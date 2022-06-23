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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін: Санкції проти РФ можуть "вдарити бумерангом"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,сі,цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що війна в Україні, яку він називає "кризою", "забила тривогу для людства". Запровадження санкцій проти Росії за повномасштабний напад на Україну може, на його думку, стати "бумерангом" і "палицею на два кінці".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Лідер Китаю висловив думку, що світова спільнота може постраждати від "політизації, механізації та перетворення на зброю" глобальних економічних тенденцій та фінансових потоків.

"Українська криза знову забила тривогу для людства. Країни обов'язково зіткнуться з труднощами в плані безпеки, якщо сліпо віритимуть у свою силу, розширюватимуть військові союзи і шукатимуть власну безпеку за рахунок інших", - заявив Сі Цзіньпін.

Також читайте: В Євросоюзі заморозили активів російських олігархів на 12,5 млрд євро

Нагадаємо, 15 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 червня провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив з ним Україну. Китайський лідер утримався від засудження наджорстоких дій Росії в Україні і не визнав її повтомасштабне вторгнення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+98
Нехай заткне свого смердючого рота, китайська мавпа
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23.06.2022 14:03
+59
Якщо не "війна", а "криза" - відразу на**й
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23.06.2022 14:06
+30
ДВА ЧОРТА
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23.06.2022 14:06
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Нехай заткне свого смердючого рота, китайська мавпа
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23.06.2022 14:03 Відповісти
Вінні Пух сраний...
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23.06.2022 15:47 Відповісти
узкопленочное лайно
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23.06.2022 16:51 Відповісти
Скажи це путлєру....
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23.06.2022 14:04 Відповісти
желторотые явно не Богом сотворенные.. логика их с вывертом жестокие главное чтобы выжили узкопленочные на остальное .... ну вы поняли.....
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23.06.2022 14:21 Відповісти
Китай знает что делает. У него в планах оттяпать Сибирь с Курилами аж до Уральского хребта. Поэтому и такая политика, и чтобы путлер забрал свои войска с Дальнего востока, и что не влететь под санкции за помошь путлеру.
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23.06.2022 14:36 Відповісти
далекий схід і не потрібно захоплювати, там і так все працює на Китай фактично) Ліс ріжуть везуть в Китай, нафту путлер лічно бігає пропоную с диким дисконтом вже, газ також...що ще треба? голодранцям платити? так кремлядь їх забезпечує замість пекіну...вони не для цього їх підтримують... у них схожа ситуація з Тайванем, який вони вважать своєю територією. Тож....
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23.06.2022 14:54 Відповісти
Навіщо захоплювати, якщо і так все купляють зі знижками? Зараз Китай в шоколаді, але за все буде відповідь. Не бути в світових лідерах тому, хто ховається від вирішення світових проблем!
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23.06.2022 16:50 Відповісти
Критикуючи пропонуй.
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23.06.2022 14:05 Відповісти
Щоб пропонувати треба розум й совість мати ...
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23.06.2022 14:39 Відповісти
Дуло заліпи, косорилий.
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23.06.2022 14:06 Відповісти
ДВА ЧОРТА
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23.06.2022 14:06 Відповісти
Якщо не "війна", а "криза" - відразу на**й
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23.06.2022 14:06 Відповісти
І не просто "війна", а "російська агресія".
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23.06.2022 14:09 Відповісти
Ні саме "війна" - загарбницька, підла, війна. Ні хто ж не говорить, що Гітлер вчинив агресію проти СССР. Термін "агресія" використоють, щоб зняти емоційне навантаження. Згвалтування і "сексуальний акт без згоди" значать одне і те ж. Але сприймаються по різному.
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23.06.2022 14:15 Відповісти
Війни бувають різні, і причину потрібно конкретизувати.
Війна в Україні чи війна в Україні спричинена російською агресією (або вторгненням).
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23.06.2022 14:48 Відповісти
росія...Китай...білорусія...Ізраїль...5 інтернаціонал?...
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23.06.2022 14:07 Відповісти
К сожалению и Индия походу с ними. Не самая последняя страна в мире..
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23.06.2022 14:32 Відповісти
Крім Білорусі, ніхто не з ними - просто всі висмоктують з Росії ресурси, користуючись моментом.
