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Рашисты в Мариуполе запрещают школьникам общаться по-украински даже на переменах, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Мариуполе "руководство" школ запрещает детям общаться на украинском и угрожает "последствиями".
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах использовать украинский даже на перерывах. Не стесняясь коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышать в общении украинский. ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам срср!, - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+23 Sam Johns
показать весь комментарий16.06.2022 13:43
+21 Константин К e77bcd2e
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+19 Trevo Trow
показать весь комментарий16.06.2022 13:34
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КАЦАПИ РОБЛЯТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ПОПУЛЯРНОЮ.
У деяких містах директорами призначають вбиральниць та сантехніків.
Була інформація, що ще привезли "керівників" з Криму.
Винищити голодом там українців які говорили українською і завезти туда москалів ясно шо він буде непопулярним
І бездіяльність верховних політиканів щодо неухильного подолання колоніального минулого в "незалежній" Україні. Тепер через це маємо війну. Українська Україна навряд чи надихнула б кацапів на цю авантюру зі "спєцопєрацієй".
а в нас в половині міст надписи російською деколи україномовні надписи попробуй найди і нічого бо місцеве бидло не може мови вивчити
Нельзя говорить на украинском - и ВСЯ детвора дружно переходит на МАТЕРНЫЙ и ФЕНЮ в общении с учителями и дирекцией школы.
"Руссский язык и литература" ничуть не пострадают, с точными науками будут незначительные затруднения на первых порах, пока не запомнят как матюгами доказать теорему Пифагора или объяснить закон Ома. Заодно родителей подтянут , объяснят , где нужно применять неопределенный артикль "***" в предложении "Маша, пора обедать, разогревай суп".