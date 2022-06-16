4 649 33
Рашисти в Маріуполі забороняють школярам спілкуватись українською навіть на перервах, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Маріуполі "керівництво" шкіл забороняє дітям спілкуватись українською та погрожує "наслідками".
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Не соромлячись, колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей та батьків", якщо буде чути в спілкуванні українську. ДенаZіфікація на всіх рівнях за кращими прикладами срср", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Sam Johns
показати весь коментар16.06.2022 13:43
+21 Константин К e77bcd2e
показати весь коментар16.06.2022 13:30
+19 Trevo Trow
показати весь коментар16.06.2022 13:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
КАЦАПИ РОБЛЯТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ПОПУЛЯРНОЮ.
У деяких містах директорами призначають вбиральниць та сантехніків.
Була інформація, що ще привезли "керівників" з Криму.
Винищити голодом там українців які говорили українською і завезти туда москалів ясно шо він буде непопулярним
І бездіяльність верховних політиканів щодо неухильного подолання колоніального минулого в "незалежній" Україні. Тепер через це маємо війну. Українська Україна навряд чи надихнула б кацапів на цю авантюру зі "спєцопєрацієй".
а в нас в половині міст надписи російською деколи україномовні надписи попробуй найди і нічого бо місцеве бидло не може мови вивчити
Нельзя говорить на украинском - и ВСЯ детвора дружно переходит на МАТЕРНЫЙ и ФЕНЮ в общении с учителями и дирекцией школы.
"Руссский язык и литература" ничуть не пострадают, с точными науками будут незначительные затруднения на первых порах, пока не запомнят как матюгами доказать теорему Пифагора или объяснить закон Ома. Заодно родителей подтянут , объяснят , где нужно применять неопределенный артикль "***" в предложении "Маша, пора обедать, разогревай суп".