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Оккупанты штурмуют Северодонецк и наращивают ПВО в Херсонской области, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация по состоянию на 18.00 19.06.2022 по российскому вторжению

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего Государства.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области.

На Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отбили штурм и заставили отступить врага на нескольких направлениях, - Генштаб ВСУ

На Славянском направлении противник активных действий не предпринимал. Основные усилия враг сосредотачивается на накоплении ресурсов с целью дальнейшего наступления в направлении города Славянск. Враг обстреливал позиции наших войск и вел воздушную разведку c помощью БПЛА "Орлан-10".

На Лиманском направлении активные действия оккупантов не зафиксированы.

На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10". Ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары вертолетами неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк.

На восточной окраине населенного пункта Берестово украинские воины успешно отразили вражеский штурм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг провел дистанционное минирование местности вблизи Черкасских Тишек в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополиное, Великая Костромка и Осокоровка. Противник усовершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям", - говорится в сводке.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+35
ВІРИМО в ЗСУ...

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19.06.2022 18:47
+28
Александер Бо́рис де Пфеффел-Джонсон народився 19 червня 1964 р

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19.06.2022 19:02
+9
тут підійде асфальтна дорога "Маріуполь-Херсон" так 73%? Володя великий стратег і полководець? Що не робив, то все в молоко. Уявляєте якби не було доріг, то ворог міг і не захопити за пару годи Кримський водоканал і не було би чим збивати ракети.
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19.06.2022 20:55
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ВІРИМО в ЗСУ...

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19.06.2022 18:47 Ответить
Александер Бо́рис де Пфеффел-Джонсон народився 19 червня 1964 р

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19.06.2022 19:02 Ответить
Для України він ангел-охоронець.
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19.06.2022 21:39 Ответить
С днем Рождения Лучший друг Украин , Великий Борис‼️❤️👍🙏🙏🙏💙💛
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19.06.2022 23:00 Ответить
Укріплюються в курській та бєлґарадскай?))Чого б то? Масова шизофренія?)
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19.06.2022 19:05 Ответить
На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

Я пам'ятаю, що якась прибалтійска країна виділила нам якусь кількість антидронових гвинтівок, де вони? В нас також є і свої розробки такого плану, де вони теж?
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19.06.2022 19:30 Ответить
Здається, ці засоби ефективні проти не надто високолітаючих квадрікоптерів. А у Орлана стеля - 5000 метрів. Тут треба щось потужніше.
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19.06.2022 19:42 Ответить
тут підійде асфальтна дорога "Маріуполь-Херсон" так 73%? Володя великий стратег і полководець? Що не робив, то все в молоко. Уявляєте якби не було доріг, то ворог міг і не захопити за пару годи Кримський водоканал і не було би чим збивати ракети.
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19.06.2022 20:55 Ответить
Не чіпайте Вову Чонгарського - вінгерой, боневтік.
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19.06.2022 22:43 Ответить
Дивно збігаються ремонтовані дороги з напрямками атаки ворога. А ремонт доріг в Чорнобилі - так зовсім виглядає як ссаніна в очі виборцям. Так, не пощастило, голосують за популістів і вірять в серіали.
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20.06.2022 03:01 Ответить
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19.06.2022 21:06 Ответить
Было бы отличным пропагандистским номером. Но рановато, кацапы могут устроить западню.
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19.06.2022 21:59 Ответить
Смерть кацапам!
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19.06.2022 21:37 Ответить
Украинские военные под Северодонецком взяли в плен группу оккупантов: видео

https://t.me/hroniki_ridika/7193

Новая пачка путинских мразей взята в плен под Северодонецком.
Слава ВСУ!
И "добро пожаловать" оркам. В лучшем случае вас ждёт плен
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19.06.2022 21:43 Ответить
Супер👍🏼👍🏼👍🏼

Дякую за новину !!
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20.06.2022 01:21 Ответить
 
 