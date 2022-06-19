Російські війська накопичують бойову техніку та особовий склад на Запоріжжі
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У Запорізькій області російські війська зосереджують техніку і особовий склад. Українські військові не відкидають, що ворог готується до активних дій.
Про це у фейсбуці повідомляють Сили оборони Запорізького краю, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська продовжують зосередження бойової техніки і особового складу на певних напрямках, ймовірно, готуючись до ведення активних бойових дій. На усіх рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії. У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що в населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військової техніки. Крім того, за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя.
За минулу добу на території Запорізької області піддавалися обстрілам села Червоне і Новоданилівка, а також місто Гуляйполе.
Порівняно з минулою добою кількість таких обстрілів зросла вдвічі.
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вигнати того нарцисса Буданова , якщо за 3 місяці не зміг взлрвати мости з Криму ‼️‼️‼️
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При спробі завантажити операційні системи або програму Media Creation Tool з'являється сторінка з помилкою 404 - File or Directory not found.
Країні 404 видає помилку 404. Як символічно...
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Дбайте про себе.
На тлі цього росія скорочує постачання газу до Європи нібито через те, що ключова турбіна була на ремонті в Канаді, а зараз потрапила під санкції. Це цілковита нісенітниця. ГТС України не пошкоджена, а вони хочуть скоротити постачання Північним потоком і спровокувати цієї зими потужну газову кризу в Європі. Сумнівно, що це все лише важіль для введення в експлуатацію Північного потоку-2. Ми всі знаємо, що цього ніколи не станеться.
В останні місяці Європа відчайдушно намагається заповнити сховища - знайти запаси ЗПГ, збудувати термінали ЗПГ, але завершити їх до зими не вдасться. Вони використовують плавучі термінали ЗПГ, намагаються знизити попит і закачують до сховищ половину російського газу, а половину з інших джерел. Сховища заповнені на 50%. Високий показник для цієї пори року, але ще не достатній, щоб повноцінно перезимувати.
росія розуміє це і зараз намагається зупинити продажі, щоб запобігти наповненню сховища до зими. Після зими 2022/23 можливо Європа може обійтися без російського газу. Використовуючи ЗПГ із США, Катару, Азербайджану. Але больова точка - ця зима. Путін це знає. Тепер він використовуватиме газовий важіль тиску по максимуму. Тому росія скорочує постачання. https://t.me/AFUStratCom/3180