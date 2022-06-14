Литва передаст Украине дополнительные боеприпасы для Байрактаров

Литва договорилась с турецким производителем боевых беспилотников "Байрактар" о передаче Украине дополнительных боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Договорились о вооружении литовско-украинского Bayraktar "Vanagas". Боеприпасы будут доставлены вовремя! Мы также благодарим компанию-производителя за дополнительно пожертвованные боеприпасы", - отметил он.

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