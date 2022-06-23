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Лидер Китая Си Цзиньпин: Санкции против РФ могут "ударить бумерангом"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,сі,цзіньпін

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что война в Украине, которую он называет "кризисом", "забила тревогу для человечества". Введение санкций против России за полномасштабное нападение на Украину может, по его мнению, стать "бумерангом" и "палкой на два конца".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Лидер Китая выразил мнение, что мировое сообщество может пострадать от "политизации, механизации и превращения в оружие" глобальных экономических тенденций и финансовых потоков.

"Украинский кризис снова забил тревогу для человечества. Страны обязательно столкнутся с трудностями в плане безопасности, если слепо будут верить в свою силу, расширять военные союзы и будут искать собственную безопасность за счет других", - заявил Си Цзиньпин.

Также читайте: В Евросоюзе заморозили активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

Напомним, 15 июня лидер Китая Си Цзиньпин 15 июня провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил с ним Украину. Китайский лидер воздержался от осуждения сверхжестких действий России в Украине и не признал ее полномасштабное вторжение.
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Топ комментарии
+98
Нехай заткне свого смердючого рота, китайська мавпа
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23.06.2022 14:03
+59
Якщо не "війна", а "криза" - відразу на**й
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23.06.2022 14:06
+30
ДВА ЧОРТА
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23.06.2022 14:06
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Правила форума Совет форумчан
Нехай заткне свого смердючого рота, китайська мавпа
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23.06.2022 14:03 Ответить
Вінні Пух сраний...
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23.06.2022 15:47 Ответить
узкопленочное лайно
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23.06.2022 16:51 Ответить
Скажи це путлєру....
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23.06.2022 14:04 Ответить
желторотые явно не Богом сотворенные.. логика их с вывертом жестокие главное чтобы выжили узкопленочные на остальное .... ну вы поняли.....
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23.06.2022 14:21 Ответить
Китай знает что делает. У него в планах оттяпать Сибирь с Курилами аж до Уральского хребта. Поэтому и такая политика, и чтобы путлер забрал свои войска с Дальнего востока, и что не влететь под санкции за помошь путлеру.
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23.06.2022 14:36 Ответить
далекий схід і не потрібно захоплювати, там і так все працює на Китай фактично) Ліс ріжуть везуть в Китай, нафту путлер лічно бігає пропоную с диким дисконтом вже, газ також...що ще треба? голодранцям платити? так кремлядь їх забезпечує замість пекіну...вони не для цього їх підтримують... у них схожа ситуація з Тайванем, який вони вважать своєю територією. Тож....
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23.06.2022 14:54 Ответить
Навіщо захоплювати, якщо і так все купляють зі знижками? Зараз Китай в шоколаді, але за все буде відповідь. Не бути в світових лідерах тому, хто ховається від вирішення світових проблем!
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23.06.2022 16:50 Ответить
Критикуючи пропонуй.
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23.06.2022 14:05 Ответить
Щоб пропонувати треба розум й совість мати ...
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23.06.2022 14:39 Ответить
Дуло заліпи, косорилий.
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23.06.2022 14:06 Ответить
ДВА ЧОРТА
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23.06.2022 14:06 Ответить
Якщо не "війна", а "криза" - відразу на**й
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23.06.2022 14:06 Ответить
І не просто "війна", а "російська агресія".
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23.06.2022 14:09 Ответить
Ні саме "війна" - загарбницька, підла, війна. Ні хто ж не говорить, що Гітлер вчинив агресію проти СССР. Термін "агресія" використоють, щоб зняти емоційне навантаження. Згвалтування і "сексуальний акт без згоди" значать одне і те ж. Але сприймаються по різному.
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23.06.2022 14:15 Ответить
Війни бувають різні, і причину потрібно конкретизувати.
Війна в Україні чи війна в Україні спричинена російською агресією (або вторгненням).
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23.06.2022 14:48 Ответить
росія...Китай...білорусія...Ізраїль...5 інтернаціонал?...
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23.06.2022 14:07 Ответить
К сожалению и Индия походу с ними. Не самая последняя страна в мире..
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23.06.2022 14:32 Ответить
Крім Білорусі, ніхто не з ними - просто всі висмоктують з Росії ресурси, користуючись моментом.
