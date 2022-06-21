УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5500 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 611 35
Денісова (874) омбудсмен (388) Лубінець Дмитро (329) Стефанчук Руслан (654)

Лубінець замість Денісової: в Раду внесли пропозицію про нового омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

лубінець

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту пропозицію про призначення народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВР з прав людини.

Про це Стефанчук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - написав він.

Зараз Лубінець очолює парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Також читайте: Звільнення Денісової підриває незалежність інституції омбудсмена, – моніторингова місія ООН

Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Новоє літсо.
показати весь коментар
21.06.2022 10:20
+28
обьясните,зеленые окурки,по какому ЗАКОНУ сняли Денисову,просто беспредельные твари
показати весь коментар
21.06.2022 10:07
+26
Хто пам'ятає скандал з Ківою і контрабандою в 2015р-там спливало й прізвище Лубінця.
"Ми стояли на блокпосту" Бугас ", затримали дві фури з контрабандою в січні 2015 го, тут же зателефонував Ківа, приїхав депутат Дмитро Лубинець, щоб фури відбити. Ми, щоб уникнути конфлікту, викликали батальйон Київ-2 і співробітників СБУ", - розповідає керівництво 28-ї окремої механізованої бригади.
показати весь коментар
21.06.2022 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обьясните,зеленые окурки,по какому ЗАКОНУ сняли Денисову,просто беспредельные твари
показати весь коментар
21.06.2022 10:07 Відповісти
Не по закону, а по понятіям. Вона занадто активно про злочини русні кричала. В тому числі і про полонених з Азовсталі. А це било по рейтингу Зєлєнского.
показати весь коментар
21.06.2022 10:34 Відповісти
Це Путлер попросив. Він не міг їй Бучу пробачити.
показати весь коментар
21.06.2022 11:36 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2022 10:07 Відповісти
Майбаховец.
показати весь коментар
21.06.2022 10:14 Відповісти
БенІновець.
показати весь коментар
21.06.2022 10:46 Відповісти
Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Новоє літсо.
показати весь коментар
21.06.2022 10:20 Відповісти
Судячи з його пики: він - із "ЗЕ-патріотів" Що може"ЗЕ-патріот" може мимрить про "права людини"? Саме те що скаже д"Єрмак!
показати весь коментар
21.06.2022 10:28 Відповісти
Він добрий флюгер.Починав з Фронту змін,потім БПП,позапартійний,і при Зелі член депутатської групи За майбутнє(в тій групі майже всі є фігурантами антикорупційних розслідувань),досить глянути,хто перший в списку групи-Балога,Герега...
показати весь коментар
21.06.2022 10:35 Відповісти
Та це зрозуміло, що то - кадра зеленої ОПи. Це у цивілізованих країнах, нв і при Порошенку омбудсмена вибирали серед опозиційних депутатів. Зелень поступатися не збрається навіть такою посадою.
показати весь коментар
21.06.2022 10:37 Відповісти
ну все ківа вертається додому
показати весь коментар
21.06.2022 11:06 Відповісти
Поміняли гіVно на каку
показати весь коментар
21.06.2022 10:32 Відповісти
кажуть, людина коломойського, підла й продажна
показати весь коментар
21.06.2022 10:33 Відповісти
Ще одне ну, "щиро українське" обличчя.
показати весь коментар
21.06.2022 10:43 Відповісти
але щиро обрізане
показати весь коментар
21.06.2022 11:05 Відповісти
Просто цікаво, а людину запропонувати і обрати на пост омбудсмена ну ніяк? Тільки колаборанти баби бені та дерьмака?
показати весь коментар
21.06.2022 10:52 Відповісти
якийсь клаб "мережеві ще й рожеві панчохи"... Верещадло та Безмагза- не винятки.
показати весь коментар
21.06.2022 11:31 Відповісти
Ще одне лайно.Товариш і поплічник Ківи.Браво,зелені уй@бки.
показати весь коментар
21.06.2022 10:55 Відповісти
ЦЕ ЗАМАСКОВАНИЙ РИГО-АНАЛ після революції 2014 переметрувся до крадіїв з ''народного фронту'' коли їм прийшов гаплик, переметнувся до бариг з ''єс'',але там після 2019 =нічого вже вкрасти і він переметнувся в ''майбах'', де закожне підголосування отримують від ''зєльоних'' море бабла. =люди виберіть незалежну від партй і фракцій людину=ЖІНКУ НАПРИКЛАД ФАРІОН
показати весь коментар
21.06.2022 11:04 Відповісти
Зараз тобі натикають, що вона зі Свободи, а Свобода - агенти кремля, продажні тварі та таке інше.
показати весь коментар
21.06.2022 11:16 Відповісти
З Фаріон такий самий омбудсмен, як, наприклад, і з Киви.
Розказувати дитині в дитячому садку, що неправильно називати себе Ліза, бо це від слова лизати, може тільки неадекватна особа.
Але при Зеленському в неї шанси є.
Вона сама вже його зализала у своїх інтерв'ю, розвалюючи як презедент мудрішає кожного дня.
показати весь коментар
21.06.2022 11:39 Відповісти
ру.ім'я ліза від якого слова?
показати весь коментар
21.06.2022 13:38 Відповісти
Елизавета. По английски Лиз. Лиза это адаптация под кириллицу.
показати весь коментар
21.06.2022 16:27 Відповісти
Точно не від лизати.
А виховувати, повчати дітей через приниження, ще й публічне, може тільки збочена особа.
показати весь коментар
21.06.2022 16:37 Відповісти
Фаріон у дитячому садку спілкується з дітками.

