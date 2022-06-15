Макрон: Зеленському доведеться вести переговори з Путіним
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що владі України доведеться вести переговори з владою РФ. Він вважає перемовини неуникними, а також хоче "зупинити російські воєнні дії" й "допомогти українській армії".
Про це він заявив під час відвідин французьких військових на базі НАТО в Румунії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
"Ніхто не знає, що буде в наступні тижні і місяці. Ми будемо робити все у подальших намаганнях зупинити воєнні дії Росії і щоб допомогти українцям та їхній армії, щоб вони могли вести переговори, але у сталий спосіб", - сказав він у вівторок 14 червня.
15 червня на прес-конференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом президент Франції повторив, що "українському президентові та його представникам треба буде домовлятися з Росією".
Досі Макрона не раз критикували і зокрема з українського боку за його заяви про необхідність діалогу з Росією.
Але Емманюель Макрон завжди однозначно засуджував російську агресію і Франція стала однією з держав, які серед перших надали Україні важкі озброєння - далекобійні гаубиці.
Будь ласка, зачекайте...
P. S. Макрон идинахуй!
@IgorZ_ua
·
14 ч
#Херсонщина У звільнених селах Херсона місцеві просять одне - вбийте їх усіх. Наздоженіть і всіх вбийте.
Пусть сам его в жопу целует (МАКРОН-ГАНДОН и тряпка безхребетная)!
4 ч. ·
Часто пишут про мобилизацию, которую Путлер может объявить в России.
И я уверен, что подобный сценарий предусмотрен. Но только после того, как Путлер проведёт «референдумы» о присоединении захваченных наших территории к России. После этого будет угрожать ядерным ударом и поставит «под ружьё» пару миллионов «пушечного мяса» для «защиты российских территорий».
Именно поэтому критически важно не дать возможность Путлеру провести эти «референдумы»…
Очевидно, что захваченной Москвы не будет чтоб их не вести.
Только и Украина 2022 года - не Чехословакия 1938-го...