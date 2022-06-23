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Новости За рубежом
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Беларусь (7520) грибы (35) Лукашенко (3501) Ривненщина (1137) Коваль (102) ягоды (8)

Лукашенко разрешил украинцам собирать грибы и ягоды в Беларуси. Это провокация

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в одностороннем порядке разрешил украинцам из приграничных районов собирать на белорусской территории грибы и ягоды. Власти Ривненщины предупреждают, что это – провокация.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что Лукашенко разрешил жителям украинского приграничья с 1 июля собирать дикороссы по сезонным, временным упрощенным пропускам на белорусскую территорию к ландшафтному заказнику "Ольманские болота".

Такие пропуска выдаются ежегодно, но в этом году Беларусь выдает их по собственному решению – Украина об этом не просила.

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В пограничном комитете Беларуси заявили, что решение приняли "учитывая установившуюся практику и прямую зависимость уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и последующей реализации дикороссов".

С 1 июля гражданам Украины, которые идут пешком или едут на велосипедах, будут разрешать пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Поселок" на направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань соответственно.

Для пересечения требуются паспорт, справка из сельского исполкома, пропуск на право пребывания в пограничной полосе, выданный Беларусью, квитанция об уплате пошлины за посещение заказника "Ольманские болота" и т.д.

Также читайте: Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков, - Мотузяник

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что такое решение является провокацией.

"Просьба всех к этому сознательно отнестись и не пересекать государственную границу в связи с тем, что с украинской стороны она закрыта. Собираем ягоды в наших родных лесах. Четкие зоны по решению совета обороны области уже доведены до вас. Только в некоторых громадах это запрещено. В других лесах Ривненщины сбор ягод разрешен", - сказал Коваль.
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Топ комментарии
+29
У якості зустрічної чемності, запрошуєм лукашвондера відвідати пляжі України!
""
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23.06.2022 11:04
+29
Потом будут ловить, и заставлять признаваться что работают на разведку, короче старые гебешные трюки.
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23.06.2022 11:06
+23
Все делается для работы вражеской ДРГ. Когда будут шастать наши туда ихние сюда очень трудно удержать границе под контролем когда в тепловизоре толпы *грыбников* маячат. К тому же если вдруг Украина задержит вражескую ДРГ то те скажут мол по гиибы шли и заблудились или возьмут в заложники наших *грыбников* назначат их диверсантами и потребуют обмена. Но больше всего бесит что насничему так и не научило. Мы что мало заплатили кровью за открытые границы? Где визовый режим и разрыв дипотношений с режимом Лукашеску?
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23.06.2022 11:12
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Правила форума Совет форумчан
значить партизанському руху бути !!!
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23.06.2022 10:58 Ответить
Безкоштовний сир від Мусоліні лУкашенко...
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23.06.2022 11:00 Ответить
Усатое чмо!
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23.06.2022 11:00 Ответить
У якості зустрічної чемності, запрошуєм лукашвондера відвідати пляжі України!
""
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23.06.2022 11:04 Ответить
Потом будут ловить, и заставлять признаваться что работают на разведку, короче старые гебешные трюки.
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23.06.2022 11:06 Ответить
Гриб уже поїхав.....(
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23.06.2022 11:43 Ответить
А що чутно про бідного Гриба. Його відпустили?
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23.06.2022 12:13 Ответить
Сидить. І ще довго йому сидіти, вийде із в'язниці без зубів та без легень.
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23.06.2022 12:22 Ответить
Павло Гриб був звільнений у вересні 2019 року.
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23.06.2022 19:51 Ответить
Збираються згодом хапати та назначати "диверсантами" та заручниками.
Але типіли знайдуться що на це поведуться.
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23.06.2022 11:06 Ответить
Більше 10 років назад знайомий пішов збирати грибочки на тому самому кордоні з білорашкою, затримали його посеред лісу білоруські прикордонники і хотіли везти та оформляти його за незаконний перетин кордону але підійшли українські прикордонники і роз'яснили бидлу, що вони знаходяться на території України за 3 км від кордону. Ось така х@йня малята.
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23.06.2022 11:07 Ответить
У нас что до сих пор с бульбашами открытая граница?
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23.06.2022 11:07 Ответить
Так, відкрита. Як і з Росією. Через бульбашію Аккорд-тур возить туристів до Литви, Латвії та Естонії.
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23.06.2022 11:31 Ответить
Це ж переважно ліс! І ліс належить звірям, які не знають людських кордонів. А людям достатньо контролювати дороги, що цей ліс перетинають.
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23.06.2022 19:56 Ответить
Всьо вакруг калхознає-всьо вакруг майьо...Воно ще й головний старічьок-лєсовічьок...
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23.06.2022 11:08 Ответить
Реально думает, что вокруг него все идиоты?
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23.06.2022 11:10 Ответить
Ага. І саме погане в цій ситуації, що ідіоти таки знайдуться.
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23.06.2022 12:00 Ответить
Нехай ***** нагодує своїми грибами прихвостень рашистський.
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23.06.2022 11:10 Ответить
ти диви, яке тонко-схиблене відчуття гумору, дивлячись на цю ідіотську морду ліца саме так і має бути.
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23.06.2022 11:11 Ответить
Все делается для работы вражеской ДРГ. Когда будут шастать наши туда ихние сюда очень трудно удержать границе под контролем когда в тепловизоре толпы *грыбников* маячат. К тому же если вдруг Украина задержит вражескую ДРГ то те скажут мол по гиибы шли и заблудились или возьмут в заложники наших *грыбников* назначат их диверсантами и потребуют обмена. Но больше всего бесит что насничему так и не научило. Мы что мало заплатили кровью за открытые границы? Где визовый режим и разрыв дипотношений с режимом Лукашеску?
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23.06.2022 11:12 Ответить
ніззя, обдристович сказав ніззя а то він нападе, нужно сосать бульбашекску до останнього. от 4 місяці люся йому смокче, особисто, і тому ще не напав тарган, а може й напасти, якщо смоктати перестати
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23.06.2022 11:15 Ответить
ЛЮся - не тыльеи смокче..
Якого хрена особа, котра не служила в армії, не має військової освіти, сидить і варнякає?
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23.06.2022 11:39 Ответить
Да ты чё, у него тридцать боевых выходов, лично дивизию противника уничтожил. Люся неоднократно хвасталась по телевизеру, какой она крутой боец.
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23.06.2022 12:24 Ответить
А что есть гниды которые во вражескую страну по грибочки пойдут? Одни воюют жизни свои ложат а другие по грибочки пойдут через границу? А пограничники в трудную минуту будут бегать за грибниками и документы проверять пока не нарвутся на ДРГ или мины? Я бы всех расстреливал прямо в лесу как вражеских диверсантов даже не подходя чтобы проверить документы
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23.06.2022 11:15 Ответить
Граница с украинской стороны официально закрыта.
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23.06.2022 11:45 Ответить
10 мая в деревне Романовичи Гомельского района похоронили врача и любителя рыбалки. Официальные белорусские власти и правоохранители пока никак не комментировали произошедшее.

