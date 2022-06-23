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Новини За кордоном
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Білорусь (5964) гриби (24) Лукашенко (2308) Рівненщина (906) Коваль (41) ягоди (7)

Лукашенко дозволив українцям збирати в Білорусі гриби та ягоди. Це провокація

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, в односторонньому порядку дозволив українцям з прикордонних районів збирати на білоруській території гриби та ягоди. Влада Рівненщини попереджає, що це - провокація.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Лукашенко дозволив жителям українського прикордоння з 1 липня збирати дикороси за сезонними, тимчасовими спрощеними перепустками на білоруську територію до ландшафтного заказника "Ольманські болота".

Такі перепустки видаються щороку, але цього року Білорусь видає їх за власним рішенням - Україна про це не просила.

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У прикордонному комітеті Білорусі заявили, що рішення ухвалили "з огляду на усталену практику та пряму залежність рівня життя багатьох жителів прикордонних регіонів сусідньої країни від заготівлі та подальшої реалізації дикоросів".

З 1 липня громадянам України, які йдуть пішки чи їдуть велосипедами, дозволятимуть перетнути кордон у трьох місцях спрощеного пропуску: "Мутвіца", "Хінічів", "Селище" на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань відповідно.

Для перетину потрібні паспорт, довідка із сільського виконкому, пропуск на право перебування у прикордонній смузі, виданий Білоруссю, квитанція про сплату мита за відвідування заказника "Ольманські болота" тощо.

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Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що таке рішення є провокацією.

"Прохання всіх до цього свідомо поставитися і не перетинати державний кордон у зв'язку з тим, що з української сторони він закритий. Збираймо ягоди у наших рідних лісах. Чіткі зони за рішенням ради оборони області вже доведені до вас. Лише у деяких громадах це заборонено. В інших лісах Рівненщини збір ягід дозволений", - сказав Коваль.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
У якості зустрічної чемності, запрошуєм лукашвондера відвідати пляжі України!
""
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23.06.2022 11:04
+29
Потом будут ловить, и заставлять признаваться что работают на разведку, короче старые гебешные трюки.
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23.06.2022 11:06
+23
Все делается для работы вражеской ДРГ. Когда будут шастать наши туда ихние сюда очень трудно удержать границе под контролем когда в тепловизоре толпы *грыбников* маячат. К тому же если вдруг Украина задержит вражескую ДРГ то те скажут мол по гиибы шли и заблудились или возьмут в заложники наших *грыбников* назначат их диверсантами и потребуют обмена. Но больше всего бесит что насничему так и не научило. Мы что мало заплатили кровью за открытые границы? Где визовый режим и разрыв дипотношений с режимом Лукашеску?
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23.06.2022 11:12
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значить партизанському руху бути !!!
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23.06.2022 10:58 Відповісти
Безкоштовний сир від Мусоліні лУкашенко...
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23.06.2022 11:00 Відповісти
Усатое чмо!
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23.06.2022 11:00 Відповісти
У якості зустрічної чемності, запрошуєм лукашвондера відвідати пляжі України!
""
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23.06.2022 11:04 Відповісти
Потом будут ловить, и заставлять признаваться что работают на разведку, короче старые гебешные трюки.
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23.06.2022 11:06 Відповісти
Гриб уже поїхав.....(
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23.06.2022 11:43 Відповісти
А що чутно про бідного Гриба. Його відпустили?
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23.06.2022 12:13 Відповісти
Сидить. І ще довго йому сидіти, вийде із в'язниці без зубів та без легень.
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23.06.2022 12:22 Відповісти
Павло Гриб був звільнений у вересні 2019 року.
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23.06.2022 19:51 Відповісти
Збираються згодом хапати та назначати "диверсантами" та заручниками.
Але типіли знайдуться що на це поведуться.
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23.06.2022 11:06 Відповісти
Більше 10 років назад знайомий пішов збирати грибочки на тому самому кордоні з білорашкою, затримали його посеред лісу білоруські прикордонники і хотіли везти та оформляти його за незаконний перетин кордону але підійшли українські прикордонники і роз'яснили бидлу, що вони знаходяться на території України за 3 км від кордону. Ось така х@йня малята.
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23.06.2022 11:07 Відповісти
У нас что до сих пор с бульбашами открытая граница?
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23.06.2022 11:07 Відповісти
Так, відкрита. Як і з Росією. Через бульбашію Аккорд-тур возить туристів до Литви, Латвії та Естонії.
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23.06.2022 11:31 Відповісти
Це ж переважно ліс! І ліс належить звірям, які не знають людських кордонів. А людям достатньо контролювати дороги, що цей ліс перетинають.
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23.06.2022 19:56 Відповісти
Всьо вакруг калхознає-всьо вакруг майьо...Воно ще й головний старічьок-лєсовічьок...
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23.06.2022 11:08 Відповісти
Реально думает, что вокруг него все идиоты?
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23.06.2022 11:10 Відповісти
Ага. І саме погане в цій ситуації, що ідіоти таки знайдуться.
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23.06.2022 12:00 Відповісти
Нехай ***** нагодує своїми грибами прихвостень рашистський.
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23.06.2022 11:10 Відповісти
ти диви, яке тонко-схиблене відчуття гумору, дивлячись на цю ідіотську морду ліца саме так і має бути.
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23.06.2022 11:11 Відповісти
Все делается для работы вражеской ДРГ. Когда будут шастать наши туда ихние сюда очень трудно удержать границе под контролем когда в тепловизоре толпы *грыбников* маячат. К тому же если вдруг Украина задержит вражескую ДРГ то те скажут мол по гиибы шли и заблудились или возьмут в заложники наших *грыбников* назначат их диверсантами и потребуют обмена. Но больше всего бесит что насничему так и не научило. Мы что мало заплатили кровью за открытые границы? Где визовый режим и разрыв дипотношений с режимом Лукашеску?
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23.06.2022 11:12 Відповісти
ніззя, обдристович сказав ніззя а то він нападе, нужно сосать бульбашекску до останнього. от 4 місяці люся йому смокче, особисто, і тому ще не напав тарган, а може й напасти, якщо смоктати перестати
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23.06.2022 11:15 Відповісти
ЛЮся - не тыльеи смокче..
Якого хрена особа, котра не служила в армії, не має військової освіти, сидить і варнякає?
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23.06.2022 11:39 Відповісти
Да ты чё, у него тридцать боевых выходов, лично дивизию противника уничтожил. Люся неоднократно хвасталась по телевизеру, какой она крутой боец.
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23.06.2022 12:24 Відповісти
А что есть гниды которые во вражескую страну по грибочки пойдут? Одни воюют жизни свои ложат а другие по грибочки пойдут через границу? А пограничники в трудную минуту будут бегать за грибниками и документы проверять пока не нарвутся на ДРГ или мины? Я бы всех расстреливал прямо в лесу как вражеских диверсантов даже не подходя чтобы проверить документы
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23.06.2022 11:15 Відповісти
Граница с украинской стороны официально закрыта.
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23.06.2022 11:45 Відповісти
10 мая в деревне Романовичи Гомельского района похоронили врача и любителя рыбалки. Официальные белорусские власти и правоохранители пока никак не комментировали произошедшее.

