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Когда защищаешь демократию, иногда нужно действовать недемократично, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ситуации, когда необходимо защищать демократию в государстве, иногда необходимо действовать недемократически.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы канадских студентов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Когда ты защищаешь демократию, не может быть вопроса, что все твои инструменты демократичны. Потому что демократия – это возможность и диалога, и права выбора, и свобода. Все это правильно. Но когда идет война, нет времени на диалог. К сожалению. Нет времени на дискуссию. Потому что время считается не на секунды, не на минуты, время считается людьми. Количеством выживших и количеством погибших", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, четкие и жесткие правила, четкие и быстрые шаги без диалога, разговоры – "это уже не о демократии".

"Я должен констатировать: чтобы защитить свободу и демократию в государстве, иногда нужно действовать быстро и недемократически. Но когда закончится война, это даст свои результаты", - сказал президент.

Читайте: Зеленский поблагодарил премьер-министра Бельгии де Кроо за поддержку украинской евроинтеграции и пригласил его посетить Киев
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Топ комментарии
+79
ой дурак
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22.06.2022 22:34
+77
Іноді краще мовчати... Черчіль хєров
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22.06.2022 22:35
+73
На стратегію часу нема, на демократію часу нема, на армію часу нема. Чим воно зайнято?
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22.06.2022 22:37
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Страница 3 из 3
А Зеленский тут при чем? Помощь нам дают не из-за Зеленского. Зеленский просто видосики записывает.
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23.06.2022 09:46 Ответить
Острорылый бот, запомни воюет не бубочка, а простые украинцы… и оружие не лично ему дают, а украинскому народу, и не за красивые маслянистые глазки, а за непреодолимое желание порвать рашистскую сволочь пришедшую убивать украинцев. А за азовцев и за оккупированный юг с этого «ненагнетальщика» после войны украинцы ещё 100 раз спросят… Слава Украине
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23.06.2022 10:28 Ответить
Как там с коллаборантами? Давно разобрались? Или у вас враги только тех кто Зеленского критикует?
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23.06.2022 09:45 Ответить
Вова. Навіть не намагайся. Ти не зможеш ані придушити опозицію, ані побудувати культ особистості. Навіть під час війни. Все, що ти можеш зробити - це пом'якшити свій майбутній вирок.Тож треба вибачитись і почати співпрацювати з опозицією заради скорішої перемоги: це не про патріотизм, свій патріотизм ти добре проявив термосом і *********** паличками, це - про твій інстинкт самозбереження. Думай, Вова. Думай (без "те").
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23.06.2022 09:23 Ответить
Він не здатен вибачатись і визнавати помилки. Це порода така - сволота називається.
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23.06.2022 14:44 Ответить
Добавить нічого
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23.06.2022 14:55 Ответить
Наприклад красти з дурною силою
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23.06.2022 09:32 Ответить
Оманські кнурі підлягають шибениці *всім шоблом!
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23.06.2022 09:41 Ответить
Звичайно нашому недороблену "юристу" видніше як керувати державою під час війни.
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23.06.2022 09:55 Ответить
Оманські кнурі гарно воюють з Порошенко(за справи бєні),пантрують справи на воїнів,волонтерів,патякають Штатам....зараз знов ленд-ліз затормозять.....як дивиться на це вимахування увесь світ а особливо...як бєнякаламой виграє (під час війни)суди у країни "УКРАЇНА",як повертає собі ГАЗ, і дуже чекає на долари....що б зразу передати кремлівській мафії!Моссад,заберіть свого бєню!
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23.06.2022 10:08 Ответить
Люба, відкоригуйте свою перлину : "Моссад,заберіть свого Е-Бєню!" Або Е-Бену Е-бабусю. Мені так більше подобається. Цифровізація розпочалася ще до війни...
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23.06.2022 10:23 Ответить
Які суди виграє?
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23.06.2022 10:26 Ответить
Іч, як заспівав - забув , що опинився в президентському кріслі саме завдяки демократії . Це воно випробовує суспільство на «зковтне чи ні». Узурпатор бєні
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23.06.2022 10:17 Ответить
Зеля йде шляхом Лукашенка.
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23.06.2022 14:56 Ответить
Яке воно дурне. Борьба с патриотическими твканалами и партиями-это не защита Украины и демократии. Одно дело закрыть каналды и партии сотрудничающие с агрессором(опзж) а другое-воевать против патриотов,тоесть против Украины
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23.06.2022 10:19 Ответить
Прямо Клаузевиц или маршал Ракецкий….. молчал бы уже лучше… что то я из истории не помню чтобы лидеры стран антигитлеровской коалиции во время второй мировой с такой частотой как бубочка интервью раздавали!!! Кому война а кому и пиар! То сам,то супруга, шо уже на второй срок начали готовится? Не рано ли?
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23.06.2022 10:20 Ответить
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в верховной раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337


7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины»

