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Рашисти в Маріуполі забороняють школярам спілкуватись українською навіть на перервах, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому Маріуполі "керівництво" шкіл забороняє дітям спілкуватись українською та погрожує "наслідками".

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах, використовувати українську навіть на перервах. Не соромлячись, колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує "наслідками для дітей та батьків", якщо буде чути в спілкуванні українську. ДенаZіфікація на всіх рівнях за кращими прикладами срср", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Ну та ше би він був популярним
Винищити голодом там українців які говорили українською і завезти туда москалів ясно шо він буде непопулярним
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16.06.2022 13:43
+21
Ці наволочі добре розуміють "какая разніца"
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16.06.2022 13:30
+19
А нашим москворотим їб@натам "какая разніца на каком їзикє?"
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16.06.2022 13:34
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В окупованому Маріуполі "керівництво" шкіл забороняє дітям спілкуватись українською та погрожує "наслідками". Джерело: https://censor.net/ua/n3348327


КАЦАПИ РОБЛЯТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ПОПУЛЯРНОЮ.
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16.06.2022 13:27 Відповісти
а хіба це керівництво шкіл не місцеві? робимо висновки-
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16.06.2022 13:27 Відповісти
Тільки частково - не вистачає.
У деяких містах директорами призначають вбиральниць та сантехніків.
Була інформація, що ще привезли "керівників" з Криму.
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16.06.2022 13:40 Відповісти
Ці наволочі добре розуміють "какая разніца"
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16.06.2022 13:30 Відповісти
Украинский на Юго-Востоке был не слишком популярен (мягко говоря), но, если запрещать, сработает эффект запретного плода.
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16.06.2022 13:31 Відповісти
Ну та ше би він був популярним
Винищити голодом там українців які говорили українською і завезти туда москалів ясно шо він буде непопулярним
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16.06.2022 13:43 Відповісти
Москвомовність багатьох українців - маркер окупації. Наслідок продуманої і послідовної політики асиміляції колонізаторами переможеного в 1918-22рр. народу. Що найперше провадилася через шкільну освіту.
І бездіяльність верховних політиканів щодо неухильного подолання колоніального минулого в "незалежній" Україні. Тепер через це маємо війну. Українська Україна навряд чи надихнула б кацапів на цю авантюру зі "спєцопєрацієй".
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16.06.2022 13:46 Відповісти
Там і до 1918 р. зросійщення йшло повним ходом - ще за царів.
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16.06.2022 13:58 Відповісти
Та, зрозуміло. Просто, зараз очевидні паралелі зі вказаним роками.
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16.06.2022 15:52 Відповісти
А нашим москворотим їб@натам "какая разніца на каком їзикє?"
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16.06.2022 13:34 Відповісти
Для них це "другоє". Вони ж так за Україну "пєрєживают", так "пєрєживают", шо коли опиняться в окупації не помітять навколо себе ніяких змін. Усе буде як вони ******* "па рускі". Ну а хто з них продовжить ******* на рускам язикє, але називати себя, з якогось дива, укрАінцем поїде у Сибір ліс валити.
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16.06.2022 13:57 Відповісти
і ці підари патякають про утиски «рускага язика»
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16.06.2022 13:37 Відповісти
Так звані утиски «рускага язика» - це московитське ІПСО.
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16.06.2022 13:56 Відповісти
Какие школы в середине июня вообще? Каникулы, алеу
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16.06.2022 13:37 Відповісти
У русифікації канікул нема, як бачите.
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16.06.2022 14:19 Відповісти
До чого це вони? Адже мову на хліб не намажеш? Чи не так?
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16.06.2022 13:38 Відповісти
nu i kto posle etovo nacist ?
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16.06.2022 13:39 Відповісти
А там уже начали учиться в школах как будто ничего и не было? Даже летом?
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16.06.2022 13:40 Відповісти
Рюzzkiе обезьяны путлера...вы Шариковское быдло...специально пишу на рюZZkom наречии...
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16.06.2022 13:43 Відповісти
Хто батьки цих дітей?Хто директор цієї школи цю тварюку знищити !
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16.06.2022 13:43 Відповісти
Вот так вот

а в нас в половині міст надписи російською деколи україномовні надписи попробуй найди і нічого бо місцеве бидло не може мови вивчити
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16.06.2022 13:44 Відповісти
От вам і відповіть про какая разніца на каком язикє гаваріть.
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16.06.2022 13:47 Відповісти
Вчіться як потім треба буде діяти із личинками гоблінів.
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16.06.2022 13:48 Відповісти
Це і є відповідь Зеленському на його *какая разніца на каком язікє разговарівать і под какім памятніком встрєчаться *... Шкода, що історію України ми мусимо вчити на своїй шкурі...
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16.06.2022 13:50 Відповісти
А как умудрились детей в школы загнать в июне? Может правила на следующий учебный год разработали?
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16.06.2022 13:50 Відповісти
Тю, ну і шо? Какая разніца? Тут на цензорі таких макваротих добряча половина в коментах. І для них усе ок. Їх навіть ніхто не змушує, вони самі добровільно щодня спілкуються російською і поширють довкола себе рускій мір. Доречі в цій темі вони також залишають свої дописи російською. І все для них норм. Жодних протиріч чи питань не виникає.
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16.06.2022 13:50 Відповісти
Процес зросійщення триває від кінця XVIII ст. Тобто майже невпинно протягом останніх 300 років і продовжується зараз. Приклад, як зросійщували Донбас. Тут треба дивитись на причини цього явища і робити висновки.
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16.06.2022 14:16 Відповісти
возле каждого пацана солдат? такую уже выдумывают ерунду.
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16.06.2022 14:49 Відповісти
Так хто нацист? Мова років повинна заборонена!
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16.06.2022 15:13 Відповісти
ТЮ! Задачка - на одну извилину.
Нельзя говорить на украинском - и ВСЯ детвора дружно переходит на МАТЕРНЫЙ и ФЕНЮ в общении с учителями и дирекцией школы.
"Руссский язык и литература" ничуть не пострадают, с точными науками будут незначительные затруднения на первых порах, пока не запомнят как матюгами доказать теорему Пифагора или объяснить закон Ома. Заодно родителей подтянут , объяснят , где нужно применять неопределенный артикль "***" в предложении "Маша, пора обедать, разогревай суп".
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16.06.2022 15:18 Відповісти
А ось до наших деяких горе журналістів ніяк не дійте ,запрошують на ефіри росіян так званих лібералів і зразу переходять на московську мову.
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16.06.2022 15:41 Відповісти
Запретный язык приятен
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16.06.2022 16:11 Відповісти
Так пiдвищують статус украiнськоi мови, забороною.
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16.06.2022 16:13 Відповісти
 
 