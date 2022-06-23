Лидер Китая Си Цзиньпин: Санкции против РФ могут "ударить бумерангом"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что война в Украине, которую он называет "кризисом", "забила тревогу для человечества". Введение санкций против России за полномасштабное нападение на Украину может, по его мнению, стать "бумерангом" и "палкой на два конца".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Лидер Китая выразил мнение, что мировое сообщество может пострадать от "политизации, механизации и превращения в оружие" глобальных экономических тенденций и финансовых потоков.
"Украинский кризис снова забил тревогу для человечества. Страны обязательно столкнутся с трудностями в плане безопасности, если слепо будут верить в свою силу, расширять военные союзы и будут искать собственную безопасность за счет других", - заявил Си Цзиньпин.
Напомним, 15 июня лидер Китая Си Цзиньпин 15 июня провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил с ним Украину. Китайский лидер воздержался от осуждения сверхжестких действий России в Украине и не признал ее полномасштабное вторжение.
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Війна в Україні чи війна в Україні спричинена російською агресією (або вторгненням).
Стосовно Китаю, то антизахідні настрої сформовані і підтримуються там пропагандою. І з початком війни ця пропаганда дуже активно використовує проросійську версію для нагнітання антизахідних настроїв, безглуздо це заперечувати. Але це ніяк не означає, що Китай підтримую москву.
але китайози користуються моментом для дешевої нафти, ще одна недоімперія
Також США і союзники якраз допомагали не КНР, а уряду, який наразі у Тайвані.
Китайці собі безпеку серед дуже непростих держав (Індія, СССР, Японія / Корея / Тайвань за підтримки США, Пакистан) створили самотужки, про що і говорять, коли кажуть «не створюйте свою безпеку за рахунок інших».
На портал и мобильное приложение «Госуслуги», а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства идет мощная кибератака со стороны Украины, утверждает Минцифры. Портал фиксирует десятикратный рост нагрузки
може тому, що й сам такий же загарбник, як і хйло, тільки з орієнтацією не на військОву силу "глибинного народу" (тобто долбо..бів), як на Мокші, а на, викохану Заходом, потужну економіку Китаю..
Україна наче кістка в горлі для окупантів усіх мастей
Понты мавзолейные плохо заканчиваются...
Мавзолей Маодзедуна и Мавзолей чЛенина очень похожи кстати...правда Мао сбацали круче чЛенинского...
Вони взагалі нікому не друзі, крім самих себе.
От за що світові може прилетіти, та й вже прилітає, так це за безоглядне перенесення виробництв та технологій до Китаю.
https://ibb.co/4SJLmDs
і знову прочитай вголос *****... бо там є багато того, що має до нього безпосереднє відношення і навіть в рази більше ніж ти хотіло приліпити до України...