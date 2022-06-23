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Коли захищаєш демократію, іноді треба діяти недемократично, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у ситуації, коли потрібно захищати демократію в державі, іноді необхідно діяти недемократично.

Про це вій заявив, відповідаючи на запитання канадських студентів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Коли ти захищаєш демократію, не може бути питання, що всі твої інструменти демократичні. Тому що демократія – це можливість і діалогу, і права вибору, і свобода. Все це правильно. Але коли йде війна, немає часу на діалог. На жаль. Немає часу на дискусію. Бо час рахується не на секунди, не на хвилини, час рахується людьми. Кількістю тих, хто вижив, і кількістю загиблих", - пояснив Зеленський.

За його словами, чіткі та жорсткі правила, чіткі та швидкі кроки без діалогу, розмов – "це вже не про демократію".

"Я маю констатувати: щоб захистити свободу і демократію в державі, іноді треба діяти швидко і недемократично. Але коли закінчиться війна, це дасть свої результати", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+79
ой дурак
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22.06.2022 22:34
+77
Іноді краще мовчати... Черчіль хєров
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22.06.2022 22:35
+73
На стратегію часу нема, на демократію часу нема, на армію часу нема. Чим воно зайнято?
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22.06.2022 22:37
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А Зеленский тут при чем? Помощь нам дают не из-за Зеленского. Зеленский просто видосики записывает.
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23.06.2022 09:46 Відповісти
Острорылый бот, запомни воюет не бубочка, а простые украинцы… и оружие не лично ему дают, а украинскому народу, и не за красивые маслянистые глазки, а за непреодолимое желание порвать рашистскую сволочь пришедшую убивать украинцев. А за азовцев и за оккупированный юг с этого «ненагнетальщика» после войны украинцы ещё 100 раз спросят… Слава Украине
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23.06.2022 10:28 Відповісти
Как там с коллаборантами? Давно разобрались? Или у вас враги только тех кто Зеленского критикует?
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23.06.2022 09:45 Відповісти
Вова. Навіть не намагайся. Ти не зможеш ані придушити опозицію, ані побудувати культ особистості. Навіть під час війни. Все, що ти можеш зробити - це пом'якшити свій майбутній вирок.Тож треба вибачитись і почати співпрацювати з опозицією заради скорішої перемоги: це не про патріотизм, свій патріотизм ти добре проявив термосом і *********** паличками, це - про твій інстинкт самозбереження. Думай, Вова. Думай (без "те").
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23.06.2022 09:23 Відповісти
Він не здатен вибачатись і визнавати помилки. Це порода така - сволота називається.
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23.06.2022 14:44 Відповісти
Добавить нічого
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23.06.2022 14:55 Відповісти
Наприклад красти з дурною силою
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23.06.2022 09:32 Відповісти
Оманські кнурі підлягають шибениці *всім шоблом!
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23.06.2022 09:41 Відповісти
Звичайно нашому недороблену "юристу" видніше як керувати державою під час війни.
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23.06.2022 09:55 Відповісти
Оманські кнурі гарно воюють з Порошенко(за справи бєні),пантрують справи на воїнів,волонтерів,патякають Штатам....зараз знов ленд-ліз затормозять.....як дивиться на це вимахування увесь світ а особливо...як бєнякаламой виграє (під час війни)суди у країни "УКРАЇНА",як повертає собі ГАЗ, і дуже чекає на долари....що б зразу передати кремлівській мафії!Моссад,заберіть свого бєню!
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23.06.2022 10:08 Відповісти
Люба, відкоригуйте свою перлину : "Моссад,заберіть свого Е-Бєню!" Або Е-Бену Е-бабусю. Мені так більше подобається. Цифровізація розпочалася ще до війни...
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23.06.2022 10:23 Відповісти
Які суди виграє?
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23.06.2022 10:26 Відповісти
Іч, як заспівав - забув , що опинився в президентському кріслі саме завдяки демократії . Це воно випробовує суспільство на «зковтне чи ні». Узурпатор бєні
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23.06.2022 10:17 Відповісти
Зеля йде шляхом Лукашенка.
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23.06.2022 14:56 Відповісти
Яке воно дурне. Борьба с патриотическими твканалами и партиями-это не защита Украины и демократии. Одно дело закрыть каналды и партии сотрудничающие с агрессором(опзж) а другое-воевать против патриотов,тоесть против Украины
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23.06.2022 10:19 Відповісти
Прямо Клаузевиц или маршал Ракецкий….. молчал бы уже лучше… что то я из истории не помню чтобы лидеры стран антигитлеровской коалиции во время второй мировой с такой частотой как бубочка интервью раздавали!!! Кому война а кому и пиар! То сам,то супруга, шо уже на второй срок начали готовится? Не рано ли?
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23.06.2022 10:20 Відповісти
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в верховной раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337


7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины»

