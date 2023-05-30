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Наслідки ракетного удару рашистів по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Вранці, 26 червня, російські окупанти вдарили ракетами по Києву. Внаслідок влучання в житловий будинок у Шевченківському районі, попередньо, загинула одна людина.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.

Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішній обстріл Києва - це "меседж" саміту G7, - Лінкявічюс

Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 01
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 02
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 03
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 04
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 05
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 06
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 07
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 08
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 09
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 10
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 11
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 12
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 13
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 14
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 15
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 16
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 17
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 18
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 19
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 20
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 21
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 22
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 23
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 24
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 25
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 26
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 27
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 28
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 29
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 30
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 31
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 32
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 33
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 34
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 35
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 36
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 37
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 38
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 39
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 40
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 41
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 42
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 43
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 44
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 45
Наслідки ракетного удару рашистів по Києву 46

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Выродки рашистские, сами всю жизнь живут в говне завидуя Западу, и другим жизнь портят
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26.06.2022 15:08
+7
По мирному населению нельзя ! И причина в том , что тогда уже мы не будем от них отличаться , а вот по аэродромам , военным базам , нефтехранилищам , объектам инфраструктуры и военным объектам не только можно , но и нужно , а если стрелять нечем ,надо устраивать диверсии!
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26.06.2022 15:21
+5
Їжаку зрозуміло, що треба цей завод евакуювати у Польщу, зробити СП і виробляти ракети там.
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26.06.2022 15:15
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Выродки рашистские, сами всю жизнь живут в говне завидуя Западу, и другим жизнь портят
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26.06.2022 15:08 Відповісти
Їжаку зрозуміло, що треба цей завод евакуювати у Польщу, зробити СП і виробляти ракети там.
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26.06.2022 15:15 Відповісти
Вони такі завжди були і задовго до путєна. Просто зараз вони це активно доводять.
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26.06.2022 15:38 Відповісти
ну...... кто то там говорил ,что нельзя стрелять ракетами в кацапов..... нельзя - подставляй свой народ.при этом имей ввиду что следущий калибр прилетит в твой офис
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26.06.2022 15:18 Відповісти
По мирному населению нельзя ! И причина в том , что тогда уже мы не будем от них отличаться , а вот по аэродромам , военным базам , нефтехранилищам , объектам инфраструктуры и военным объектам не только можно , но и нужно , а если стрелять нечем ,надо устраивать диверсии!
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26.06.2022 15:21 Відповісти
кацапосабаки цілили в ракетний завод... попали в дитячий садок...
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26.06.2022 15:35 Відповісти
а напротив дома чё? но то что так бамкнуло. все ж видят повреждения, все ж понимают, что источник взрыва напротив этого дома.
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26.06.2022 15:43 Відповісти
Красивий новий будинок. Цікаво, хто побудував? І це взагалі розплата за красиві будиночки, а не за розбудову армії, побудову "стіни" на кордоні з рашистами (до речі, як там та стіна, встояла?). Ось так і платимо за красиве життя, нічим не захищене
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26.06.2022 18:21 Відповісти
нам треба лупити по їх інфраструктурі, нафтобазах, воєнних об'єктах і т.д. Але по цивільним ні в якому випадку не можна, якщо ми будемо робити з їх дітьми те саме що вони з нашими ми мало чим будемо від них відрізнятися.
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27.06.2022 01:27 Відповісти
вон в соседний дом 29 апреля попали, по Артёму метят, криворукие.
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27.06.2022 03:13 Відповісти
скільки ракет сьогодні впало на маца-кву?
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27.06.2022 05:02 Відповісти
что сказать,твари.
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27.06.2022 06:47 Відповісти
ЕСЛИ ОНИ ПО КИЕВУ БЬЮТ, ТО ОНИ НА ПЕРЕДКИ СОСУТ !)
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27.06.2022 14:27 Відповісти
 
 