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23.06.2022 14:42 Відповісти
Так один кінець палиці запхай у свою дупу,а другий у смердючу дупу пукіна...
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23.06.2022 14:07 Відповісти
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23.06.2022 14:07 Відповісти
ПНХ палка ты с двумя концами
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23.06.2022 14:08 Відповісти
Сі Цзіньпін косить під Конфуція - ще один "стародавній мислитель".
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23.06.2022 16:15 Відповісти
сісі дзинь дзинь піструн вже знятий з посади - взимку на партійному з'їзді це оголосять, тмоу він зараз може творити й триздіти будь яку дичину, атакувати Тайвань, одружитись з путіном чи лукашенком, будь-що
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23.06.2022 14:09 Відповісти
О ... Викохали другу вузькоглазу гідоту.. ***** номер 2..як що США зараз йому яйця не поищиме буде гірше за хацапа.
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23.06.2022 14:12 Відповісти
ja dazhe znaju kuda etu "palku s 2 koncami" nado votknutj
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23.06.2022 14:13 Відповісти
Товаріщ Сі ти може це все зупинити за один день,підтягнувши війська до кордону раші і одним дзвінком куйла примусити до виведення військ з України.Буде і тобі добре і всім,але ж ні ти щось там підгавкуєш психопату маньяку куйлу!
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23.06.2022 14:16 Відповісти
Йому треба Тайвань захоплювати, тому він цього не зробить
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23.06.2022 14:46 Відповісти
Не всі розуміють в яку гру грає Сі. Може скластися враження, що він підтримує московію. Але то не так. Він використовує кацапську версію подій для нагнітання в Китаї антизахідних настроїв, а в практичній площині намагається не перешкоджати всьому, що ослаблює будь-яку сторону. Коли китайська компанія має вибір дотримуватися санкцій і працювати в США, чи не дотримуватися і не працювати, то вона обирає, не думаючи довго.
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23.06.2022 14:17 Відповісти
В Китае никого не нужно подталкивать до антизахідних настроїв. Почитайте Reddit, там антизападная клоака со всего мира. Украинцы понятия не имеют как остальной мир относится к Западу, потому что полностью находится в изолированном информационном поле Запада.
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23.06.2022 14:23 Відповісти
Что за бред, кто может меня изолировать информационно из Запада и каким образом? Чего не скажешь о России и Китае вот там цензура- информационная изоляция и вранье с целью обмануть
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23.06.2022 14:29 Відповісти
Це кацапська онуча. Подивись, коли воно зареєстувалося
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23.06.2022 14:56 Відповісти
Алєксєй, є різні українці. Більшість знаходиться у власній українській бульбашці, яка схиляється до західної версії, але все ж не тотожна їй. Є й такі, хто знаходиться в бульбашці кацапської пропаганди. А є люди, які подорожують, отримують інформацію з різних джерел, підтримують контакти по всьому світу.
Стосовно Китаю, то антизахідні настрої сформовані і підтримуються там пропагандою. І з початком війни ця пропаганда дуже активно використовує проросійську версію для нагнітання антизахідних настроїв, безглуздо це заперечувати. Але це ніяк не означає, що Китай підтримую москву.
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23.06.2022 14:52 Відповісти
Ух-ти! Я думав, вузькоглазі під@р@си велика рідкість... аж ні.,
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23.06.2022 14:17 Відповісти
Китайських під@р@сів офіційно зареєстровано більше,ніж чоловічого населення засРашки
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23.06.2022 14:58 Відповісти
По данным официальной статистики, в Китае 70 миллионов представителей ЛГБТ
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23.06.2022 16:23 Відповісти
А шо там АлиЭкспресс, ещё не накрылся медным тазом из-за путлера.
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23.06.2022 14:18 Відповісти
Сі ДРІСТІНЬ може уже з ****** взяти за щоку, США *** ложили на обох
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23.06.2022 14:18 Відповісти
Ну не кажіть! Китайські комуняки виведуть свій авіаносець "ляо-кузяін" в Тихий океан і розфігачать флот США
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23.06.2022 16:42 Відповісти
китайоза херов то скажи х!йлу зупинити війну,
але китайози користуються моментом для дешевої нафти, ще одна недоімперія
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23.06.2022 14:21 Відповісти
Відразу видно різницю від заходу, їм пох на вбитих, вони не рахують померлих, лише рахують хто більше втратить грошей, а ще кажуть про капіталістичний захід де гроші правлять всім
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23.06.2022 14:23 Відповісти
косорылые еще за ковид должны ответить, который они распространили с уханя на весь мир.
