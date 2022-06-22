Когда защищаешь демократию, иногда нужно действовать недемократично, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ситуации, когда необходимо защищать демократию в государстве, иногда необходимо действовать недемократически.
Об этом он заявил, отвечая на вопросы канадских студентов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Когда ты защищаешь демократию, не может быть вопроса, что все твои инструменты демократичны. Потому что демократия – это возможность и диалога, и права выбора, и свобода. Все это правильно. Но когда идет война, нет времени на диалог. К сожалению. Нет времени на дискуссию. Потому что время считается не на секунды, не на минуты, время считается людьми. Количеством выживших и количеством погибших", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, четкие и жесткие правила, четкие и быстрые шаги без диалога, разговоры – "это уже не о демократии".
"Я должен констатировать: чтобы защитить свободу и демократию в государстве, иногда нужно действовать быстро и недемократически. Но когда закончится война, это даст свои результаты", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО
Он был в верховной раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337
7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал
Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины»
пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.
И дата подходящая. Путину понравится
пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.
И дата подходящая. Путину понравится
Фельдмаршал, війна триває дев'ятий рік. Твоя ОПа, на чолі з дерьмаком, узурпувала владу на сьомому році, ти ще раніше, як тільки дірвався до влади.
Відповідати за беззаконня будеш саме ти, бо, за Законом дерьмак, як і його ОПа, лише обслуга, яка діє за ТВОЇМИ укразівками.
Буба, три роки тому твоє оточення
зробло тебе презЕдентомпринесло тебе в жертву, як козла відпущення.
Думаю, что теперь я еще много интересного узнаю. Но я в очередной раз убеждаюсь, что власть у нас всегда живёт своими планами и иллюзиями, в которых ориентируется на личные хотелки. А история, каждый раз, развивается иначе. Это Украина, детка».
@vinnicanin
·
3h
З Бердянську пишуть,що ректором університету призначено завгоспа. Бердянці мабуть забули що президентом вони призначили актора блазень-шоу 95 квартал,а він віддав Україну завгоспу ОПУ Єрмаку- агенту ФСБ. Посміялись? Смійтесь далі. Завгоспи ваше ВСЬО!!! Ви сдьєлалі ета вмьєстьє.
Вова, іди у сраку!