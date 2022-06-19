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Російські війська накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупанти,окупація

У Запорізькій області російські війська зосереджують техніку і особовий склад. Українські військові не відкидають, що ворог готується до активних дій.

Про це у фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно, готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що в населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки. Крім того, за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя.

За минулу добу на території Запорізької області піддавалися обстрілам села Червоне і Новоданилівка, а також місто Гуляйполе.

Порівняно з минулою добою кількість таких обстрілів зросла вдвічі.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Плотніше нехай накопичують, щоб жодна падаль не втекла.
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19.06.2022 10:36
+13
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19.06.2022 10:41
+10
На сьогодні їх головна мета захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, закріпитися в них, провести псевнореферендуми і заставити владу сісти за стіл переговорів, щоб прийняти якийсь статус цих областей, чи "Таврійською губернією" в складі Засрашки (заморозити еконфлікт)? чи як оремі "народні республіки", добитися зняття основних санкцій, щоб торгувати з Європою... Після підготовки, накопичити нові сили, проаналізувати прорахунки, які допустили при цій агресії і захопити Одеську, Миколаївську, Харківську і Дніпропетровську область, а в кінці і всю Україну. Такі її цілі і вони їх добиваються, наситивши нашу державу своїми агентами, які схиляють тут нарід не вступати в НАТО, дружити з парашою, або не вкладати кошти в армію, а витрачати їх, наприклад на дороги, ліс, смартфони.
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19.06.2022 10:38
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Так тобі все й доповіли, сиди собі мовчки, та не тявкай.
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19.06.2022 10:33 Відповісти
а ти тішся балачками про наше нєвиносімоє контрнаступлєніє
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19.06.2022 10:58 Відповісти
після того як нам дадуть 100500 гармат і танків і самальотів
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19.06.2022 10:59 Відповісти
свиноматки ще стільки не наражали
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19.06.2022 11:41 Відповісти
активні похорони куйсосіянскім підоррам
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19.06.2022 23:24 Відповісти
Ну, нехай збираються, а ми тим часом Хаймарси підкотимо.
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19.06.2022 10:35 Відповісти
Плотніше нехай накопичують, щоб жодна падаль не втекла.
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19.06.2022 10:36 Відповісти
Задобу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя. Джерело: https://censor.net/ua/n3348821

вигнати того нарцисса Буданова , якщо за 3 місяці не зміг взлрвати мости з Криму ‼️‼️‼️
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19.06.2022 10:38 Відповісти
На сьогодні їх головна мета захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, закріпитися в них, провести псевнореферендуми і заставити владу сісти за стіл переговорів, щоб прийняти якийсь статус цих областей, чи "Таврійською губернією" в складі Засрашки (заморозити еконфлікт)? чи як оремі "народні республіки", добитися зняття основних санкцій, щоб торгувати з Європою... Після підготовки, накопичити нові сили, проаналізувати прорахунки, які допустили при цій агресії і захопити Одеську, Миколаївську, Харківську і Дніпропетровську область, а в кінці і всю Україну. Такі її цілі і вони їх добиваються, наситивши нашу державу своїми агентами, які схиляють тут нарід не вступати в НАТО, дружити з парашою, або не вкладати кошти в армію, а витрачати їх, наприклад на дороги, ліс, смартфони.
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19.06.2022 10:38 Відповісти
якщо мутрий наріт не винесе з цього урок (що ми маємо побачити вже на наступних виборах) то так і буде
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19.06.2022 11:02 Відповісти
віртуальне поле бою проти фізичного - як думаєте, чиє буде зверху?

❗️Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та 11

При спробі завантажити операційні системи або програму Media Creation Tool з'являється сторінка з помилкою 404 - File or Directory not found.
Країні 404 видає помилку 404. Як символічно...
https://t.me/AFUStratCom/3166
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19.06.2022 10:38 Відповісти
це така патужна перемоха що зараз всі кацапські снаряди розвернуться і обратно в стволи залізуть..та так що гармат не позбираєш
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19.06.2022 11:04 Відповісти
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19.06.2022 10:41 Відповісти
Уже оказывается никто и не разминировал,а как сказал вчера люся у фейгина курту минных полей передал врагу предатель замначальника херсонского сбу садохин .Зесрань уже нашла козла отпущения
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19.06.2022 10:54 Відповісти
Можливо, що й російськомовні росіяни, яким вказали де саме заміновано російськомовні українці.
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19.06.2022 10:56 Відповісти
Чонгар розмінували люди Боневтіка з його одобрення разом з дєрмаком. Чи влада в Україні в когось іншого?
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19.06.2022 11:01 Відповісти
На Банковой той Херсон вже ніхто чути не хоче.
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19.06.2022 11:53 Відповісти
кримський міст зачекався бавовни..
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19.06.2022 10:54 Відповісти
про які корнтр наступи тут писали коли сили 1:20 ...не розумію тоді чому вони ще до Одесси не дійшли ...Чого чекають
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19.06.2022 10:58 Відповісти
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19.06.2022 11:25 Відповісти
Ваше життя це ваша відповідальність.
Дбайте про себе.
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19.06.2022 11:32 Відповісти
Найбільші роздрібні мережі закликали запровадити у Росії продуктові картки Падіння доходів споживачів цього року буде найсильнішим за 1998 рік, а обвал продажів у магазинах - другим за масштабами за всю історію країни.
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19.06.2022 11:30 Відповісти
Погано.. Готується наступ.
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19.06.2022 11:31 Відповісти
...Схоже, що всі ми - на межі справжньої газової кризи в Європі, яка вибухне цієї зими.
На тлі цього росія скорочує постачання газу до Європи нібито через те, що ключова турбіна була на ремонті в Канаді, а зараз потрапила під санкції. Це цілковита нісенітниця. ГТС України не пошкоджена, а вони хочуть скоротити постачання Північним потоком і спровокувати цієї зими потужну газову кризу в Європі. Сумнівно, що це все лише важіль для введення в експлуатацію Північного потоку-2. Ми всі знаємо, що цього ніколи не станеться.
В останні місяці Європа відчайдушно намагається заповнити сховища - знайти запаси ЗПГ, збудувати термінали ЗПГ, але завершити їх до зими не вдасться. Вони використовують плавучі термінали ЗПГ, намагаються знизити попит і закачують до сховищ половину російського газу, а половину з інших джерел. Сховища заповнені на 50%. Високий показник для цієї пори року, але ще не достатній, щоб повноцінно перезимувати.

росія розуміє це і зараз намагається зупинити продажі, щоб запобігти наповненню сховища до зими. Після зими 2022/23 можливо Європа може обійтися без російського газу. Використовуючи ЗПГ із США, Катару, Азербайджану. Але больова точка - ця зима. Путін це знає. Тепер він використовуватиме газовий важіль тиску по максимуму. Тому росія скорочує постачання. https://t.me/AFUStratCom/3180
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19.06.2022 11:56 Відповісти
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19.06.2022 12:08 Відповісти
 
 