стабілізатори

це покращить попадання
показать весь комментарий
14.06.2022 22:09 Ответить
Чудова річ. Таких би виготовити або замовити хоча б 3-5 тисяч, включно з боєкомплектом до них.
показать весь комментарий
15.06.2022 02:09 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2022 21:28 Ответить
Дрона-бомбардировщик и ракетомётчик
показать весь комментарий
14.06.2022 21:30 Ответить
Такі дрони доступні на жаль тільки обсє та частково рф так як їх виготовляє їх метрополія.

Нам щоб отримати дозвіл треба буде зачистити фізично деякі союзні росії німецькі еліти так як це їх розробка, вони її для себе і частково постачали рф і нам точно не продадуть.

Звичайно щось там було у решти, в тих же грузинів, але проблема в кількості та виробничих потужностях бо цілком може виявитись що це був перефарбований німецький бпла із наклейкою мадеінгрузія.
показать весь комментарий
14.06.2022 22:03 Ответить
Литовцям-черговий респект...
показать весь комментарий
14.06.2022 21:20 Ответить
Ačiū už pagalbą
показать весь комментарий
14.06.2022 21:21 Ответить
https://www.golosameriki.com/a/pentagon-ukraine-developments/6617301.html https://www.golosameriki.com/a/pentagon-ukraine-developments/6617301.html

Представитель военного ведомства сказал, что сейчас украинские военные заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и что «что эти системы скоро вступят в бой».
показать весь комментарий
14.06.2022 21:22 Ответить
меня то шокирует...страна с населением равным львовской области цю биду прыймайе,як свою...воистину настоящие друзья познаются у лыхи часы...
показать весь комментарий
14.06.2022 21:26 Ответить
Литва всегда была нам самым близким другом.
показать весь комментарий
14.06.2022 21:38 Ответить
наверное...бо пятипроцентное кацапонаречие не имеет веса...
показать весь комментарий
14.06.2022 22:38 Ответить
Часть этих пяти процентов только кацапоязычные, а так благонадёжные граждане государства, служат добровольцами в армии, собирают и возят помощь Украине.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:28 Ответить
Это и наша беда - могилы Гедиминовичей в Киеве в оккупированной кацапами Киево-Печерской лавре.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:25 Ответить
Щиро дякуємо, литовцям за підтримку і допомогу.
показать весь комментарий
14.06.2022 21:29 Ответить
Так, стоп! Таке враження, що це не сайт новин, а кодло антипропаганди про найвеличнішного лідера **********. Де новини про те, скільки ж Байрактарів передав Україні гражданін Нєвзоров?
показать весь комментарий
14.06.2022 21:38 Ответить
нєа...то сайт про допомогу ВСУ історічєских родичів нашого президента...
показать весь комментарий
14.06.2022 21:43 Ответить
Bravo, Lietuva
показать весь комментарий
14.06.2022 21:48 Ответить
Умные люди. Понимают, что лучше сражаться с будущим врагом на чужой территории и еще лучше его там и победить!
После заявлений Уйла, удивляет слепая позиция Швеции, что против предоставления статуса кандидата в ЕС. Хотя, еще совсем недавно даже хотели создать военный союз, отдельный от НАТО.
показать весь комментарий
14.06.2022 21:50 Ответить
Почему с будущем врагом? С врагом, который нас три раза оккупировал и хочет четвёртый.
показать весь комментарий
14.06.2022 23:32 Ответить
cia botas. paskaityk kokius kliedesius sneka
показать весь комментарий
15.06.2022 00:23 Ответить
дали на испытания

показать весь комментарий
14.06.2022 22:00 Ответить
100 тисяч доларів за девайс.из чего они их делают? 100т.$ это 2 кг. золота
показать весь комментарий
14.06.2022 23:50 Ответить
От би самим налагодити випуск таких бомбочок.
показать весь комментарий
14.06.2022 22:03 Ответить
за нас країни і окремі особистості,які у слові "воля" бачуть зміст...
показать весь комментарий
14.06.2022 22:11 Ответить
 
 