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23.06.2022 14:23 Відповісти
Экономика китаесов в Дупе...сила Сибири тоже... краснопузые...без США вы никто...
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23.06.2022 14:24 Відповісти
тобто Україна шукає свою безпеку за рахунок мордору?...
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23.06.2022 14:26 Відповісти
Сиди вже пінь, чекай труп свого врага мовчки. Якби не Україна, то зараз би тебе дуже питали за ковід і кризу, яку ти спричинив. Тож сиди радій, що відволеклися. Поки що
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23.06.2022 14:27 Відповісти
... криза 1937-1945 року в Китаї криза та палиця з двома кінцями,мабуть даремно світ припинив цю кризу,ху...о №2 яйцеголове.
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23.06.2022 14:29 Відповісти
Ну це дарма, усім плювати було на Китай, Японію роздавили бо вона напала на США.
Також США і союзники якраз допомагали не КНР, а уряду, який наразі у Тайвані.

Китайці собі безпеку серед дуже непростих держав (Індія, СССР, Японія / Корея / Тайвань за підтримки США, Пакистан) створили самотужки, про що і говорять, коли кажуть «не створюйте свою безпеку за рахунок інших».
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23.06.2022 14:49 Відповісти
Помогать то Китаю начали задолго до Перл-Харбора.
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23.06.2022 16:27 Відповісти
Товарищ Си в ноябре всё, пошел против линии партии, проявил волюнтаризм и перегибы на местах. Третий срок генсека накрылся медным тазом. Все остается по заветам товарища Ден Сяо Пина : у Генсека два срока и все решает Политбюро.
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23.06.2022 14:30 Відповісти
Хотілося б на це сподіватися. Бо якщо піде на 3 термін, то точно ще одну війну почне
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23.06.2022 14:57 Відповісти
'Украінскій крізіс'... Та плять вашу мать від вас Ковід косожопих прийшов а від *****-війна -ви -Мєлкочлєни ***** тепер підтримуєте! Який нафуй 'Украінскій крізіз'?? *****-Кацапо-Косожопо-азіятський крізіс! Сросія і Китай-рак планети Земля!
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23.06.2022 14:30 Відповісти
Дракон то из говна, как вова из *****)
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23.06.2022 14:35 Відповісти
' Вдарити бумерангом ' в твою ******* голову
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23.06.2022 14:37 Відповісти
Завали ипало, косоглазый 3.14дар
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23.06.2022 14:37 Відповісти
Якщо будете скуповувати у кацапів нафту то бумеранг прилетить і до вас з індією.
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23.06.2022 14:38 Відповісти
Минцифры рашки сообщило о DDoS-атаках на «Госуслуги» со стороны Украины
На портал и мобильное приложение «Госуслуги», а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства идет мощная кибератака со стороны Украины, утверждает Минцифры. Портал фиксирует десятикратный рост нагрузки
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23.06.2022 14:39 Відповісти
Китай відгодований, готовий нав'язувати свою волю світу, жаль тільки що географічно всі війни й орди йдуть через нас.
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23.06.2022 14:40 Відповісти
Поперрло красно - коричневое комуняцкое говно из хитровытраханых .
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23.06.2022 14:41 Відповісти
Нервує, бо наступним після х**ла буде він
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23.06.2022 14:43 Відповісти
..слизький лідор меле шо попало, поспіль усе ("мед, гівно і бджоли"), аби тільки не визнавати очевидні факти, дії, за якими настають наслідки.. прЄступлєніє і - наказанІє.. крапка
може тому, що й сам такий же загарбник, як і хйло, тільки з орієнтацією не на військОву силу "глибинного народу" (тобто долбо..бів), як на Мокші, а на, викохану Заходом, потужну економіку Китаю..
Україна наче кістка в горлі для окупантів усіх мастей
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23.06.2022 14:44 Відповісти
А

Понты мавзолейные плохо заканчиваются...

Мавзолей Маодзедуна и Мавзолей чЛенина очень похожи кстати...правда Мао сбацали круче чЛенинского...
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23.06.2022 14:46 Відповісти
Дядюшка Си опечален, взятие Тайваня может закончится таким же фиаско, как и у их северных братушек.
