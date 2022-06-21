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членство в ЄС (935) Bloomberg (154)

Усі країни ЄС схвалять надання Україні статусу кандидата на вступ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Політика України

єс

Усі 27 країн-членів Європейського союзу мають намір офіційно схвалити надання Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це стало відомо Bloomberg з власних джерел, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"27 держав-членів Європейського союзу мають намір офіційно надати Україні статус кандидата пізніше цього тижня після зустрічі послів ЄС у понеділок (20 червня. - Ред.), на якому ніхто не заперечував проти цього рішення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, минулого тижня Європейська комісія вже рекомендувала надати Україні цей статус, який є першим, але дуже символічним кроком на довгому шляху членства в ЄС. При цьому Україна буде зобов’язана здійснити низку реформ, пов'язаних із верховенством права, правосуддям та боротьбою з корупцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина

Окрім того, блок також має намір підтримати думку комісії про надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови, заявили джерела видання.

"Цей статус особливо важливий для України, яка вклала так багато свого політичного майбутнього у тісніші стосунки з Європою, оскільки шукає моральної підтримки у протидії російській агресії", - пише Bloomberg.

Очікується, що лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня. Остаточне рішення про надання статусу та будь-які супутні умови повинні бути схвалені всіма державами-членами, перш ніж воно стане остаточним.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі загальнонаціонального телемарафону також заявила, що надання Україні статусу кандидата у члени Європейського союзу має повний консенсус серед лідерів країн ЄС.

Також читайте: Лідери ЄС позитивно налаштовані на надання Україні статусу кандидата, – прем'єр Словаччини

"Я можу поділитися важливою інформацією, що кожна з цих країн вже після рішення Єврокомісії в п’ятницю заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата, навіть не чекаючи безпосередньо засідання 24 червня. Я можу підтвердити, що ми маємо повний консенсус лідерів", - розповіла посадовиця.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
провалите реАльні реформи - гойдатиметеся на стовпах, вельмишановна владо.., бо народ дуже вмотивований, від самого Маріуполя, через Херсон і аж до самого Києва, Чернігова, Харькова, Ірпеня
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21.06.2022 14:44
+4
Не дуже сильно радійте. Туреччина, наприклад - кандидат у члени Євросоюзу з 1999 року. І в нас так буде, доки не відбудеться реальних змін. А ця влада точно не налаштована змінювати систему - вони маріонетки своїх шефів-олігархів, що їх до влади пропхали. І на цей час нічого не змінилось.
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21.06.2022 14:47
+3
А не забалатіруватись нашому Бубочці на вибори президента ЕС?
Треба тільки зняти серіальчик на англійській мові. Може й там такі дурні як в нас?
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21.06.2022 14:34
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А не забалатіруватись нашому Бубочці на вибори президента ЕС?
Треба тільки зняти серіальчик на англійській мові. Може й там такі дурні як в нас?
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21.06.2022 14:34 Відповісти
Угу, "а не замахнуться ли нам, мннн...на нашего, понимаете ли, Вильяма Шекспира?"(с)
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21.06.2022 16:00 Відповісти
провалите реАльні реформи - гойдатиметеся на стовпах, вельмишановна владо.., бо народ дуже вмотивований, від самого Маріуполя, через Херсон і аж до самого Києва, Чернігова, Харькова, Ірпеня
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21.06.2022 14:44 Відповісти
Не дуже сильно радійте. Туреччина, наприклад - кандидат у члени Євросоюзу з 1999 року. І в нас так буде, доки не відбудеться реальних змін. А ця влада точно не налаштована змінювати систему - вони маріонетки своїх шефів-олігархів, що їх до влади пропхали. І на цей час нічого не змінилось.
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21.06.2022 14:47 Відповісти
А тобі яке діло, лапоть вєлікій
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21.06.2022 14:54 Відповісти
" А ця влада точно не налаштована змінювати систему" - так не було жодної влади, налаштованої змінювати систему...
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21.06.2022 14:54 Відповісти
І це прикро, що за 30 років наш виборець не здобув собі місків, і продовжує обирати "за гречку", або "прикольний кінчік", бо як сказав поважний Арахамія з новообраної партії: Коррупция в ДНК в Украине просто зашита (Источник: https://censor.net/ru/v3291196)
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21.06.2022 15:41 Відповісти
Tut est odin pljusik +. Posle pobedi nad nacistkoi *****-raciji roZZiji budut mnogo Ukraincev boevim opitom, pobratimov, tex kto smozet ot vlasti trebovat delat vsjo pravilno... Dumaju oni eto xorosho ponimajut i znaet chem dlja nix mozet konchita noviji maidan...
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21.06.2022 15:14 Відповісти
мають намір, десь колись, одного разу, можливо и тд. Знаєте, вже якось не дуже треба. Я за коаліцію з Англією та Польщею. А всіх інших балоболів нафіг.
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21.06.2022 14:49 Відповісти
Наберемось трішки терпіння ,до кінця тижня не так і довго.Потім можно буде робити висновки.
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21.06.2022 15:02 Відповісти
Дадуть кандидата. Бубочка причепить цей значок на груди та буде всім тикати що воно досягло.
Не роботою "досягло" а шантажем ЕС.
Стадо тупого наріду буде аплодувати.
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21.06.2022 15:13 Відповісти
Один чорт, за всю цю " вечірку" платити буде народ, і прибирати буде теж народ. І поки при владі єрмак, робити висновки нема сенсу. В мене чуйка така, що за схід не борються, а домовляються. Потім скажуть, пардон, в нас тут зрадники, не вийшло. але, якщо хочете то давайте, але це буде коштувати ще дорожче. Відповідно партнери просто перестають давати озброєння і рішення знаходить саме себе само.
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21.06.2022 15:15 Відповісти
Знаєте, вже якось не дуже треба. Я за коаліцію з Англією та Польщею.

Кислий виноград? Ну да, наслухаються "експертів" по радіо і самі стають такими ж "експертами". А ну давай по пунктах, що за коаліція з Англією і Польщею, на яких умовах і як це замінює ЄС?
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21.06.2022 16:02 Відповісти
 
 