Лубінець замість Денісової: в Раду внесли пропозицію про нового омбудсмена
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту пропозицію про призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВР з прав людини.
Про це Стефанчук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - написав він.
Зараз Лубінець очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді.
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Новоє літсо.
"Ми стояли на блокпосту" Бугас ", затримали дві фури з контрабандою в січні 2015 го, тут же зателефонував Ківа, приїхав депутат Дмитро Лубинець, щоб фури відбити. Ми, щоб уникнути конфлікту, викликали батальйон Київ-2 і співробітників СБУ", - розповідає керівництво 28-ї окремої механізованої бригади.
Розказувати дитині в дитячому садку, що неправильно називати себе Ліза, бо це від слова лизати, може тільки неадекватна особа.
Але при Зеленському в неї шанси є.
Вона сама вже його зализала у своїх інтерв'ю, розвалюючи як презедент мудрішає кожного дня.
А виховувати, повчати дітей через приниження, ще й публічне, може тільки збочена особа.
https://www.youtube.com/watch?v=-6IgWwSs1kg
Це все, що потрібно знати про нового омбудсмена від Зеленського.
"В сети пишут о том, что новым омбудсменом станет бывшая помощница Лещенко, депутат от Слуг Бардина.
Недавно ставший советником Ермака, Лещенко намертво зализал все задницы в ОП, и наверное жрал бы дерьмо десертной ложкой, если бы попросили.
Бардина обладает всеми теми же качествами + весомый бонус: у неё нет колючей бороды, и на нежных ОП-шных задницах не будет привычного раздражения.
Так что шансы на ее назначение крайне высоки."