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23.06.2022 14:46 Відповісти
Не коронавірус а китайська біологічна зброя.
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23.06.2022 14:51 Відповісти
Китайці нам не друзі.
Вони взагалі нікому не друзі, крім самих себе.
От за що світові може прилетіти, та й вже прилітає, так це за безоглядне перенесення виробництв та технологій до Китаю.
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23.06.2022 14:54 Відповісти
Неумеренное потребление риса приводит к необратимым патологическим изменениям в мозге...
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23.06.2022 14:54 Відповісти
Вот это еще скот, как и страна у него скотская.
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23.06.2022 14:55 Відповісти
А ти, дупа, думав, що це мацкальня з Україною воює? Тож ми й досі так вважаємо
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23.06.2022 14:59 Відповісти
у китайського народу є свій ********* і нам від того ніякої користі, навпаки може вилупитись куча проблем.
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23.06.2022 15:03 Відповісти
Кітаєц сам виношує агресивні плани, він буде підтримувати того хто буде вигравати
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23.06.2022 15:04 Відповісти
Задумався про торгівлю? А світ може влаштувати бойкот вашим товарам, якщо не перестанете підтримувати Рашу і Путлера. Китайці ж наче недурні та обережні люди?
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23.06.2022 15:04 Відповісти
Ненавижу Китай так де как и РФ. Договорились мир делить, скоты. Саободный и преерасный мир выродки хотят затолкать в роман Оруэлла 1984г. Хер вам козлы россияни и кииайцы должны быть чамтмчно уничтожены , иначе они не поймут. Германия их пособник сама перезагрузиться
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23.06.2022 15:05 Відповісти
Их не уничтожишь, их много....
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23.06.2022 15:13 Відповісти
він такий самий виродок і тиран, як і путін. щоб ви виздихали, мерзоти.
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23.06.2022 15:06 Відповісти
улыбнуло ))
https://ibb.co/4SJLmDs
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23.06.2022 15:10 Відповісти
Кому война, а кому бабло. Из-за войны у нас Китай покупает нефть и газ со скидкой 30-50%. Как же можно осуждать себе во вред...
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23.06.2022 15:11 Відповісти
Країни, такі як рашистська ********* і Китай , обов'язково зіткнуться з труднощами в плані безпеки, якщо сліпо віритимуть у свою силу, розширюватимуть військові союзи і шукатимуть власну безпеку за рахунок інших-українських інтересів.",два світових куйла (рашистське і китайське а бумеранг вертається до Вас. Вам, плядям, вірити не можна,що скаженим собакам.
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23.06.2022 15:12 Відповісти
Якщо оце сцібздіпісь восени на з'їзді китайських *********** переоберуть ше на один термін - Китай чекає важка і сумна доля: він неодмінно розв'яже війну із Тайванем(і програє її обов'язково), а з моменту нападу кнр на Тайвань почнеться етап неминучого розпаду китайської нео-імперії. Вже після нашої Перемоги над *********** Китай може відчути проблеми у вигляді відтоку інвестицій, скорочення західних виробничих потужностей на своїй території, часткову ізоляцію свого високотехнологічного сектору від розробок західних технологій. Відбудеться плавна релокація найбільш технологічних виробництв із кнр у інші країни індо-тихоокеанського регіону та можливо у країни східної Європи(включно з Україною). Єдиний шанс Китаю ще на довший період залишитись "головним виробником усього у світі" - усунення цього селянина-недоімператора від влади та прихід більш поміркованих осіб із "партії миру" всередині китайських комуняк(які теж хочуть жити "по-людськи"). Тоді розпад останньої китайської нео-імперії розтягнеться у часі на десятиліття і не буде таким болючим для його економіки та й для світової економіки взагалі.
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23.06.2022 15:19 Відповісти
Нюхай Бебру, придурку...
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23.06.2022 15:20 Відповісти
вот же падла коммуняцкая красножёпая... гнать надо сраную подземельную...
