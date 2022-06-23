Лідер Китаю Сі Цзіньпін: Санкції проти РФ можуть "вдарити бумерангом"

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що війна в Україні, яку він називає "кризою", "забила тривогу для людства". Запровадження санкцій проти Росії за повномасштабний напад на Україну може, на його думку, стати "бумерангом" і "палицею на два кінці".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Лідер Китаю висловив думку, що світова спільнота може постраждати від "політизації, механізації та перетворення на зброю" глобальних економічних тенденцій та фінансових потоків.

"Українська криза знову забила тривогу для людства. Країни обов'язково зіткнуться з труднощами в плані безпеки, якщо сліпо віритимуть у свою силу, розширюватимуть військові союзи і шукатимуть власну безпеку за рахунок інших", - заявив Сі Цзіньпін.

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Нагадаємо, 15 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 червня провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив з ним Україну. Китайський лідер утримався від засудження наджорстоких дій Росії в Україні і не визнав її повтомасштабне вторгнення.