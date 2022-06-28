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Кременчук (218) Макрон Емманюель (1053)

Макрон назвав "абсолютним жахом" ракетний удар росіян по Кременчуку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що "бомбардування ТРЦ у Кременчуці росією – це абсолютний жах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Твіттері, передає Укрінформ.

"Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", - наголосив Макрон..

При цьому, розмістивши відео пожежі у ТРЦ після бомбардування, президент Франції написав: "російський народ має бачити правду".

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Макрон,мов інфантильний хлопчик.Яке в біса "російський народ має бачити правду".Той пропитий наглухо "народ" купу наклав на правду,вона йому не потрібна.Мокшанське стадо(а не народ,до народу вони не доросли) все добре знає,і радіє смертям українців.
Досить вже ліпити з кацапів невинних божих корівок.Вони винні,вони співучасники,вони вбивці і терористи.Всі
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28.06.2022 01:37
+14
Він все ще переконаний, що ***** погане, а кацапи хороші, просто не знають правду. Ех, Еманюель, все вони знають, підтримують і радіють смертям наших дітей. Хто б доніс цю правду йому
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28.06.2022 02:03
+11
И по привычке схватился за телефон.
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28.06.2022 01:32
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И по привычке схватился за телефон.
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28.06.2022 01:32 Відповісти
А він це написав до дзвінка пу чи після?
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28.06.2022 01:33 Відповісти
Месье, же не манж па сис жур

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28.06.2022 01:35 Відповісти
Макрон,мов інфантильний хлопчик.Яке в біса "російський народ має бачити правду".Той пропитий наглухо "народ" купу наклав на правду,вона йому не потрібна.Мокшанське стадо(а не народ,до народу вони не доросли) все добре знає,і радіє смертям українців.
Досить вже ліпити з кацапів невинних божих корівок.Вони винні,вони співучасники,вони вбивці і терористи.Всі
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28.06.2022 01:37 Відповісти
Чесно кажучи- вони не продали рашкі десантні кораблі, хоча збитки понесли.
Хоча,таке відчуття,що крім Бориса Джонсона в Європі більше з мужиків, керівників - нікого з яйцями не залишилось.
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28.06.2022 01:53 Відповісти
Ви про Містралі?То це ще при Олланду було.Їх же Єгипет викупив у Франції,і перепродав кацапам за 1 долар,міністр оборони Польщі ,якщо не помиляюсь,про ту оборудку писав
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28.06.2022 02:00 Відповісти
І де вони (Містралі) у кацапів зараз?
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28.06.2022 02:55 Відповісти
Біжи дзвони х**лу. І знову дві години слухай його маячню.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці.

Скільки можна казати: ЗАВДАЛИ, а не нанесли. Словники недоступні, виглядає, для писак.
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28.06.2022 01:46 Відповісти
А слово "торговельному" вам ухо не режет? Беда, когда редактор пользуется Гугль переводчиком.
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28.06.2022 02:10 Відповісти
Ці всі керівники в ЄС - могли б давно економічно рашку придушити.
Зараз тільки тарабантя, для годиться (модно Україну підтримувати).
Аби всі фінансові потоки, вклади заблокували...
Вигнать к єдрєням всіх видлядків кацапських в рашу,
щоб - же не манж па сіж жур.
Курви - стурбованість...
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28.06.2022 01:49 Відповісти
нет не могли потому что у них есть свои граждане которые тоже страдают ты же не будешь им доплачивать за подорожание бензина или газа
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28.06.2022 07:07 Відповісти
Бензин и газ дорожают сами по себе уже 100 лет подряд, так же как и продукты, и это не повод к оправданиям чьего то бесовства.
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28.06.2022 08:31 Відповісти
Микрон, чё там, уже можно лицо не сохранять?
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28.06.2022 01:49 Відповісти
Надіюсь , цей анекдотичний дібільчик подзвонив ***** і розповів , як він нажаханий .
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28.06.2022 01:51 Відповісти
Він все ще переконаний, що ***** погане, а кацапи хороші, просто не знають правду. Ех, Еманюель, все вони знають, підтримують і радіють смертям наших дітей. Хто б доніс цю правду йому
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28.06.2022 02:03 Відповісти
А до цього не жахи були, жабоїде херов.
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28.06.2022 02:04 Відповісти
Щоб рабсєя побачила весь жах - потрібно жахнути по белгороду бряньску курську ... але наші керманичі заявили, що такого не зроблять, хоча дуже потрібно. тільки на власній шкурі вони відчують що таке війна. поки що вони думають що це іграшки....
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28.06.2022 02:48 Відповісти
Брянськ і курськ москалям до дупи. В них тих брянськів і курськів хоч греблю гати. А от мацква одна. Тільки не не треба руйнувати мацкву, навіть якби й було чим, бо ми не орки.
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28.06.2022 07:47 Відповісти
"Absolute terror", as Macron calls it, warrants the necessity of providing Ukraine with "absolute weapons". They need very sophisticated weapons that will allow Ukraine to gain a strategic advantage.
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28.06.2022 02:54 Відповісти
Подзвони ***** розкажи про свій жах.
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28.06.2022 04:21 Відповісти
Дмітрій, папрашу гаваріть на нармальнам йазікє
https://twitter.com/i/status/1541491229149564929
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28.06.2022 04:39 Відповісти
Що ви всі як малі діти заладили, подзвони та подзвони Путіну, ніхто вже Путіну не дзвонить і нічого з ним не обговорює.
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28.06.2022 04:44 Відповісти
а на саміт G20 для чого тоді запросили?
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28.06.2022 08:29 Відповісти
"російський народ має бачити правду"... Пхаха. Смішний француз. Та маса, яку він народом називає йому самому розкаже,що це "пастановка і правакація кієвскава рєжіма"
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28.06.2022 06:02 Відповісти
а то народ мАсковії не баче,коментарі почитай ,вони бл...радіють з цього "адамаладцы..."
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28.06.2022 06:56 Відповісти
"Російський народ" має понести покарання. Ці вилупки бачать фото, знають все. Ви краще їхні коментарі оприлюдніть 🤬
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28.06.2022 07:31 Відповісти
То велика обеспокоєність то абсолютний жах а нашим захисникам не вистачає зброї
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28.06.2022 08:25 Відповісти
А они не видят что ли? У них на все преступления 2 ответа.
1. Это не мы, а ваши нацисты.
2. А как вы бамбас дамбили 8 лет? - (это если доказано спутниковыми снимками)
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28.06.2022 08:26 Відповісти
Російський народ знає правду. Російський народ радіє, що російська армія мочит хахлов.

Удар по ТРЦ в Росії сприйняли з тріумфом.
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28.06.2022 08:30 Відповісти
об чем занепокоен мокорон вермишелькин ой мама...
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28.06.2022 09:34 Відповісти
 
 