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Окупанти штурмують Сєверодонецьк та нарощують ППО на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація станом на 18.00 19.06.2022 щодо російського вторгнення

Повідомляє Цензор.НЕТ.

"Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові відбили штурм і змусили відступити ворога на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами в неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.

На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив дистанційне мінування місцевості поблизу Черкаських Тишок на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках", - йдеться в зведенні.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 600 осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1468 танків та 3577 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
ВІРИМО в ЗСУ...

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19.06.2022 18:47
+28
Александер Бо́рис де Пфеффел-Джонсон народився 19 червня 1964 р

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19.06.2022 19:02
+9
тут підійде асфальтна дорога "Маріуполь-Херсон" так 73%? Володя великий стратег і полководець? Що не робив, то все в молоко. Уявляєте якби не було доріг, то ворог міг і не захопити за пару годи Кримський водоканал і не було би чим збивати ракети.
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19.06.2022 20:55
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ВІРИМО в ЗСУ...

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19.06.2022 18:47 Відповісти
Александер Бо́рис де Пфеффел-Джонсон народився 19 червня 1964 р

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19.06.2022 19:02 Відповісти
Для України він ангел-охоронець.
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19.06.2022 21:39 Відповісти
С днем Рождения Лучший друг Украин , Великий Борис‼️❤️👍🙏🙏🙏💙💛
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19.06.2022 23:00 Відповісти
Укріплюються в курській та бєлґарадскай?))Чого б то? Масова шизофренія?)
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19.06.2022 19:05 Відповісти
На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

Я пам'ятаю, що якась прибалтійска країна виділила нам якусь кількість антидронових гвинтівок, де вони? В нас також є і свої розробки такого плану, де вони теж?
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19.06.2022 19:30 Відповісти
Здається, ці засоби ефективні проти не надто високолітаючих квадрікоптерів. А у Орлана стеля - 5000 метрів. Тут треба щось потужніше.
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19.06.2022 19:42 Відповісти
тут підійде асфальтна дорога "Маріуполь-Херсон" так 73%? Володя великий стратег і полководець? Що не робив, то все в молоко. Уявляєте якби не було доріг, то ворог міг і не захопити за пару годи Кримський водоканал і не було би чим збивати ракети.
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19.06.2022 20:55 Відповісти
Не чіпайте Вову Чонгарського - вінгерой, боневтік.
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19.06.2022 22:43 Відповісти
Дивно збігаються ремонтовані дороги з напрямками атаки ворога. А ремонт доріг в Чорнобилі - так зовсім виглядає як ссаніна в очі виборцям. Так, не пощастило, голосують за популістів і вірять в серіали.
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20.06.2022 03:01 Відповісти
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19.06.2022 21:06 Відповісти
Было бы отличным пропагандистским номером. Но рановато, кацапы могут устроить западню.
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19.06.2022 21:59 Відповісти
Смерть кацапам!
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19.06.2022 21:37 Відповісти
Украинские военные под Северодонецком взяли в плен группу оккупантов: видео

https://t.me/hroniki_ridika/7193

Новая пачка путинских мразей взята в плен под Северодонецком.
Слава ВСУ!
И "добро пожаловать" оркам. В лучшем случае вас ждёт плен
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19.06.2022 21:43 Відповісти
Супер👍🏼👍🏼👍🏼

Дякую за новину !!
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20.06.2022 01:21 Відповісти
 
 