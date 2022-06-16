Рашисты в Мариуполе запрещают школьникам общаться по-украински даже на переменах, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе "руководство" школ запрещает детям общаться на украинском и угрожает "последствиями".

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах использовать украинский даже на перерывах. Не стесняясь коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышать в общении украинский. ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам срср!, - говорится в сообщении.

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