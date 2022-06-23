Лідер Китаю Сі Цзіньпін: Санкції проти РФ можуть "вдарити бумерангом"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що війна в Україні, яку він називає "кризою", "забила тривогу для людства". Запровадження санкцій проти Росії за повномасштабний напад на Україну може, на його думку, стати "бумерангом" і "палицею на два кінці".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Лідер Китаю висловив думку, що світова спільнота може постраждати від "політизації, механізації та перетворення на зброю" глобальних економічних тенденцій та фінансових потоків.
"Українська криза знову забила тривогу для людства. Країни обов'язково зіткнуться з труднощами в плані безпеки, якщо сліпо віритимуть у свою силу, розширюватимуть військові союзи і шукатимуть власну безпеку за рахунок інших", - заявив Сі Цзіньпін.
Нагадаємо, 15 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 червня провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив з ним Україну. Китайський лідер утримався від засудження наджорстоких дій Росії в Україні і не визнав її повтомасштабне вторгнення.
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Війна в Україні чи війна в Україні спричинена російською агресією (або вторгненням).
Стосовно Китаю, то антизахідні настрої сформовані і підтримуються там пропагандою. І з початком війни ця пропаганда дуже активно використовує проросійську версію для нагнітання антизахідних настроїв, безглуздо це заперечувати. Але це ніяк не означає, що Китай підтримую москву.
але китайози користуються моментом для дешевої нафти, ще одна недоімперія
Також США і союзники якраз допомагали не КНР, а уряду, який наразі у Тайвані.
Китайці собі безпеку серед дуже непростих держав (Індія, СССР, Японія / Корея / Тайвань за підтримки США, Пакистан) створили самотужки, про що і говорять, коли кажуть «не створюйте свою безпеку за рахунок інших».
На портал и мобильное приложение «Госуслуги», а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства идет мощная кибератака со стороны Украины, утверждает Минцифры. Портал фиксирует десятикратный рост нагрузки
може тому, що й сам такий же загарбник, як і хйло, тільки з орієнтацією не на військОву силу "глибинного народу" (тобто долбо..бів), як на Мокші, а на, викохану Заходом, потужну економіку Китаю..
Україна наче кістка в горлі для окупантів усіх мастей
Понты мавзолейные плохо заканчиваются...
Мавзолей Маодзедуна и Мавзолей чЛенина очень похожи кстати...правда Мао сбацали круче чЛенинского...
Вони взагалі нікому не друзі, крім самих себе.
От за що світові може прилетіти, та й вже прилітає, так це за безоглядне перенесення виробництв та технологій до Китаю.
https://ibb.co/4SJLmDs
і знову прочитай вголос *****... бо там є багато того, що має до нього безпосереднє відношення і навіть в рази більше ніж ти хотіло приліпити до України...