Детально никто ничего не знает. Ездили с другом на рыбалку в Брагинский район. Не в первый раз, так как он был энтузиастом рыбалки. Они не были на лодках - ловили рыбу с берега. Там их "атаковали" около 9 утра 9 мая. Неизвестно, кто и как напал. Сергея ранили в голову. Друг сбежал, спрятался в лесу

Выстрел был как раз в голову. Неизвестно, кто стрелял, откуда, зачем", - рассказал гомельчанин, знакомый с семьей.

В то же время, в российских телеграм-каналах начало распространяться видео с подписью "Работа снайпера по укропам в зоне проведения спецоперации"
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23.06.2022 11:16 Відповісти

В Беларуси все больше запретов на посещение лесов

https://sputnik.by › Новости

18 апр. 2022 г. - МИНСК, 17 апр - Sputnik. ·

На данный момент нельзя посещать леса в Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Брагинском, Лоевском и Гомельском ...
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23.06.2022 11:19 Відповісти
Что нужно знать о запрете на посещение лесов?

В Беларуси начали вводить запреты на посещение лесов. Напоминаем, что нужно помнить гражданам в этой связи.

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.

Что делать, если дорога к даче ведет через лес?

Запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользовани

Пресс-служба Минлесхоза

https://mlh.by/press-service/news/6628/
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23.06.2022 11:23 Відповісти
велкам ту БєлорусНію, наївняки, колишні 73%..(
"Гриб Павло Ігорович - студент Києво-Могилянської академії, викрадений у Білорусі 24 серпня 2017 та таємно перевезений на територію РФ" (вікі)
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23.06.2022 11:26 Відповісти
Не ходите дети(люди) в Африку ( Бульбашию) гулять.
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23.06.2022 11:26 Відповісти
А що там з бурштином зараз, довбають?
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23.06.2022 11:27 Відповісти
диверсантов под шумок запустят и заложников наберут из поверивших лошков
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23.06.2022 11:29 Відповісти
Конечно провокация чистейшей воды. Схватят мирных, деревенских (явно не имеющих сильного юридического образования и понимания, Как себя вести при допросе и психологическим давлении). Оставят их отпечатки на взрывчатке и потом будут заявлять, что поймали диверсантов. А если вдруг у кого-то из поляков или чехов есть родственник в Украине и тот просто пойдет пособирать ягоды ради общения с ним, то тут же навесят все ярлыки. Более того, они и на нашей территории будут похищать людей и вытаскивать их за границу. Поэтому заранее нужны сотни, тысячи камер видеонаблюдения и дроны.
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23.06.2022 11:48 Відповісти
Там засада.
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23.06.2022 12:08 Відповісти
Там небезпека що з нашої сторони міни, і те що будуть вербувати місцевих....

Але в реальності від бюльбафюррера йде багато сигналів про спробу договоритись про амністію для себе...

Перше дозволили моніторинг озброєння, пом'якшують прикордонний режим... по друге мобілізованим поки що мало кому зброю видали.... Та навіть пусків ракет звідти стало менше...

Напевно тому в останні в дні пік туризму високопосадовців орків, тому що вусатий почав петляти...
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23.06.2022 12:10 Відповісти
приглашать не нужно, можно просто заблудиться, но сейчас нельзя в леса ходить
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23.06.2022 12:24 Відповісти
О как!!!
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23.06.2022 12:31 Відповісти
Що відомо про зникнення у Білорусі українця Павла Гриба
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23.06.2022 13:09 Відповісти
Сволочь! 🤬
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23.06.2022 13:23 Відповісти
Картоплянику!
Ти, певно теж якихось грибів назбиравсь!
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23.06.2022 15:48 Відповісти
 
 