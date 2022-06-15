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Макрон: Зеленському доведеться вести переговори з Путіним

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,путін

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що владі України доведеться вести переговори з владою РФ. Він вважає перемовини неуникними, а також хоче "зупинити російські воєнні дії" й "допомогти українській армії".

Про це він заявив під час відвідин французьких військових на базі НАТО в Румунії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Ніхто не знає, що буде в наступні тижні і місяці. Ми будемо робити все у подальших намаганнях зупинити воєнні дії Росії і щоб допомогти українцям та їхній армії, щоб вони могли вести переговори, але у сталий спосіб", - сказав він у вівторок 14 червня.

15 червня на прес-конференції з румунським президентом Клаусом Йоганнісом президент Франції повторив, що "українському президентові та його представникам треба буде домовлятися з Росією".

Читайте: Візит Макрона до Києва - "один з варіантів", рішення ще немає, - речниця французького уряду

Досі Макрона не раз критикували і зокрема з українського боку за його заяви про необхідність діалогу з Росією.

Але Емманюель Макрон завжди однозначно засуджував російську агресію і Франція стала однією з держав, які серед перших надали Україні важкі озброєння - далекобійні гаубиці.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+66
макрону надоело в одиночку с ****** беседовать..
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15.06.2022 12:59
+56
Медведев, єдиний в кремлівській компанії, хто нижчий за Путіна, заявив, що Україна «через пару лет может уже не существовать на карте мира».

Нацизм в чистому вигляді. Вони хочуть знищити цілий народ просто тому, що ненавидять його.

При цьому, наприклад, Макрон каже, що нам потрібно буде сідати за стіл переговорів з Путіним. Цікаво, а, може, Де Голлю свого часу теж було варто переговорити з Гітлером, замість того, щоб оголосити про спротив?
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15.06.2022 13:15
+48
,Пашьол накуй!
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15.06.2022 12:59
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Скорей всего так и будет. И это вряд ли будет путин. С россией да.. Но это должно быть только тогда, когда освободим все территории, включая Крым. И переговоры о репарациях и привлечении к ответственности всех виновных в военных преступлениях.
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15.06.2022 13:57 Відповісти
микрон сказал:"Слава ЗСУ!" - только по-своему, по-жабьему. это значит, что орки из последних сил тужатся ради "успеха спецоперации" и у них уже штанишки трещат. теперь московиты "хотят договариваться" и вскрывают все консервы, инфопомойки и выгоняют своих шлюх типа микрона на панель - "переговоры вести". начиная с чеченских войн "переговоры" они затевают когда слабы, чтобы избежать полного погрома своих орд. если кто увидит арахама и прочих "уставших от войны" - пристрелите. иначе эта война затянется на десятки лет.
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15.06.2022 14:01 Відповісти
ну в принципе, да, например о размере репараций и скорости их выплаты...
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15.06.2022 14:05 Відповісти
Знищити рашистську армію, звільнити територію, побудувати надійні укріплення. А потім можна вести переговори про зняття санкцій в обмін на репарації та видачу військових злочинців
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15.06.2022 14:07 Відповісти
Так а кто против? ***** прекращает огонь, выводит орков из Крыма и садимся за стол договариваться насчет репараций!!!
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15.06.2022 14:07 Відповісти
Ні,сонечко, ти вже якось сам заглядай там , куди тобі треба і всім твоїм співвідчизникам, французами те шобло, що у вас там зібралося, не назвеш. А Зеленський від іменіукраїнців нікуди нікому щаноядать не буде. Коли буде не президент України хай кому і куда і як захоче
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15.06.2022 14:12 Відповісти
Якшо так, то йому пора спілкуватися з Богом.
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15.06.2022 16:07 Відповісти
Звісно доведеться- прийняти Капітуляцію рашистов й розмовляти про розмір компенсації але *****-путин скорійше буде у в'язниці то навряд з їм доведеться розмовляти.
P. S. Макрон идинахуй!
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15.06.2022 14:16 Відповісти
Хіба що після взяття мацкви...
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15.06.2022 14:17 Відповісти
за столом перемовин будуть США, Британія і Польща а не макрон і шольц, не потрібно страждати манією величності
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15.06.2022 14:17 Відповісти
Макарон кончене створіння, хто хоче в ЄС до таких як він??? Пишіть -цікаво
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15.06.2022 14:17 Відповісти
Проститутка кремлядская.
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15.06.2022 14:17 Відповісти
Хіба на руїнах Кремля... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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15.06.2022 14:22 Відповісти
Igor Zubkov ㋡

