Совместное заявление министерств обороны США, Германии и Великобритании. ТЕКСТ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерства обороны Соединенных Штатов, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением о поддержке Украины.
Его текст опубликован на сайте Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим полный текст заявления.
"Соединенные Штаты, Великобритания и Германия глубоко привержены поддержке Украины в ее защите от неспровоцированного вторжения России. Россия переключила свое внимание на Донбасс, где ведет систематические ракетные и артиллерийские обстрелы дальнего радиуса действия как оборонных украинских военных позиций, так и гражданской инфраструктуры.
Чтобы помочь Украине защитить своих граждан и суверенную территорию, Соединенные Штаты, Великобритания и Германия обязались предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами РСЗО (GMLRS). Украина обратилась с конкретной просьбой о предоставлении такой возможности, которая позволит украинским вооруженным силам вести точный огонь по силам вторжения на расстоянии около 70 километров.
1 июня 2022 года США объявили о предоставлении четырех артиллерийских ракетных систем высокой мобильности M142 (HIMARS) и боеприпасов GMLRS. 6 июня Великобритания объявила, что предоставит три пусковые установки M270 MLRS с боеприпасами GMLRS.
Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, Бельгия, министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия передаст три пусковые установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) и боеприпасы GMLRS из запасов Бундесвера.
Передача этих систем MLRS и соответствующее обучение, которое проведут наши три страны для украинских операторов, имеет решающее значение для самообороны Украины. Уже началось необходимое обучение использованию американских систем HIMARS и британских M270 для их развертывания в ближайшие недели, а обучение использованию немецких пусковых установок MARS начнется очень скоро, чтобы эти системы и их украинские экипажи могли быть развернуты срочно и без задержек".
Пожалуйста, подождите...
якнайшвидше, показово та жорстко, потрiбно лiквiдувати цю колаборантську погань - Сальдо, Стремоусов, Рогов !
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"...а обучение использованию немецких пусковых установок MARS НАЧНЕТСЯ ОЧЕНЬ СКОРО,..."
А может это СКОРО и не начнется...
Збираються навчати системи, установки, зброю, обладнання -- а не екіпажі?
Редактори, ну дивіться трошки критичніше на результати своєї праці...
Єрмаковський кагал подав несусвітні прохання - цих РСЗ аж 300 штук, їх в природі стільки немає. і також тисячу гармат, на озброєнні дяді Сема теж немає такої кількості. Час викату, особи викатчиків, анекдотичні розміри уявної допомоги можуть свівдчити тільки про одне- сформувати нові наративи про небажання Заходу (!) надавати допомогу. Майстри брехні та провокацій починають діяти. Прохвости, одним словом.
Ждем выступление ракового шизоида карлика-педофила путина завтра на форуме в Питере и готовим "подарок" мокселям ко Дню Независимости Украины)
Запад дал агрессору более 100 млрд денег и 10% того, что нужно Украине!
Вы хотите сами сражаться и гибнуть в боях с орками?!
✔️В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:
«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров - И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено.
В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».
✔️Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли, несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным.
«Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».
«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».