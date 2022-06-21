Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Підписаний! Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 20 червня Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Стамбульська конвенція - міжнародний договір Ради Європи, який передбачає криміналізацію насильства щодо жінок, домашнього насильства, переслідування, примусових шлюбів, абортів та стерилізації.