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США передали в украинские больницы 16,5 тонн онкопрепаратов

Новости Цензор.НЕТ Общество

ліки

Учреждения здравоохранения начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Учреждения здравоохранения начали получать онкопрепараты, поступившие в рамках гуманитарной помощи из США. Минздрав распределил и развез на склады 16,5 тонны лекарственных средств, которые используются при лечении пациентов с онкологией", - говорится в сообщении.

В перечне препаратов есть: Ондансетрон (Ondansetron Hydrochloride 2 мл), Флуороурацил (FLUOROURACIL 50 мл/20 мл), Метотрексат (10 мл/7,5 мг), Сукральфат (CARAFATE 420 мл), Езомепразол (ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM), Месалазин (MESALAMINE), Лансопразол (LANSOPRAZOLE), Прометазин (PROMETHAZINE), Палоносетрон (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE 5 мл), Третиноин (TRETINOIN), Нинтеданиб (OFEV).

Препараты уже получили больницы в Днепропетровской, Житомирской, Волынской, Тернопольской и Черкасской областях. В ближайшие дни лекарства приедут в другие области.

Читайте: В Украине запретили лекарства из России и Беларуси
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Буде чим лікарям торгувати.
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18.06.2022 20:08 Ответить
Дякую, людям дуже потрібні ці ліки..
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18.06.2022 20:11 Ответить
Онкологи вже з голоду не помруть. Торгують падли.
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18.06.2022 20:21 Ответить
скоро у продажах ...
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18.06.2022 21:01 Ответить
Знаючи їхню вартість хтось файно заробить на хороші походи в ресторани на роки вперед ще і дітям на віллу в іспанії хватить добудувати.
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18.06.2022 21:56 Ответить
Ура!!!! Тепер лікарям буде чим торгувати
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18.06.2022 22:59 Ответить
 
 