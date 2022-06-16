Спільна заява міністерств оборони США, Німеччини та Великої Британії. ТЕКСТ
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Міністерства оборони Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою щодо підтримки України.
Її текст опубліковано на сайті Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо текст заяви повністю.
Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина глибоко віддані підтримці України у її захисті від неспровокованого вторгнення Росії. Росія переключила свою увагу на Донбас, де вона веде систематичні ракетні та артилерійські обстріли далекого радіусу дії як оборонних українських військових позицій, так і цивільної інфраструктури.
Щоб допомогти Україні захистити своїх громадян та суверенну територію, Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина зобов'язалися надати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) з керованими ракетами РСЗВ (GMLRS). Україна звернулася з конкретним проханням про надання такої можливості, яка дозволить українським збройним силам вести точний вогонь по силах вторгнення на відстані близько 70 кілометрів.
1 червня 2022 року США оголосили про надання чотирьох артилерійських ракетних систем високої мобільності M142 (HIMARS) та боєприпасів GMLRS. 6 червня Велика Британія оголосила, що надасть три пускові установки M270 MLRS із боєприпасами GMLRS.
А сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, Бельгія, міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина передасть три пускові установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) та боєприпаси GMLRS із запасів Бундесверу.
Передача цих систем MLRS та відповідне навчання, яке наші три країни проведуть для українських операторів, має вирішальне значення для самооборони України. Вже почалося необхідне навчання американських систем HIMARS та британських M270 для їхнього розгортання найближчими тижнями, а навчання німецьких пускових установок MARS розпочнеться дуже скоро, щоб ці системи та їхні українські екіпажі могли бути розгорнуті терміново та без затримок.
Будь ласка, зачекайте...
якнайшвидше, показово та жорстко, потрiбно лiквiдувати цю колаборантську погань - Сальдо, Стремоусов, Рогов !
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"...а обучение использованию немецких пусковых установок MARS НАЧНЕТСЯ ОЧЕНЬ СКОРО,..."
А может это СКОРО и не начнется...
Збираються навчати системи, установки, зброю, обладнання -- а не екіпажі?
Редактори, ну дивіться трошки критичніше на результати своєї праці...
Єрмаковський кагал подав несусвітні прохання - цих РСЗ аж 300 штук, їх в природі стільки немає. і також тисячу гармат, на озброєнні дяді Сема теж немає такої кількості. Час викату, особи викатчиків, анекдотичні розміри уявної допомоги можуть свівдчити тільки про одне- сформувати нові наративи про небажання Заходу (!) надавати допомогу. Майстри брехні та провокацій починають діяти. Прохвости, одним словом.
Ждем выступление ракового шизоида карлика-педофила путина завтра на форуме в Питере и готовим "подарок" мокселям ко Дню Независимости Украины)
Запад дал агрессору более 100 млрд денег и 10% того, что нужно Украине!
Вы хотите сами сражаться и гибнуть в боях с орками?!
✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:
«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.
В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».
✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.
«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».
«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».