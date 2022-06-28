Макрон назвав "абсолютним жахом" ракетний удар росіян по Кременчуку
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Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що "бомбардування ТРЦ у Кременчуці росією – це абсолютний жах".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Твіттері, передає Укрінформ.
"Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", - наголосив Макрон..
При цьому, розмістивши відео пожежі у ТРЦ після бомбардування, президент Франції написав: "російський народ має бачити правду".
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.
Будь ласка, зачекайте...
Досить вже ліпити з кацапів невинних божих корівок.Вони винні,вони співучасники,вони вбивці і терористи.Всі
Хоча,таке відчуття,що крім Бориса Джонсона в Європі більше з мужиків, керівників - нікого з яйцями не залишилось.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці.
Скільки можна казати: ЗАВДАЛИ, а не нанесли. Словники недоступні, виглядає, для писак.
Зараз тільки тарабантя, для годиться (модно Україну підтримувати).
Аби всі фінансові потоки, вклади заблокували...
Вигнать к єдрєням всіх видлядків кацапських в рашу,
щоб - же не манж па сіж жур.
Курви - стурбованість...
https://twitter.com/i/status/1541491229149564929
1. Это не мы, а ваши нацисты.
2. А как вы бамбас дамбили 8 лет? - (это если доказано спутниковыми снимками)
Удар по ТРЦ в Росії сприйняли з тріумфом.