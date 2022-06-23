Лукашенко разрешил украинцам собирать грибы и ягоды в Беларуси. Это провокация
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в одностороннем порядке разрешил украинцам из приграничных районов собирать на белорусской территории грибы и ягоды. Власти Ривненщины предупреждают, что это – провокация.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что Лукашенко разрешил жителям украинского приграничья с 1 июля собирать дикороссы по сезонным, временным упрощенным пропускам на белорусскую территорию к ландшафтному заказнику "Ольманские болота".
Такие пропуска выдаются ежегодно, но в этом году Беларусь выдает их по собственному решению – Украина об этом не просила.
В пограничном комитете Беларуси заявили, что решение приняли "учитывая установившуюся практику и прямую зависимость уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и последующей реализации дикороссов".
С 1 июля гражданам Украины, которые идут пешком или едут на велосипедах, будут разрешать пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Поселок" на направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань соответственно.
Для пересечения требуются паспорт, справка из сельского исполкома, пропуск на право пребывания в пограничной полосе, выданный Беларусью, квитанция об уплате пошлины за посещение заказника "Ольманские болота" и т.д.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что такое решение является провокацией.
"Просьба всех к этому сознательно отнестись и не пересекать государственную границу в связи с тем, что с украинской стороны она закрыта. Собираем ягоды в наших родных лесах. Четкие зоны по решению совета обороны области уже доведены до вас. Только в некоторых громадах это запрещено. В других лесах Ривненщины сбор ягод разрешен", - сказал Коваль.
Пожалуйста, подождите...
МусолінілУкашенко...
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Але типіли знайдуться що на це поведуться.
Якого хрена особа, котра не служила в армії, не має військової освіти, сидить і варнякає?
Детально никто ничего не знает. Ездили с другом на рыбалку в Брагинский район. Не в первый раз, так как он был энтузиастом рыбалки. Они не были на лодках - ловили рыбу с берега. Там их "атаковали" около 9 утра 9 мая. Неизвестно, кто и как напал. Сергея ранили в голову. Друг сбежал, спрятался в лесу
Выстрел был как раз в голову. Неизвестно, кто стрелял, откуда, зачем", - рассказал гомельчанин, знакомый с семьей.
В то же время, в российских телеграм-каналах начало распространяться видео с подписью "Работа снайпера по укропам в зоне проведения спецоперации"
В Беларуси все больше запретов на посещение лесов
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18 апр. 2022 г. - МИНСК, 17 апр - Sputnik. ·
На данный момент нельзя посещать леса в Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Брагинском, Лоевском и Гомельском ...
В Беларуси начали вводить запреты на посещение лесов. Напоминаем, что нужно помнить гражданам в этой связи.
Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.
Что делать, если дорога к даче ведет через лес?
Запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользовани
Пресс-служба Минлесхоза
https://mlh.by/press-service/news/6628/
"Гриб Павло Ігорович - студент Києво-Могилянської академії, викрадений у Білорусі 24 серпня 2017 та таємно перевезений на територію РФ" (вікі)
Але в реальності від бюльбафюррера йде багато сигналів про спробу договоритись про амністію для себе...
Перше дозволили моніторинг озброєння, пом'якшують прикордонний режим... по друге мобілізованим поки що мало кому зброю видали.... Та навіть пусків ракет звідти стало менше...
Напевно тому в останні в дні пік туризму високопосадовців орків, тому що вусатий почав петляти...
Ти, певно теж якихось грибів назбиравсь!