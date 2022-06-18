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США передали в українські лікарні 16,5 т онкопрепаратів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ліки

Заклади охорони здоров’я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Заклади охорони здоров’я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США. МОЗ розподілило та розвезло на склади 16,5 тонни лікарських засобів, які використовуються під час лікування пацієнтів з онкологією", - йдеться у повідомленні.

У переліку препаратів є: Ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл), Флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл), Метотрексат (10 мл/7,5 мг), Сукральфат (CARAFATE 420 мл), Езомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM), Месалазин (MESALAMINE), Лансопразол (LANSOPRAZOLE), Прометазин (PROMETHAZINE), Палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл), Третиноїн (TRETINOIN), Нінтеданіб (OFEV).

Препарати вже отримали лікарні в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях. Найближчими днями ліки приїдуть до інших областей.

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Автор: Роман Свиридович
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Буде чим лікарям торгувати.
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18.06.2022 20:08 Відповісти
Дякую, людям дуже потрібні ці ліки..
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18.06.2022 20:11 Відповісти
Онкологи вже з голоду не помруть. Торгують падли.
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18.06.2022 20:21 Відповісти
скоро у продажах ...
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18.06.2022 21:01 Відповісти
Знаючи їхню вартість хтось файно заробить на хороші походи в ресторани на роки вперед ще і дітям на віллу в іспанії хватить добудувати.
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18.06.2022 21:56 Відповісти
Ура!!!! Тепер лікарям буде чим торгувати
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18.06.2022 22:59 Відповісти
 
 