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23.06.2022 14:42 Ответить
Так один кінець палиці запхай у свою дупу,а другий у смердючу дупу пукіна...
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23.06.2022 14:07 Ответить
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23.06.2022 14:07 Ответить
ПНХ палка ты с двумя концами
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23.06.2022 14:08 Ответить
Сі Цзіньпін косить під Конфуція - ще один "стародавній мислитель".
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23.06.2022 16:15 Ответить
сісі дзинь дзинь піструн вже знятий з посади - взимку на партійному з'їзді це оголосять, тмоу він зараз може творити й триздіти будь яку дичину, атакувати Тайвань, одружитись з путіном чи лукашенком, будь-що
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23.06.2022 14:09 Ответить
О ... Викохали другу вузькоглазу гідоту.. ***** номер 2..як що США зараз йому яйця не поищиме буде гірше за хацапа.
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23.06.2022 14:12 Ответить
ja dazhe znaju kuda etu "palku s 2 koncami" nado votknutj
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23.06.2022 14:13 Ответить
Товаріщ Сі ти може це все зупинити за один день,підтягнувши війська до кордону раші і одним дзвінком куйла примусити до виведення військ з України.Буде і тобі добре і всім,але ж ні ти щось там підгавкуєш психопату маньяку куйлу!
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23.06.2022 14:16 Ответить
Йому треба Тайвань захоплювати, тому він цього не зробить
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23.06.2022 14:46 Ответить
Не всі розуміють в яку гру грає Сі. Може скластися враження, що він підтримує московію. Але то не так. Він використовує кацапську версію подій для нагнітання в Китаї антизахідних настроїв, а в практичній площині намагається не перешкоджати всьому, що ослаблює будь-яку сторону. Коли китайська компанія має вибір дотримуватися санкцій і працювати в США, чи не дотримуватися і не працювати, то вона обирає, не думаючи довго.
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23.06.2022 14:17 Ответить
В Китае никого не нужно подталкивать до антизахідних настроїв. Почитайте Reddit, там антизападная клоака со всего мира. Украинцы понятия не имеют как остальной мир относится к Западу, потому что полностью находится в изолированном информационном поле Запада.
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23.06.2022 14:23 Ответить
Что за бред, кто может меня изолировать информационно из Запада и каким образом? Чего не скажешь о России и Китае вот там цензура- информационная изоляция и вранье с целью обмануть
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23.06.2022 14:29 Ответить
Це кацапська онуча. Подивись, коли воно зареєстувалося
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23.06.2022 14:56 Ответить
Алєксєй, є різні українці. Більшість знаходиться у власній українській бульбашці, яка схиляється до західної версії, але все ж не тотожна їй. Є й такі, хто знаходиться в бульбашці кацапської пропаганди. А є люди, які подорожують, отримують інформацію з різних джерел, підтримують контакти по всьому світу.
Стосовно Китаю, то антизахідні настрої сформовані і підтримуються там пропагандою. І з початком війни ця пропаганда дуже активно використовує проросійську версію для нагнітання антизахідних настроїв, безглуздо це заперечувати. Але це ніяк не означає, що Китай підтримую москву.
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23.06.2022 14:52 Ответить
Ух-ти! Я думав, вузькоглазі під@р@си велика рідкість... аж ні.,
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23.06.2022 14:17 Ответить
Китайських під@р@сів офіційно зареєстровано більше,ніж чоловічого населення засРашки
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23.06.2022 14:58 Ответить
По данным официальной статистики, в Китае 70 миллионов представителей ЛГБТ
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23.06.2022 16:23 Ответить
А шо там АлиЭкспресс, ещё не накрылся медным тазом из-за путлера.
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23.06.2022 14:18 Ответить
Сі ДРІСТІНЬ може уже з ****** взяти за щоку, США *** ложили на обох
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23.06.2022 14:18 Ответить
Ну не кажіть! Китайські комуняки виведуть свій авіаносець "ляо-кузяін" в Тихий океан і розфігачать флот США
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23.06.2022 16:42 Ответить
китайоза херов то скажи х!йлу зупинити війну,
але китайози користуються моментом для дешевої нафти, ще одна недоімперія
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23.06.2022 14:21 Ответить
Відразу видно різницю від заходу, їм пох на вбитих, вони не рахують померлих, лише рахують хто більше втратить грошей, а ще кажуть про капіталістичний захід де гроші правлять всім
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23.06.2022 14:23 Ответить
косорылые еще за ковид должны ответить, который они распространили с уханя на весь мир.