https://www.youtube.com/watch?v=-6IgWwSs1kg
показати весь коментар
21.06.2022 11:40 Відповісти
Лубинець член угрупування каломойського "За Майбутнє".
Це все, що потрібно знати про нового омбудсмена від Зеленського.
показати весь коментар
21.06.2022 11:15 Відповісти
Шота у сірожи не зрозлося - це +. А по коментах - ще одне г*вно, яке лиже справніше.

"В сети пишут о том, что новым омбудсменом станет бывшая помощница Лещенко, депутат от Слуг Бардина.

Недавно ставший советником Ермака, Лещенко намертво зализал все задницы в ОП, и наверное жрал бы дерьмо десертной ложкой, если бы попросили.

Бардина обладает всеми теми же качествами + весомый бонус: у неё нет колючей бороды, и на нежных ОП-шных задницах не будет привычного раздражения.

Так что шансы на ее назначение крайне высоки."
показати весь коментар
21.06.2022 11:17 Відповісти
"роде зміїний і батько ваш сатана", це вони, це про них.
показати весь коментар
21.06.2022 11:18 Відповісти
Чергове лайно. Набагато гірше за Денисову. Але це слід очікувати.
показати весь коментар
21.06.2022 11:32 Відповісти
навіщо на цій посаді людина Коломойського? Яка до цього вже, як шльондра, у всіх політичних силах побувала?
показати весь коментар
21.06.2022 11:35 Відповісти
Ви так нічого й не зрозуміли?! Не зрозуміли кого нинішня влада вважає за людей а кого ні,не зрозуміли кого вони "захищають" і від кого?!
показати весь коментар
21.06.2022 11:54 Відповісти
всі вони продажні тварітому і не вносять закон про розстріли під час війни ну може народ одумается
показати весь коментар
21.06.2022 11:58 Відповісти
Дааааа ! Этот продажный ******** Лубинец, вам на руководит!! он Же 100% патологический бездельник из тех бездельников из КПСС!!!
показати весь коментар
21.06.2022 12:57 Відповісти
2019 року пройщов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець за округом № 60 (Донецька область) і став членом депутатської групи «За майбутнє», яка 2 червня 2020 року стала партією. Більшість депутатів є фігурантами антикорупційних розслідувань. Чудовий вибір
показати весь коментар
21.06.2022 13:01 Відповісти
 
 