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23.06.2022 10:22 Відповісти
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 10:32 Відповісти
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 10:44 Відповісти
Тільки за це я поважаю Порошенко. На той момент я його не розумів. Тут передбачено майбутні моменти історії країни.
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23.06.2022 14:54 Відповісти
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23.06.2022 10:22 Відповісти
ВОНО, ще давало концерти 17.04.2014 р. в БК ,Стирол" окупованого м. Горлівка російській спецурі полковника ЗС РФ Бєзлєра І. Н. та колаборантам, а 22.05.2014 р. радісно знімало відосіки на Красні площі в москві.
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23.06.2022 12:49 Відповісти
Серед Ссак ! Аминь !
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23.06.2022 14:50 Відповісти
Яке кончене.
Фельдмаршал, війна триває дев'ятий рік. Твоя ОПа, на чолі з дерьмаком, узурпувала владу на сьомому році, ти ще раніше, як тільки дірвався до влади.
Відповідати за беззаконня будеш саме ти, бо, за Законом дерьмак, як і його ОПа, лише обслуга, яка діє за ТВОЇМИ укразівками.
Буба, три роки тому твоє оточення зробло тебе презЕдентом принесло тебе в жертву, як козла відпущення.
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23.06.2022 10:33 Відповісти
осла відпущення
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23.06.2022 14:16 Відповісти
володька окуїв
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23.06.2022 10:42 Відповісти
це напередодні вирішення питання до кандидатства в члени ЄС ? цього боневтіка та його команду та тими ж недемократичними методами ... договориться як янукович , тільки куди цей тікати буде?
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23.06.2022 10:51 Відповісти
в Оман
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23.06.2022 14:22 Відповісти
В Московію !
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23.06.2022 14:49 Відповісти
Ні тільки не в московію, ввх тварина злопам'ятна, але чому ні, хоч поржем ! По-приколу ввх боневтік-у зробить: - Я ТВІЙ ВИРОК.
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23.06.2022 15:15 Відповісти
Тому ви зачинили мільйони людей в країні. Бо ви рахуєте людей. Логічно ж
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23.06.2022 10:52 Відповісти
Окрім щойнозареєстрованого alex ratz, інших "позитивних" ботів подлякової контори, як то alexander prog, Алексей Первеев 0c647dc7 чи Vsevolod Marchenko - не спостерігається?
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23.06.2022 11:00 Відповісти
Борислав Береза, з окопу: «Пообщался с человеком, который сегодня служит ЗСУ обычным солдатом, а в 2013 году был близок к власти (овоща). Он показывал интересные фотки на телефоне и рассказал мне о том, как в те времена "регионалы" распланировали перспективы и считали, что все контролируют. Рассказал о том, как они видели будущее Украины, о том, что Янукович выиграет второй раз, о том, что к 2020 году подрастет и повзрослеет Янукович-джуниор, который сменит папашу, о том, кто на что окончательно "сядет", о том, что будут и дальше схемы и темы по распилу бабла с РФ, о том, кто и что будет "доить", о том... Но Майдан разрушил все их планы. А ведь они были уверены на 200% в том, что все у них будет так, как они задумали.
Думаю, что теперь я еще много интересного узнаю. Но я в очередной раз убеждаюсь, что власть у нас всегда живёт своими планами и иллюзиями, в которых ориентируется на личные хотелки. А история, каждый раз, развивается иначе. Это Украина, детка».
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23.06.2022 11:16 Відповісти
Свято віримо, що Все буде Україна !
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23.06.2022 15:18 Відповісти
Я захищаю закон. Тому мені не потрібно його виконувати.
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23.06.2022 11:21 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів пана президента Зеленського, заборона трансляції патріотичних каналів Еспресо, Прямого та 5-го річ недемократична, але необхідна. Тоді запитання. Кому необхідна? Самому Зеленському? Бені Коломойському? Рашистській федерації, нарешті?
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23.06.2022 11:36 Відповісти
Хвороба прогресує...
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23.06.2022 11:47 Відповісти
Результат ми вже бачимо...
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23.06.2022 12:02 Відповісти
Зе так и не отошел от экрана. Дед Панас с вечерними сказками
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23.06.2022 12:03 Відповісти
Дед Понос-гундос
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24.06.2022 11:49 Відповісти
Так, потрібно було Порошенку в 2019 ввести військовий стан, а блазня до тюрми, це б врятувало демократію, та сотні тисяч життів.
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23.06.2022 12:34 Відповісти
АУФ
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23.06.2022 12:35 Відповісти
Не Вовка хер ты угадал....
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23.06.2022 12:54 Відповісти
Зеленський здається не розуміє що таке демократія.
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23.06.2022 13:05 Відповісти
Навіщо робит такі заяви, коли Україні майже надали статус кандидата у ЄС???
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23.06.2022 13:30 Відповісти
Специально, шоб кандидатство отозвали. Малолоросу не нужна Украина в ЕС. Он хочет построить вторую Белорашку и быть пожизненным ЗЕлукашенком - ,,отцом народа"
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23.06.2022 15:15 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

·
3h

З Бердянську пишуть,що ректором університету призначено завгоспа. Бердянці мабуть забули що президентом вони призначили актора блазень-шоу 95 квартал,а він віддав Україну завгоспу ОПУ Єрмаку- агенту ФСБ. Посміялись? Смійтесь далі. Завгоспи ваше ВСЬО!!! Ви сдьєлалі ета вмьєстьє.
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23.06.2022 13:31 Відповісти
А що на це кажуть 73% ?
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23.06.2022 14:26 Відповісти
Щось типу: - А он ваш Порошенко ... !
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23.06.2022 15:22 Відповісти
Борьба за демократию недемократическими методами звучит примерно как, война за мир или война, чтобы не было войны.
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23.06.2022 14:28 Відповісти
Опять добрался до айкосов? Бред накуренного наркомана! Вперед к диктатуре? Может все-таки дошло, что после президентства реальный и долгий срок ждет за три года выкрутасов с бюджетом и сдачей своей территории?
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23.06.2022 14:30 Відповісти
Он воно що! Ось куди ми йдемо - "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила"
Вова, іди у сраку!
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23.06.2022 14:39 Відповісти
Зеля ніколи не був захисником демократії.
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23.06.2022 14:44 Відповісти
И так мне стало жалко демократию, что я ее @бу и плачу..
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23.06.2022 15:06 Відповісти
вторым ****** решил стать?!
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23.06.2022 18:57 Відповісти
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