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23.06.2022 10:22 Ответить
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 10:32 Ответить
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 10:44 Ответить
Тільки за це я поважаю Порошенко. На той момент я його не розумів. Тут передбачено майбутні моменти історії країни.
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23.06.2022 14:54 Ответить
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23.06.2022 10:22 Ответить
ВОНО, ще давало концерти 17.04.2014 р. в БК ,Стирол" окупованого м. Горлівка російській спецурі полковника ЗС РФ Бєзлєра І. Н. та колаборантам, а 22.05.2014 р. радісно знімало відосіки на Красні площі в москві.
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23.06.2022 12:49 Ответить
Серед Ссак ! Аминь !
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23.06.2022 14:50 Ответить
Яке кончене.
Фельдмаршал, війна триває дев'ятий рік. Твоя ОПа, на чолі з дерьмаком, узурпувала владу на сьомому році, ти ще раніше, як тільки дірвався до влади.
Відповідати за беззаконня будеш саме ти, бо, за Законом дерьмак, як і його ОПа, лише обслуга, яка діє за ТВОЇМИ укразівками.
Буба, три роки тому твоє оточення зробло тебе презЕдентом принесло тебе в жертву, як козла відпущення.
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23.06.2022 10:33 Ответить
осла відпущення
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23.06.2022 14:16 Ответить
володька окуїв
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23.06.2022 10:42 Ответить
це напередодні вирішення питання до кандидатства в члени ЄС ? цього боневтіка та його команду та тими ж недемократичними методами ... договориться як янукович , тільки куди цей тікати буде?
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23.06.2022 10:51 Ответить
в Оман
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23.06.2022 14:22 Ответить
В Московію !
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23.06.2022 14:49 Ответить
Ні тільки не в московію, ввх тварина злопам'ятна, але чому ні, хоч поржем ! По-приколу ввх боневтік-у зробить: - Я ТВІЙ ВИРОК.
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23.06.2022 15:15 Ответить
Тому ви зачинили мільйони людей в країні. Бо ви рахуєте людей. Логічно ж
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23.06.2022 10:52 Ответить
Окрім щойнозареєстрованого alex ratz, інших "позитивних" ботів подлякової контори, як то alexander prog, Алексей Первеев 0c647dc7 чи Vsevolod Marchenko - не спостерігається?
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23.06.2022 11:00 Ответить
Борислав Береза, з окопу: «Пообщался с человеком, который сегодня служит ЗСУ обычным солдатом, а в 2013 году был близок к власти (овоща). Он показывал интересные фотки на телефоне и рассказал мне о том, как в те времена "регионалы" распланировали перспективы и считали, что все контролируют. Рассказал о том, как они видели будущее Украины, о том, что Янукович выиграет второй раз, о том, что к 2020 году подрастет и повзрослеет Янукович-джуниор, который сменит папашу, о том, кто на что окончательно "сядет", о том, что будут и дальше схемы и темы по распилу бабла с РФ, о том, кто и что будет "доить", о том... Но Майдан разрушил все их планы. А ведь они были уверены на 200% в том, что все у них будет так, как они задумали.
Думаю, что теперь я еще много интересного узнаю. Но я в очередной раз убеждаюсь, что власть у нас всегда живёт своими планами и иллюзиями, в которых ориентируется на личные хотелки. А история, каждый раз, развивается иначе. Это Украина, детка».
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23.06.2022 11:16 Ответить
Свято віримо, що Все буде Україна !
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23.06.2022 15:18 Ответить
Я захищаю закон. Тому мені не потрібно його виконувати.
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23.06.2022 11:21 Ответить
Якщо я правильно зрозумів пана президента Зеленського, заборона трансляції патріотичних каналів Еспресо, Прямого та 5-го річ недемократична, але необхідна. Тоді запитання. Кому необхідна? Самому Зеленському? Бені Коломойському? Рашистській федерації, нарешті?
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23.06.2022 11:36 Ответить
Хвороба прогресує...
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23.06.2022 11:47 Ответить
Результат ми вже бачимо...
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23.06.2022 12:02 Ответить
Зе так и не отошел от экрана. Дед Панас с вечерними сказками
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23.06.2022 12:03 Ответить
Дед Понос-гундос
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24.06.2022 11:49 Ответить
Так, потрібно було Порошенку в 2019 ввести військовий стан, а блазня до тюрми, це б врятувало демократію, та сотні тисяч життів.
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23.06.2022 12:34 Ответить
АУФ
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23.06.2022 12:35 Ответить
Не Вовка хер ты угадал....
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23.06.2022 12:54 Ответить
Зеленський здається не розуміє що таке демократія.
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23.06.2022 13:05 Ответить
Навіщо робит такі заяви, коли Україні майже надали статус кандидата у ЄС???
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23.06.2022 13:30 Ответить
Специально, шоб кандидатство отозвали. Малолоросу не нужна Украина в ЕС. Он хочет построить вторую Белорашку и быть пожизненным ЗЕлукашенком - ,,отцом народа"
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23.06.2022 15:15 Ответить
Kurt Wootz

@vinnicanin

·
3h

З Бердянську пишуть,що ректором університету призначено завгоспа. Бердянці мабуть забули що президентом вони призначили актора блазень-шоу 95 квартал,а він віддав Україну завгоспу ОПУ Єрмаку- агенту ФСБ. Посміялись? Смійтесь далі. Завгоспи ваше ВСЬО!!! Ви сдьєлалі ета вмьєстьє.
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23.06.2022 13:31 Ответить
А що на це кажуть 73% ?
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23.06.2022 14:26 Ответить
Щось типу: - А он ваш Порошенко ... !
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23.06.2022 15:22 Ответить
Борьба за демократию недемократическими методами звучит примерно как, война за мир или война, чтобы не было войны.
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23.06.2022 14:28 Ответить
Опять добрался до айкосов? Бред накуренного наркомана! Вперед к диктатуре? Может все-таки дошло, что после президентства реальный и долгий срок ждет за три года выкрутасов с бюджетом и сдачей своей территории?
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23.06.2022 14:30 Ответить
Он воно що! Ось куди ми йдемо - "Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила"
Вова, іди у сраку!
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23.06.2022 14:39 Ответить
Зеля ніколи не був захисником демократії.
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23.06.2022 14:44 Ответить
И так мне стало жалко демократию, что я ее @бу и плачу..
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23.06.2022 15:06 Ответить
вторым ****** решил стать?!
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23.06.2022 18:57 Ответить
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