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23.06.2022 14:23 Ответить
Экономика китаесов в Дупе...сила Сибири тоже... краснопузые...без США вы никто...
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23.06.2022 14:24 Ответить
тобто Україна шукає свою безпеку за рахунок мордору?...
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23.06.2022 14:26 Ответить
Сиди вже пінь, чекай труп свого врага мовчки. Якби не Україна, то зараз би тебе дуже питали за ковід і кризу, яку ти спричинив. Тож сиди радій, що відволеклися. Поки що
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23.06.2022 14:27 Ответить
... криза 1937-1945 року в Китаї криза та палиця з двома кінцями,мабуть даремно світ припинив цю кризу,ху...о №2 яйцеголове.
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23.06.2022 14:29 Ответить
Ну це дарма, усім плювати було на Китай, Японію роздавили бо вона напала на США.
Також США і союзники якраз допомагали не КНР, а уряду, який наразі у Тайвані.

Китайці собі безпеку серед дуже непростих держав (Індія, СССР, Японія / Корея / Тайвань за підтримки США, Пакистан) створили самотужки, про що і говорять, коли кажуть «не створюйте свою безпеку за рахунок інших».
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23.06.2022 14:49 Ответить
Помогать то Китаю начали задолго до Перл-Харбора.
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23.06.2022 16:27 Ответить
Товарищ Си в ноябре всё, пошел против линии партии, проявил волюнтаризм и перегибы на местах. Третий срок генсека накрылся медным тазом. Все остается по заветам товарища Ден Сяо Пина : у Генсека два срока и все решает Политбюро.
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23.06.2022 14:30 Ответить
Хотілося б на це сподіватися. Бо якщо піде на 3 термін, то точно ще одну війну почне
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23.06.2022 14:57 Ответить
'Украінскій крізіс'... Та плять вашу мать від вас Ковід косожопих прийшов а від *****-війна -ви -Мєлкочлєни ***** тепер підтримуєте! Який нафуй 'Украінскій крізіз'?? *****-Кацапо-Косожопо-азіятський крізіс! Сросія і Китай-рак планети Земля!
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23.06.2022 14:30 Ответить
Дракон то из говна, как вова из *****)
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23.06.2022 14:35 Ответить
' Вдарити бумерангом ' в твою ******* голову
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23.06.2022 14:37 Ответить
Завали ипало, косоглазый 3.14дар
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23.06.2022 14:37 Ответить
Якщо будете скуповувати у кацапів нафту то бумеранг прилетить і до вас з індією.
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23.06.2022 14:38 Ответить
Минцифры рашки сообщило о DDoS-атаках на «Госуслуги» со стороны Украины
На портал и мобильное приложение «Госуслуги», а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства идет мощная кибератака со стороны Украины, утверждает Минцифры. Портал фиксирует десятикратный рост нагрузки
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23.06.2022 14:39 Ответить
Китай відгодований, готовий нав'язувати свою волю світу, жаль тільки що географічно всі війни й орди йдуть через нас.
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23.06.2022 14:40 Ответить
Поперрло красно - коричневое комуняцкое говно из хитровытраханых .
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23.06.2022 14:41 Ответить
Нервує, бо наступним після х**ла буде він
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23.06.2022 14:43 Ответить
..слизький лідор меле шо попало, поспіль усе ("мед, гівно і бджоли"), аби тільки не визнавати очевидні факти, дії, за якими настають наслідки.. прЄступлєніє і - наказанІє.. крапка
може тому, що й сам такий же загарбник, як і хйло, тільки з орієнтацією не на військОву силу "глибинного народу" (тобто долбо..бів), як на Мокші, а на, викохану Заходом, потужну економіку Китаю..
Україна наче кістка в горлі для окупантів усіх мастей
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23.06.2022 14:44 Ответить
А

Понты мавзолейные плохо заканчиваются...

Мавзолей Маодзедуна и Мавзолей чЛенина очень похожи кстати...правда Мао сбацали круче чЛенинского...
