Зеленский подписал Закон о ратификации Стамбульской конвенции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации Стамбульской конвенции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание просто, но чрезвычайно важно. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – наивысшая ценность", - говорится в сообщении.
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Как сообщалось, 20 июня Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.
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