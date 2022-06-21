УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11695 відвідувачів онлайн
Новини
5 751 102

Зеленський підписав Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Підписаний! Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський підписав закон, який дозволить конфіскацію активів тих, хто підтримує російську агресію

Як повідомлялося, 20 червня Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Стамбульська конвенція - міжнародний договір Ради Європи, який передбачає криміналізацію насильства щодо жінок, домашнього насильства, переслідування, примусових шлюбів, абортів та стерилізації.

Автор: 

закон (2825) Зеленський Володимир (23697)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
а голову САП так і не призначають, гадьониші
показати весь коментар
21.06.2022 19:37
+16
Років двадцять дивувало неприйняття цього закону. Дебіли надивившись кацапських серіалів дубасили жінок і їм це сходило з брудних лап. Мєнти навіть заяви від жертв не приймали! У нас на жінках завжди трималося суспільство і господарство. Не на сраних патріархах кацапського розливу! Один такий алкаш-патрірх в Рибінську проголошував що "бабу раз в нєдєлю нужно ставить раком чтоби нє забивала что она скотина". Там це масове явище -"скрєпа". У нас, українців, інакше. Мій дід прожив з бабцею 71 рік. Я живіу з дружиною вже 36. Ми не лаємось. Дід вчив що позитивні емоції в родині потрібно демонструвати близьким, а негативні стримувати. Так і роблю. Не розумію навіщо знущатися і "виховувати ляпасами" якщо можна розлучитися і знайти людину з якою буде добре і затишно? Іншими словами, насильство і брудна лайка в родині це кацапщина. Вбивай "кацапа" в собі і будь щасливим українцем!
показати весь коментар
21.06.2022 20:20
+15
скільки законів доведеться відмінити після зеленої влади піськограя ?
показати весь коментар
21.06.2022 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Każdy rolnik postępowy, sam zapładnia swoje krowy

Każda krowa postępowa, rolnikowi dać gotowa.
показати весь коментар
21.06.2022 23:53 Відповісти
для вступления в ЕС, возможно, верный ход. а так у нас женщины защищены во всех видах права больше мужчин (в семейном, уголовном, трудовом, военном и т.д.)
показати весь коментар
22.06.2022 02:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 