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23.06.2022 14:46 Ответить
Дядюшка Си опечален, взятие Тайваня может закончится таким же фиаско, как и у их северных братушек.
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23.06.2022 14:46 Ответить
Не коронавірус а китайська біологічна зброя.
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23.06.2022 14:51 Ответить
Китайці нам не друзі.
Вони взагалі нікому не друзі, крім самих себе.
От за що світові може прилетіти, та й вже прилітає, так це за безоглядне перенесення виробництв та технологій до Китаю.
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23.06.2022 14:54 Ответить
Неумеренное потребление риса приводит к необратимым патологическим изменениям в мозге...
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23.06.2022 14:54 Ответить
Вот это еще скот, как и страна у него скотская.
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23.06.2022 14:55 Ответить
А ти, дупа, думав, що це мацкальня з Україною воює? Тож ми й досі так вважаємо
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23.06.2022 14:59 Ответить
у китайського народу є свій ********* і нам від того ніякої користі, навпаки може вилупитись куча проблем.
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23.06.2022 15:03 Ответить
Кітаєц сам виношує агресивні плани, він буде підтримувати того хто буде вигравати
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23.06.2022 15:04 Ответить
Задумався про торгівлю? А світ може влаштувати бойкот вашим товарам, якщо не перестанете підтримувати Рашу і Путлера. Китайці ж наче недурні та обережні люди?
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23.06.2022 15:04 Ответить
Ненавижу Китай так де как и РФ. Договорились мир делить, скоты. Саободный и преерасный мир выродки хотят затолкать в роман Оруэлла 1984г. Хер вам козлы россияни и кииайцы должны быть чамтмчно уничтожены , иначе они не поймут. Германия их пособник сама перезагрузиться
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23.06.2022 15:05 Ответить
Их не уничтожишь, их много....
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23.06.2022 15:13 Ответить
він такий самий виродок і тиран, як і путін. щоб ви виздихали, мерзоти.
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23.06.2022 15:06 Ответить
улыбнуло ))
https://ibb.co/4SJLmDs
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23.06.2022 15:10 Ответить
Кому война, а кому бабло. Из-за войны у нас Китай покупает нефть и газ со скидкой 30-50%. Как же можно осуждать себе во вред...
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23.06.2022 15:11 Ответить
Країни, такі як рашистська ********* і Китай , обов'язково зіткнуться з труднощами в плані безпеки, якщо сліпо віритимуть у свою силу, розширюватимуть військові союзи і шукатимуть власну безпеку за рахунок інших-українських інтересів.",два світових куйла (рашистське і китайське а бумеранг вертається до Вас. Вам, плядям, вірити не можна,що скаженим собакам.
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23.06.2022 15:12 Ответить
Якщо оце сцібздіпісь восени на з'їзді китайських *********** переоберуть ше на один термін - Китай чекає важка і сумна доля: він неодмінно розв'яже війну із Тайванем(і програє її обов'язково), а з моменту нападу кнр на Тайвань почнеться етап неминучого розпаду китайської нео-імперії. Вже після нашої Перемоги над *********** Китай може відчути проблеми у вигляді відтоку інвестицій, скорочення західних виробничих потужностей на своїй території, часткову ізоляцію свого високотехнологічного сектору від розробок західних технологій. Відбудеться плавна релокація найбільш технологічних виробництв із кнр у інші країни індо-тихоокеанського регіону та можливо у країни східної Європи(включно з Україною). Єдиний шанс Китаю ще на довший період залишитись "головним виробником усього у світі" - усунення цього селянина-недоімператора від влади та прихід більш поміркованих осіб із "партії миру" всередині китайських комуняк(які теж хочуть жити "по-людськи"). Тоді розпад останньої китайської нео-імперії розтягнеться у часі на десятиліття і не буде таким болючим для його економіки та й для світової економіки взагалі.
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23.06.2022 15:19 Ответить
Нюхай Бебру, придурку...
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23.06.2022 15:20 Ответить
вот же падла коммуняцкая красножёпая... гнать надо сраную подземельную...