@IgorZ_ua

·
14 ч

#Херсонщина У звільнених селах Херсона місцеві просять одне - вбийте їх усіх. Наздоженіть і всіх вбийте.
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15.06.2022 14:24 Відповісти
А может давайте Путину отдадим часть Франции? Пусть Макарон договаривается! Например Канны очень хороши , думаю Путин согласиться!
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15.06.2022 14:24 Відповісти
Côte d' Azure.
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15.06.2022 15:28 Відповісти
Навіщо так "дешево розмінюваться"? Марсель - у якості військової бази ВМС РФ На 50 років!
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16.06.2022 05:43 Відповісти
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15.06.2022 14:26 Відповісти
НЕТ!
Пусть сам его в жопу целует (МАКРОН-ГАНДОН и тряпка безхребетная)!
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15.06.2022 14:26 Відповісти
Пішов на х** Макарон
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15.06.2022 14:26 Відповісти
Чому саме з Х..лом? Звідке така впвненість, що Х..ло не здохне до того часу, коли у президента УКраїни виникне необхідність в переговорах?
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15.06.2022 14:27 Відповісти
Во.Как танки доедут до Парижа тогда и ********.
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15.06.2022 14:33 Відповісти
Я не политик и могу ошибаться. В чем Маркон прав, так это то что рано или поздно нашей уважаемой власти прийдется выбирать, что важнее: жизни и здоровье сотен тысяч и миллионов украинцев или территории.......... В глубине души, каждый рационально мысящий человек об этом знает, врядли они допустят чтобы вся Украина превратилась в сплошные руины, и люди умирали от голода и холода................П.С. У всего есть предел терпения как по мне.
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15.06.2022 14:39 Відповісти
Джон, а ти таки трусливий!
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15.06.2022 14:41 Відповісти
да я такой
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15.06.2022 14:47 Відповісти
Мы с Вами не знаем какие насторения будут у западных партнеров, украинской власти и у народа Украины если полномаштабная война не дай Бог продлится еще год и больше это невозможно предугадать..........
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15.06.2022 14:49 Відповісти
За коритом москва
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15.06.2022 15:37 Відповісти
Этот способ есть - тотальное вооружение Украины в т.ч. ракетами средней и дальней дальности.
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15.06.2022 14:42 Відповісти
Ракети "дальньої дальності" називаються по іншому - "балістичні" Хоча ВСІ ракети летять по балістичній траєкторії однак саме для цього класу прийнято вживать саме таку назву!
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16.06.2022 05:45 Відповісти
русозвери все равно хотят истребить украинцев как нацию и стереть с лица земли все города, что делают и о чем высказываются тысячи раз. Так что прекращение этой, других войн и расплата за уже содеянное - только ликвидация мокшей и их мордора.
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15.06.2022 14:46 Відповісти
Орки натворили в Украине столько, что смысл существования укаринцев теперь - уничтожение всех рашистов, которые способны нападать на Украину. Независимо от цены вопроса. А ты иди за русским кораблем.
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15.06.2022 14:58 Відповісти
У президента Франції якесь непереборне бажання стояти раком перед тираном. Напевне це така латентно-гомосексуальна життєва філософія у французів з часів Другої світової, коли французька армія принизливо здала свою країну за 3 неповних тижня Гітлеру. У українців інша філософія. Ми нація хліборобів та воїнів. Наша свобода не предмет торгу.
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15.06.2022 14:40 Відповісти
Гитлер взял Францию за считаные дни. Им не привыкать.
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15.06.2022 17:16 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

4 ч. ·

Часто пишут про мобилизацию, которую Путлер может объявить в России.

И я уверен, что подобный сценарий предусмотрен. Но только после того, как Путлер проведёт «референдумы» о присоединении захваченных наших территории к России. После этого будет угрожать ядерным ударом и поставит «под ружьё» пару миллионов «пушечного мяса» для «защиты российских территорий».