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23.06.2022 15:21 Відповісти
Захід створив ********* як світову комору ресурсів і той самий Захід створив Китай як брудну світову майстерню. Ці дві країни отримали готові технічні рішення і все необхідне для того щоб виконувати лише ці "місї" від Заходу. І врешті усвідомили що Захід став залежним від ресурсів і дегшевого брудного виробництва. Технологічний та науковий розрив між Заходом і Китаєм складає років 30. Між кацапами то це вже .... назавжди. Повернути "взад" вже не вийде от шукають якесь рішення проблеми яку самі і створили. А перспектива вже лякає сам колективний Захід - адже кацапам уже здається що маючи необмежені ресурси можна просто загнати всю Європу в "гулаг" і "шарашки", а китайці мріють стати монополістами і змусити науково-технічну еліту світу працювати за миску рису... От така вона зворотна сторона глобалізації... І коли ж це почалося? Ну хто це почав? ЯҐ дійшов висновку що ідея "перстрибувати через етапи розвитку" вперше була реалізована Заходом коли організація Сороса витягла з тюрми Нельсона Манделу і зробила його президентом Південної Африки після "навчання" протягом 20 років в тюрмі... Світовий бардак почався тоді коли тупі безграмотні придурки отримали владу і халявні засоби для самореалізації. Я двічі устрічався з Манделою наприкінці 90-іхі мене вразило як така примітивна істота завчивши декілька популістських тез перебуває на посту президента і успішно знищує власну країну під аплодисменти здурівших від расової ейфорії негрів...
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23.06.2022 15:31 Відповісти
винни пух, залезь в свой красный горшок и лижи там х*йлу жопу сколько хочешь, а тут не отсвечивай, или помогай
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23.06.2022 15:39 Відповісти
прочитай ще раз що ти сказало!!!
і знову прочитай вголос *****... бо там є багато того, що має до нього безпосереднє відношення і навіть в рази більше ніж ти хотіло приліпити до України...
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23.06.2022 15:39 Відповісти
Що воно сказало, хто може перекласти?
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23.06.2022 15:41 Відповісти
Хитрожопе створіння. 100% знало про те, що параш планує напад, але мовчало. А якби параша захопила Україну, то першим привітало б ***** з цим.
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23.06.2022 15:43 Відповісти
Час введення санкцій проти Китаю настав. Бажано у вигляді повного знищення
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23.06.2022 15:49 Відповісти
Он понимает что его ждет такая же участь если они нападут на тайвань и ещё на кого нибудь. Заранее пугает. Если бы они помогли с санкциями Украина уже выиграла бы. Одна индия их спасла бы покупками. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.06.2022 15:54 Відповісти
Але економічно КНР зробив саме Захід нагадаю ще тридцять років тому він був технологічно відсталим і ось тут потекли західні інвестиціі в краіну де правила комуністична диктатура і жодних свобод і прав людини ,всі кинулись великий ринок і дешева робоча сила і ось виростили цього дракона .Думаю МЗС має викликати посла КНР і заявити про недружні кроки .
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23.06.2022 16:01 Відповісти
Китайський лідер лукавить та дуже. Ящо це на його думку є "кризою", то хіба криза не є часом нових можливостей? Ось і використовуйте їх. Рашка вже пропаща країна. На неї не слід оріентуватись та зважати не те що у довгостроковій перспективі, а навіть в короткостроковій. Вони будуть розігрувати усі свої козирі до кінця. Тому не слід сподіватися, що всі попередні контракти з ними вони будуть виконувати. Чим раніше Європа та світове суспільство позбудуться кацапського тягаря економічного співробітництва та "ломки" від газової кацапської голки - тим краще буде для нех і тим швидше вони стабілізують своє економічне становище. Рашка країна-терорист, країна-вигнанець з усього цивілізованного товариства. Це треба усвідомити та прийняти раз та назавжди.
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23.06.2022 16:07 Відповісти
Вузькооке вонюче *****.
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23.06.2022 16:09 Відповісти
Капитан Очевидность китайского разлива.
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23.06.2022 16:47 Відповісти
во ити его узкоплёночного мать,они ради собственной выгоды и дочь родную под бегемота положат,страна узкоглазых дегенератов.
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23.06.2022 17:06 Відповісти
узкоглазый *******,********** подпевала!
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23.06.2022 17:42 Відповісти
якби та палиця вїбала по твоїй плисковатій харі
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23.06.2022 18:46 Відповісти
Дядюшка Си просто прикидывает какого ему будет когда Тайвань воевать пойдёт. Ему не понравилось
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23.06.2022 21:20 Відповісти
 
 