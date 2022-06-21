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Зеленский подписал Закон о ратификации Стамбульской конвенции

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации Стамбульской конвенции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Подписан! Закон о ратификации Стамбульской конвенции. Ее главное содержание просто, но чрезвычайно важно. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации. Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека –  наивысшая ценность", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, который позволит конфискацию активов тех, кто поддерживает российскую агрессию

Как сообщалось, 20 июня Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

закон (3176) Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+16
а голову САП так і не призначають, гадьониші
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21.06.2022 19:37
+16
Років двадцять дивувало неприйняття цього закону. Дебіли надивившись кацапських серіалів дубасили жінок і їм це сходило з брудних лап. Мєнти навіть заяви від жертв не приймали! У нас на жінках завжди трималося суспільство і господарство. Не на сраних патріархах кацапського розливу! Один такий алкаш-патрірх в Рибінську проголошував що "бабу раз в нєдєлю нужно ставить раком чтоби нє забивала что она скотина". Там це масове явище -"скрєпа". У нас, українців, інакше. Мій дід прожив з бабцею 71 рік. Я живіу з дружиною вже 36. Ми не лаємось. Дід вчив що позитивні емоції в родині потрібно демонструвати близьким, а негативні стримувати. Так і роблю. Не розумію навіщо знущатися і "виховувати ляпасами" якщо можна розлучитися і знайти людину з якою буде добре і затишно? Іншими словами, насильство і брудна лайка в родині це кацапщина. Вбивай "кацапа" в собі і будь щасливим українцем!
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21.06.2022 20:20
+15
скільки законів доведеться відмінити після зеленої влади піськограя ?
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21.06.2022 19:34
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Każdy rolnik postępowy, sam zapładnia swoje krowy

Każda krowa postępowa, rolnikowi dać gotowa.
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21.06.2022 23:53 Ответить
для вступления в ЕС, возможно, верный ход. а так у нас женщины защищены во всех видах права больше мужчин (в семейном, уголовном, трудовом, военном и т.д.)
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22.06.2022 02:55 Ответить
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