Именно поэтому критически важно не дать возможность Путлеру провести эти «референдумы»…
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15.06.2022 14:52 Відповісти
Дивитись Трупіну туди,де сонце не світить ми не будемо,і іншим,найвеличнішим лідерам Всесвіту не дозволим.Іди погуляй,Макарон.
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15.06.2022 14:54 Відповісти
Макрон - не мужчина. Но и не Жа́нна д'Арк. Верный последователь французских традиций умиротворения людоедов, ученик Деладье.
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15.06.2022 14:55 Відповісти
Хіба як даватиме приватні концерти після наступних виборів
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15.06.2022 14:59 Відповісти
А в чём он не прав? Рано или поздно придётся вести переговоры. Даже ваш любимый Порошенко их вёл.
Очевидно, что захваченной Москвы не будет чтоб их не вести.
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15.06.2022 15:02 Відповісти
макарон пусть в очко ***** заглядывает в одиночку,это его любимое занятие!
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15.06.2022 15:06 Відповісти
шо знову жаби були просрочені?
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15.06.2022 15:07 Відповісти
"Телефонист" снова вышел в эфир!!! Видать от телефона уже ушко заболело!! Давайте просто ротиком поговорим, а то уже не могу трубу держать, ****..ся!!!
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15.06.2022 15:07 Відповісти
Жабі своїй указувати будеш, сраколізатєль куйловський
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15.06.2022 15:14 Відповісти
Этот жабоед уже достал своими миротворческими резолюциями.Жаль что Россия не первая на франков напала Посмотрел бы я его миролюбство....
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15.06.2022 15:16 Відповісти
Зеля мабуть вже умовив Макрона допомогти в зустрічі з Путлером. Треба отримати ярлик на князювання від самого Путлера.
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15.06.2022 15:17 Відповісти
1000000%
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15.06.2022 16:11 Відповісти
Як вже дістав цей жабоїд-геронтофіл.які в сраці пеговори з фашистами.тількі знищення.
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15.06.2022 15:32 Відповісти
Деладье с Чемберленом уже вели в 1938-м году переговоры с Гитлером в Мюнхене по сдаче Чехословакии в обмен "мир целому поколению". Через два года немцы маршировали по Парижу, а на Лондон падали бомбы. История макронов ничему не учит.
Только и Украина 2022 года - не Чехословакия 1938-го...
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15.06.2022 15:34 Відповісти
Та пішов би цей порадник через каніфас блок на пінджикрякало!
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15.06.2022 15:35 Відповісти
Zaboidy domowljalysja s Hitlerom, w toj chas jak Britanija stikala krowju. Scho im Ukraina? Wony prodadyt wsih i wse, aby im bulo dobre.
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15.06.2022 15:41 Відповісти
микрон, ПНХ !!!!
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15.06.2022 15:52 Відповісти
МКРН ПНХ!
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15.06.2022 16:08 Відповісти
Ці макрони усераються, аби лише укласти новий "Мюнхенський мир".
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15.06.2022 16:11 Відповісти
непереборне бажання, цього мікрона кудись послати, важко визначити куди. потвора, адвокат *****.
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15.06.2022 16:35 Відповісти
Makaron i Sholts---PREZERVATİVİ PUTİNA
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15.06.2022 16:51 Відповісти
Макроша отрабатывает свои 30 Серебренников путинских...
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15.06.2022 16:55 Відповісти
Пошлите на х*р этого парижского пидо*а.
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15.06.2022 16:56 Відповісти
В экзистециальной войне не может быть договоренности посредине.
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15.06.2022 17:19 Відповісти
ТОГДА ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЫ ЯДЕРНОГО СТАТУСА !!! ПУСТЬ ДАЖЕ НЕ ОФИЦИАЛЬНО !)
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15.06.2022 17:27 Відповісти
складывается впечатление что этому макрону больше остальных "переговоров" нужно... нахер эти перезвоны с кабыздохом бункерным, додик, пользы думает приносит?
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15.06.2022 19:52 Відповісти
Ще один кончене
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15.06.2022 22:03 Відповісти
...если грохнуть моль бункерну илм лягушатника,переговоров не ьудет
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04.12.2022 12:32 Відповісти
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