Детально никто ничего не знает. Ездили с другом на рыбалку в Брагинский район. Не в первый раз, так как он был энтузиастом рыбалки. Они не были на лодках - ловили рыбу с берега. Там их "атаковали" около 9 утра 9 мая. Неизвестно, кто и как напал. Сергея ранили в голову. Друг сбежал, спрятался в лесу

Выстрел был как раз в голову. Неизвестно, кто стрелял, откуда, зачем", - рассказал гомельчанин, знакомый с семьей.

В то же время, в российских телеграм-каналах начало распространяться видео с подписью "Работа снайпера по укропам в зоне проведения спецоперации"
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23.06.2022 11:16 Ответить

В Беларуси все больше запретов на посещение лесов

https://sputnik.by › Новости

18 апр. 2022 г. - МИНСК, 17 апр - Sputnik. ·

На данный момент нельзя посещать леса в Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Брагинском, Лоевском и Гомельском ...
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23.06.2022 11:19 Ответить
Что нужно знать о запрете на посещение лесов?

В Беларуси начали вводить запреты на посещение лесов. Напоминаем, что нужно помнить гражданам в этой связи.

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.

Что делать, если дорога к даче ведет через лес?

Запрет распространяется на все дороги кроме дорог общего пользовани

Пресс-служба Минлесхоза

https://mlh.by/press-service/news/6628/
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23.06.2022 11:23 Ответить
велкам ту БєлорусНію, наївняки, колишні 73%..(
"Гриб Павло Ігорович - студент Києво-Могилянської академії, викрадений у Білорусі 24 серпня 2017 та таємно перевезений на територію РФ" (вікі)
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23.06.2022 11:26 Ответить
Не ходите дети(люди) в Африку ( Бульбашию) гулять.
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23.06.2022 11:26 Ответить
А що там з бурштином зараз, довбають?
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23.06.2022 11:27 Ответить
диверсантов под шумок запустят и заложников наберут из поверивших лошков
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23.06.2022 11:29 Ответить
Конечно провокация чистейшей воды. Схватят мирных, деревенских (явно не имеющих сильного юридического образования и понимания, Как себя вести при допросе и психологическим давлении). Оставят их отпечатки на взрывчатке и потом будут заявлять, что поймали диверсантов. А если вдруг у кого-то из поляков или чехов есть родственник в Украине и тот просто пойдет пособирать ягоды ради общения с ним, то тут же навесят все ярлыки. Более того, они и на нашей территории будут похищать людей и вытаскивать их за границу. Поэтому заранее нужны сотни, тысячи камер видеонаблюдения и дроны.
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23.06.2022 11:48 Ответить
Там засада.
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23.06.2022 12:08 Ответить
Там небезпека що з нашої сторони міни, і те що будуть вербувати місцевих....

Але в реальності від бюльбафюррера йде багато сигналів про спробу договоритись про амністію для себе...

Перше дозволили моніторинг озброєння, пом'якшують прикордонний режим... по друге мобілізованим поки що мало кому зброю видали.... Та навіть пусків ракет звідти стало менше...

Напевно тому в останні в дні пік туризму високопосадовців орків, тому що вусатий почав петляти...
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23.06.2022 12:10 Ответить
приглашать не нужно, можно просто заблудиться, но сейчас нельзя в леса ходить
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23.06.2022 12:24 Ответить
О как!!!
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23.06.2022 12:31 Ответить
Що відомо про зникнення у Білорусі українця Павла Гриба
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23.06.2022 13:09 Ответить
Сволочь! 🤬
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23.06.2022 13:23 Ответить
Картоплянику!
Ти, певно теж якихось грибів назбиравсь!
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23.06.2022 15:48 Ответить
 
 