Для пошуку і правової підтримки військовополонених запустили проєкт "Пошук.Полон"

Правозахисники представили проєкт, у рамках якого шукатимуть українських військовополонених і надаватимуть їм правову підтримку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Презентація проєкту проходила у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Як повідомив юрист-правозахисник Микола Полозов, РФ на цей момент приховує досить велику кількість українських військовополонених, не повідомляє їхнім близьким, де вони і в якому вони стані, чи потрібна їм медична допомога, інші потреби.

"І в цьому сенсі я та мої колеги-правозахисники вирішили, що, використовуючи ті інструменти, які у нас є, ми можемо допомогти цим людям, можемо допомогти їхнім рідним, ми можемо допомогти владі України у реалізації головного – у поверненні цих людей додому", – сказав Полозов.

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Він наголосив, що Женевська конвенція передбачає низку підстав, за якими військовополоненим може бути надано як безпосередньо юридичний захист з боку адвокатів, так і різного роду паліативна допомога.

"Коли я говорю про українських військовополонених, важливо розуміти, що йдеться про всіх людей, які мали стосунок до Збройних сил України, до Національної гвардії, до інших підрозділів, причому незалежно від громадянства. Ми чудово знаємо, що серед полонених є й іноземні громадяни, які не є громадянами України, але які захищали Україну та проливали свою кров за неї. І звичайно ж, їм ми теж надаватимемо необхідну підтримку", - повідомив правозахисник.

Він висловив сподівання, що "ініціатива буде достатньо результативною і для того, щоб ми згодом могли сказати, що ті людські долі, яких вдалося витягнути з путінських катівень, яких вдалося витягнути з полону, є нашим скромним внеском у велику спільну справу".

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Як зазначив керівник програм правової допомоги Фонду Free Russia Foundation Володимир Жбанков, "та ситуація, в якій зараз перебувають українські військовополонені, настільки жахлива, що поки що навіть немає можливості та немає прийомів у сучасній мові, щоб описати її адекватність".

"Ми включаємось і підтримуємо цю ініціативу для дуже важливого розуміння. Наше завдання і взагалі позиція України, що кожна людина, тим більше та, яка стала на захист своєї держави, території України, є важливою і цінною. У цьому ми абсолютно розходимося з Російською Федерацією", - сказала виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова.

Вона також наголосила, що, крім військовополонених, необхідно пам'ятати про велику кількість цивільних полонених, які перебувають у СІЗО.

"Влада України робить абсолютно безпрецедентні зусилля для того, щоб повернути своїх людей. Ми знаємо, що періодично відбуваються обміни, але ми також знаємо, що кількість військовополонених, кількість некомбатантів, яких утримує Росія, значно перевищує тих, кого зараз вдалося повернути. І ми бачимо, що і тих зусиль, яких докладає і міжнародне співтовариство щодо тиску на кремлівську владу, і влади України – їх, на жаль, недостатньо, тому що масштаби трагедії – вони абсолютно безпрецедентні з часів Другої світової війни", - вважає Полозов.

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За його словами, перше завдання, яке ставлять перед собою ініціатори проєкту – розшукати та встановити місце перебування військовополоненого.

"Для того, щоб надати правову допомогу, спочатку потрібно знайти. І це перше завдання. Завдяки нашій ініціативі будь-хто, у кого рідна людина перебуває в російському полоні, може звернутися через дистанційну форму. У нас є Телеграм, зараз у нас уже практично готовий сайт, і надати початкову інформацію - хоча б як звати військовополоненого, якого він року народження, які у нього є прикмети, щоб ми могли його розшукати", - розповів Полозов.

За його словами, у разі коли військовополоненого знаходять "за допомогою механізмів реалізації надання правової допомоги, а тут вступають у справу вже повноваження адвокатів у РФ, які мають право давати запит про місце перебування своїх підзахисних, мають право відвідувати їх, зокрема у різних установах пенітенціарного типу, таких як слідчі ізолятори, або колонії… і, безумовно, є певний набір повноважень, який дає змогу забезпечувати захист прав або як мінімум встановлювати їх порушення та привертати до цього увагу, у тому числі - з боку світової спільноти".

Полозов зазначив, що у разі виявлення військовополоненого за отриманим запитом, у взаємодії і з рідними його, і з владою України, "ми будемо прагнути до максимально близької координації наших дій, оскільки тільки такий синергетичний підхід дасть змогу забезпечити необхідний результат".

Він наголосив, що надання правової допомоги здійснюватиметься за індивідуальною програмою стосовно кожного військовополоненого.