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23.06.2022 15:21 Ответить
Захід створив ********* як світову комору ресурсів і той самий Захід створив Китай як брудну світову майстерню. Ці дві країни отримали готові технічні рішення і все необхідне для того щоб виконувати лише ці "місї" від Заходу. І врешті усвідомили що Захід став залежним від ресурсів і дегшевого брудного виробництва. Технологічний та науковий розрив між Заходом і Китаєм складає років 30. Між кацапами то це вже .... назавжди. Повернути "взад" вже не вийде от шукають якесь рішення проблеми яку самі і створили. А перспектива вже лякає сам колективний Захід - адже кацапам уже здається що маючи необмежені ресурси можна просто загнати всю Європу в "гулаг" і "шарашки", а китайці мріють стати монополістами і змусити науково-технічну еліту світу працювати за миску рису... От така вона зворотна сторона глобалізації... І коли ж це почалося? Ну хто це почав? ЯҐ дійшов висновку що ідея "перстрибувати через етапи розвитку" вперше була реалізована Заходом коли організація Сороса витягла з тюрми Нельсона Манделу і зробила його президентом Південної Африки після "навчання" протягом 20 років в тюрмі... Світовий бардак почався тоді коли тупі безграмотні придурки отримали владу і халявні засоби для самореалізації. Я двічі устрічався з Манделою наприкінці 90-іхі мене вразило як така примітивна істота завчивши декілька популістських тез перебуває на посту президента і успішно знищує власну країну під аплодисменти здурівших від расової ейфорії негрів...
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23.06.2022 15:31 Ответить
винни пух, залезь в свой красный горшок и лижи там х*йлу жопу сколько хочешь, а тут не отсвечивай, или помогай
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23.06.2022 15:39 Ответить
прочитай ще раз що ти сказало!!!
і знову прочитай вголос *****... бо там є багато того, що має до нього безпосереднє відношення і навіть в рази більше ніж ти хотіло приліпити до України...
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23.06.2022 15:39 Ответить
Що воно сказало, хто може перекласти?
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23.06.2022 15:41 Ответить
Хитрожопе створіння. 100% знало про те, що параш планує напад, але мовчало. А якби параша захопила Україну, то першим привітало б ***** з цим.
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23.06.2022 15:43 Ответить
Час введення санкцій проти Китаю настав. Бажано у вигляді повного знищення
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23.06.2022 15:49 Ответить
Он понимает что его ждет такая же участь если они нападут на тайвань и ещё на кого нибудь. Заранее пугает. Если бы они помогли с санкциями Украина уже выиграла бы. Одна индия их спасла бы покупками. СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.06.2022 15:54 Ответить
Але економічно КНР зробив саме Захід нагадаю ще тридцять років тому він був технологічно відсталим і ось тут потекли західні інвестиціі в краіну де правила комуністична диктатура і жодних свобод і прав людини ,всі кинулись великий ринок і дешева робоча сила і ось виростили цього дракона .Думаю МЗС має викликати посла КНР і заявити про недружні кроки .
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23.06.2022 16:01 Ответить
Китайський лідер лукавить та дуже. Ящо це на його думку є "кризою", то хіба криза не є часом нових можливостей? Ось і використовуйте їх. Рашка вже пропаща країна. На неї не слід оріентуватись та зважати не те що у довгостроковій перспективі, а навіть в короткостроковій. Вони будуть розігрувати усі свої козирі до кінця. Тому не слід сподіватися, що всі попередні контракти з ними вони будуть виконувати. Чим раніше Європа та світове суспільство позбудуться кацапського тягаря економічного співробітництва та "ломки" від газової кацапської голки - тим краще буде для нех і тим швидше вони стабілізують своє економічне становище. Рашка країна-терорист, країна-вигнанець з усього цивілізованного товариства. Це треба усвідомити та прийняти раз та назавжди.
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23.06.2022 16:07 Ответить
Вузькооке вонюче *****.
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23.06.2022 16:09 Ответить
Капитан Очевидность китайского разлива.
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23.06.2022 16:47 Ответить
во ити его узкоплёночного мать,они ради собственной выгоды и дочь родную под бегемота положат,страна узкоглазых дегенератов.
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23.06.2022 17:06 Ответить
узкоглазый *******,********** подпевала!
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23.06.2022 17:42 Ответить
якби та палиця вїбала по твоїй плисковатій харі
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23.06.2022 18:46 Ответить
Дядюшка Си просто прикидывает какого ему будет когда Тайвань воевать пойдёт. Ему не понравилось
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23.06.2022 21:20 Ответить
 
 