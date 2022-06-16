РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11700 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 649 33
война (46746) Мариуполь (5562) оккупация (9506) украинский язык (1165) язык (3766) Андрющенко Петр (526)

Рашисты в Мариуполе запрещают школьникам общаться по-украински даже на переменах, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В оккупированном Мариуполе "руководство" школ запрещает детям общаться на украинском и угрожает "последствиями".

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах использовать украинский даже на перерывах. Не стесняясь коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышать в общении украинский. ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам срср!, - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Ну та ше би він був популярним
Винищити голодом там українців які говорили українською і завезти туда москалів ясно шо він буде непопулярним
показать весь комментарий
16.06.2022 13:43
+21
Ці наволочі добре розуміють "какая разніца"
показать весь комментарий
16.06.2022 13:30
+19
А нашим москворотим їб@натам "какая разніца на каком їзикє?"
показать весь комментарий
16.06.2022 13:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В окупованому Маріуполі "керівництво" шкіл забороняє дітям спілкуватись українською та погрожує "наслідками". Джерело: https://censor.net/ua/n3348327


КАЦАПИ РОБЛЯТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ПОПУЛЯРНОЮ.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:27 Ответить
а хіба це керівництво шкіл не місцеві? робимо висновки-
показать весь комментарий
16.06.2022 13:27 Ответить
Тільки частково - не вистачає.
У деяких містах директорами призначають вбиральниць та сантехніків.
Була інформація, що ще привезли "керівників" з Криму.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:40 Ответить
Ці наволочі добре розуміють "какая разніца"
показать весь комментарий
16.06.2022 13:30 Ответить
Украинский на Юго-Востоке был не слишком популярен (мягко говоря), но, если запрещать, сработает эффект запретного плода.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:31 Ответить
Ну та ше би він був популярним
Винищити голодом там українців які говорили українською і завезти туда москалів ясно шо він буде непопулярним
показать весь комментарий
16.06.2022 13:43 Ответить
Москвомовність багатьох українців - маркер окупації. Наслідок продуманої і послідовної політики асиміляції колонізаторами переможеного в 1918-22рр. народу. Що найперше провадилася через шкільну освіту.
І бездіяльність верховних політиканів щодо неухильного подолання колоніального минулого в "незалежній" Україні. Тепер через це маємо війну. Українська Україна навряд чи надихнула б кацапів на цю авантюру зі "спєцопєрацієй".
показать весь комментарий
16.06.2022 13:46 Ответить
Там і до 1918 р. зросійщення йшло повним ходом - ще за царів.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:58 Ответить
Та, зрозуміло. Просто, зараз очевидні паралелі зі вказаним роками.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:52 Ответить
А нашим москворотим їб@натам "какая разніца на каком їзикє?"
показать весь комментарий
16.06.2022 13:34 Ответить
Для них це "другоє". Вони ж так за Україну "пєрєживают", так "пєрєживают", шо коли опиняться в окупації не помітять навколо себе ніяких змін. Усе буде як вони ******* "па рускі". Ну а хто з них продовжить ******* на рускам язикє, але називати себя, з якогось дива, укрАінцем поїде у Сибір ліс валити.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:57 Ответить
і ці підари патякають про утиски «рускага язика»
показать весь комментарий
16.06.2022 13:37 Ответить
Так звані утиски «рускага язика» - це московитське ІПСО.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:56 Ответить
Какие школы в середине июня вообще? Каникулы, алеу
показать весь комментарий
16.06.2022 13:37 Ответить
У русифікації канікул нема, як бачите.
показать весь комментарий
16.06.2022 14:19 Ответить
До чого це вони? Адже мову на хліб не намажеш? Чи не так?
показать весь комментарий
16.06.2022 13:38 Ответить
nu i kto posle etovo nacist ?
показать весь комментарий
16.06.2022 13:39 Ответить
А там уже начали учиться в школах как будто ничего и не было? Даже летом?
показать весь комментарий
16.06.2022 13:40 Ответить
Рюzzkiе обезьяны путлера...вы Шариковское быдло...специально пишу на рюZZkom наречии...
показать весь комментарий
16.06.2022 13:43 Ответить
Хто батьки цих дітей?Хто директор цієї школи цю тварюку знищити !
показать весь комментарий
16.06.2022 13:43 Ответить
Вот так вот

а в нас в половині міст надписи російською деколи україномовні надписи попробуй найди і нічого бо місцеве бидло не може мови вивчити
показать весь комментарий
16.06.2022 13:44 Ответить
От вам і відповіть про какая разніца на каком язикє гаваріть.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:47 Ответить
Вчіться як потім треба буде діяти із личинками гоблінів.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:48 Ответить
Це і є відповідь Зеленському на його *какая разніца на каком язікє разговарівать і под какім памятніком встрєчаться *... Шкода, що історію України ми мусимо вчити на своїй шкурі...
показать весь комментарий
16.06.2022 13:50 Ответить
А как умудрились детей в школы загнать в июне? Может правила на следующий учебный год разработали?
показать весь комментарий
16.06.2022 13:50 Ответить
Тю, ну і шо? Какая разніца? Тут на цензорі таких макваротих добряча половина в коментах. І для них усе ок. Їх навіть ніхто не змушує, вони самі добровільно щодня спілкуються російською і поширють довкола себе рускій мір. Доречі в цій темі вони також залишають свої дописи російською. І все для них норм. Жодних протиріч чи питань не виникає.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:50 Ответить
Процес зросійщення триває від кінця XVIII ст. Тобто майже невпинно протягом останніх 300 років і продовжується зараз. Приклад, як зросійщували Донбас. Тут треба дивитись на причини цього явища і робити висновки.
показать весь комментарий
16.06.2022 14:16 Ответить
возле каждого пацана солдат? такую уже выдумывают ерунду.
показать весь комментарий
16.06.2022 14:49 Ответить
Так хто нацист? Мова років повинна заборонена!
показать весь комментарий
16.06.2022 15:13 Ответить
ТЮ! Задачка - на одну извилину.
Нельзя говорить на украинском - и ВСЯ детвора дружно переходит на МАТЕРНЫЙ и ФЕНЮ в общении с учителями и дирекцией школы.
"Руссский язык и литература" ничуть не пострадают, с точными науками будут незначительные затруднения на первых порах, пока не запомнят как матюгами доказать теорему Пифагора или объяснить закон Ома. Заодно родителей подтянут , объяснят , где нужно применять неопределенный артикль "***" в предложении "Маша, пора обедать, разогревай суп".
показать весь комментарий
16.06.2022 15:18 Ответить
А ось до наших деяких горе журналістів ніяк не дійте ,запрошують на ефіри росіян так званих лібералів і зразу переходять на московську мову.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:41 Ответить
Запретный язык приятен
показать весь комментарий
16.06.2022 16:11 Ответить
Так пiдвищують статус украiнськоi мови, забороною.
показать весь комментарий
16.06.2022 16:13 Ответить
 
 