Коли захищаєш демократію, іноді треба діяти недемократично, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що у ситуації, коли потрібно захищати демократію в державі, іноді необхідно діяти недемократично.
Про це вій заявив, відповідаючи на запитання канадських студентів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Коли ти захищаєш демократію, не може бути питання, що всі твої інструменти демократичні. Тому що демократія – це можливість і діалогу, і права вибору, і свобода. Все це правильно. Але коли йде війна, немає часу на діалог. На жаль. Немає часу на дискусію. Бо час рахується не на секунди, не на хвилини, час рахується людьми. Кількістю тих, хто вижив, і кількістю загиблих", - пояснив Зеленський.
За його словами, чіткі та жорсткі правила, чіткі та швидкі кроки без діалогу, розмов – "це вже не про демократію".
"Я маю констатувати: щоб захистити свободу і демократію в державі, іноді треба діяти швидко і недемократично. Але коли закінчиться війна, це дасть свої результати", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО
Он был в верховной раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337
7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал
Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины»
пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.
И дата подходящая. Путину понравится
пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.
И дата подходящая. Путину понравится
Фельдмаршал, війна триває дев'ятий рік. Твоя ОПа, на чолі з дерьмаком, узурпувала владу на сьомому році, ти ще раніше, як тільки дірвався до влади.
Відповідати за беззаконня будеш саме ти, бо, за Законом дерьмак, як і його ОПа, лише обслуга, яка діє за ТВОЇМИ укразівками.
Буба, три роки тому твоє оточення
зробло тебе презЕдентомпринесло тебе в жертву, як козла відпущення.
Думаю, что теперь я еще много интересного узнаю. Но я в очередной раз убеждаюсь, что власть у нас всегда живёт своими планами и иллюзиями, в которых ориентируется на личные хотелки. А история, каждый раз, развивается иначе. Это Украина, детка».
@vinnicanin
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3h
З Бердянську пишуть,що ректором університету призначено завгоспа. Бердянці мабуть забули що президентом вони призначили актора блазень-шоу 95 квартал,а він віддав Україну завгоспу ОПУ Єрмаку- агенту ФСБ. Посміялись? Смійтесь далі. Завгоспи ваше ВСЬО!!! Ви сдьєлалі ета вмьєстьє.
Вова, іди у сраку!