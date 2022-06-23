Лукашенко дозволив українцям збирати в Білорусі гриби та ягоди. Це провокація
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, в односторонньому порядку дозволив українцям з прикордонних районів збирати на білоруській території гриби та ягоди. Влада Рівненщини попереджає, що це - провокація.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Лукашенко дозволив жителям українського прикордоння з 1 липня збирати дикороси за сезонними, тимчасовими спрощеними перепустками на білоруську територію до ландшафтного заказника "Ольманські болота".
Такі перепустки видаються щороку, але цього року Білорусь видає їх за власним рішенням - Україна про це не просила.
У прикордонному комітеті Білорусі заявили, що рішення ухвалили "з огляду на усталену практику та пряму залежність рівня життя багатьох жителів прикордонних регіонів сусідньої країни від заготівлі та подальшої реалізації дикоросів".
З 1 липня громадянам України, які йдуть пішки чи їдуть велосипедами, дозволятимуть перетнути кордон у трьох місцях спрощеного пропуску: "Мутвіца", "Хінічів", "Селище" на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань відповідно.
Для перетину потрібні паспорт, довідка із сільського виконкому, пропуск на право перебування у прикордонній смузі, виданий Білоруссю, квитанція про сплату мита за відвідування заказника "Ольманські болота" тощо.
Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що таке рішення є провокацією.
"Прохання всіх до цього свідомо поставитися і не перетинати державний кордон у зв'язку з тим, що з української сторони він закритий. Збираймо ягоди у наших рідних лісах. Чіткі зони за рішенням ради оборони області вже доведені до вас. Лише у деяких громадах це заборонено. В інших лісах Рівненщини збір ягід дозволений", - сказав Коваль.
Будь ласка, зачекайте...
МусолінілУкашенко...
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Але типіли знайдуться що на це поведуться.
Якого хрена особа, котра не служила в армії, не має військової освіти, сидить і варнякає?
Детально никто ничего не знает. Ездили с другом на рыбалку в Брагинский район. Не в первый раз, так как он был энтузиастом рыбалки. Они не были на лодках - ловили рыбу с берега. Там их "атаковали" около 9 утра 9 мая. Неизвестно, кто и как напал. Сергея ранили в голову. Друг сбежал, спрятался в лесу
Выстрел был как раз в голову. Неизвестно, кто стрелял, откуда, зачем", - рассказал гомельчанин, знакомый с семьей.
В то же время, в российских телеграм-каналах начало распространяться видео с подписью "Работа снайпера по укропам в зоне проведения спецоперации"
В Беларуси все больше запретов на посещение лесов
https://sputnik.by › Новости
18 апр. 2022 г. - МИНСК, 17 апр - Sputnik. ·
На данный момент нельзя посещать леса в Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Брагинском, Лоевском и Гомельском ...
В Беларуси начали вводить запреты на посещение лесов. Напоминаем, что нужно помнить гражданам в этой связи.
Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.
Что делать, если дорога к даче ведет через лес?
Запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользовани
Пресс-служба Минлесхоза
https://mlh.by/press-service/news/6628/
"Гриб Павло Ігорович - студент Києво-Могилянської академії, викрадений у Білорусі 24 серпня 2017 та таємно перевезений на територію РФ" (вікі)
Але в реальності від бюльбафюррера йде багато сигналів про спробу договоритись про амністію для себе...
Перше дозволили моніторинг озброєння, пом'якшують прикордонний режим... по друге мобілізованим поки що мало кому зброю видали.... Та навіть пусків ракет звідти стало менше...
Напевно тому в останні в дні пік туризму високопосадовців орків, тому що вусатий почав петляти...
Ти, певно теж якихось грибів назбиравсь!