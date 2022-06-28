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Зеленський виступить на Радбезі ООН через ракетний удар по Кременчуку, - CNN
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Президент України Володимир Зеленський, як очікується, у вівторок виступить на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.
Про це телеканалу CNN повідомили два дипломати ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Засідання заплановано на 22:00 за київським часом.
За словами дипломатів, Україна скликала зустріч у відповідь на ракетний удар Росії по торговому центру у Кременчуці та нещодавній артилерійський обстріл своєї території.
Як повідомлялося, Зеленський закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму. "Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - сказав він.
Топ коментарі
+10 Fundador Null
показати весь коментар28.06.2022 22:12
+9 Владислав Васильченко
показати весь коментар28.06.2022 22:00
+5 Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар28.06.2022 22:06
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Військовими злочинцями виявились льотчики 52 гвардійського авіаполку, які відносяться до в/ч 33310 (Калузька обл., Шайковка). На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакували ракетами Х-22 торговельний центр.
Мразі будуть горіти в пеклі!
https://t.me/operativnoZSU/30206
"Статус" з відповідними наслідками у вигляді ряду заборон.
До поняття держава-терорист, нажаль не додумалися.