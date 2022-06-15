Макрон: Зеленскому придется вести переговоры с Путиным
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с властями РФ. Он считает переговоры неуникальными, а также хочет "остановить российские военные действия" и "помочь украинской армии".
Об этом он заявил во время посещения французских военных на базе НАТО в Румынии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Никто не знает, что будет в последующие недели и месяцы. Мы будем делать все в дальнейших попытках остановить военные действия России и чтобы помочь украинцам и их армии, чтобы они могли вести переговоры, но устоявшимся способом", - сказал он во вторник 14 июня.
15 июня на пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Иоганнисом президент Франции повторил, что "украинскому президенту и его представителям предстоит договариваться с Россией".
До сих пор Макрона не раз критиковали и, в частности, с украинской стороны за его заявления о необходимости диалога с Россией.
Но Эмманюэль Макрон всегда однозначно осуждал российскую агрессию и Франция стала одним из государств, среди первых предоставивших Украине тяжелое вооружение - дальнобойные гаубицы.
Пожалуйста, подождите...
P. S. Макрон идинахуй!
@IgorZ_ua
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14 ч
#Херсонщина У звільнених селах Херсона місцеві просять одне - вбийте їх усіх. Наздоженіть і всіх вбийте.
Пусть сам его в жопу целует (МАКРОН-ГАНДОН и тряпка безхребетная)!
4 ч. ·
Часто пишут про мобилизацию, которую Путлер может объявить в России.
И я уверен, что подобный сценарий предусмотрен. Но только после того, как Путлер проведёт «референдумы» о присоединении захваченных наших территории к России. После этого будет угрожать ядерным ударом и поставит «под ружьё» пару миллионов «пушечного мяса» для «защиты российских территорий».
Именно поэтому критически важно не дать возможность Путлеру провести эти «референдумы»…
Очевидно, что захваченной Москвы не будет чтоб их не вести.
Только и Украина 2022 года - не Чехословакия 1938-го...