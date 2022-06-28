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Зеленський виступить на Радбезі ООН через ракетний удар по Кременчуку, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, у вівторок виступить на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це телеканалу CNN повідомили два дипломати ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Засідання заплановано на 22:00 за київським часом.

За словами дипломатів, Україна скликала зустріч у відповідь на ракетний удар Росії по торговому центру у Кременчуці та нещодавній артилерійський обстріл своєї території.

Як повідомлялося, Зеленський закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму. "Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - сказав він.

Читайте також: Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
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Топ коментарі
+10
Найвеличніший піаніст **********, просрав пів країни і винен у смерті тисяч громадян але дебіли в нього і досі вірять.
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28.06.2022 22:12
+9
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28.06.2022 22:00
+5
Интересно, а рояль или пианино будет?
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28.06.2022 22:06
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вето, - и по ресторанам и кабакам
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28.06.2022 21:59 Відповісти
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28.06.2022 22:00 Відповісти
Вдалося встановити руснявих льотчиків, які били ракетами по ТЦ у Кременчузі.

Військовими злочинцями виявились льотчики 52 гвардійського авіаполку, які відносяться до в/ч 33310 (Калузька обл., Шайковка). На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакували ракетами Х-22 торговельний центр.

Мразі будуть горіти в пеклі!
https://t.me/operativnoZSU/30206
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28.06.2022 22:23 Відповісти
о ужас...импотентной организации будет вещать...многоточие
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28.06.2022 22:00 Відповісти
tolko skazite emu budj lasko - shob bez mata tam
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28.06.2022 22:01 Відповісти
i bez glupostey!
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28.06.2022 22:04 Відповісти
Интересно, а рояль или пианино будет?
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28.06.2022 22:06 Відповісти
Мурку
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28.06.2022 22:57 Відповісти
Так тоді може правильніше закликати визнати росію державою - абсолютно відмороженим терористом, а не тільки спонсором тероризму? Щось їх напад на нашу країну і звірячі обстріли не дуже схожі на спонсорство!
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28.06.2022 22:01 Відповісти
Є поняття держава-спонсор тероризму.
"Статус" з відповідними наслідками у вигляді ряду заборон.
До поняття держава-терорист, нажаль не додумалися.
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28.06.2022 22:06 Відповісти
Да когда до вас уже люди дойдёт что невозможно назвать Россию страной террористом сейчас, потому что страны которые ещё покупают у неё газ автоматически становятся странами спонсорами терроризма .А это почти вся Европа ,поэтому американские конгрессмены и назвали Россию государством спонсором терроризма , ну думайте головой хоть немного прежде чем писать.
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28.06.2022 22:10 Відповісти
Найвеличніший піаніст **********, просрав пів країни і винен у смерті тисяч громадян але дебіли в нього і досі вірять.
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28.06.2022 22:12 Відповісти
Він не є найвидатніший політик ********** (майбутнє нікому невідоме), але він робить багато хорошої роботи. У нас пів країни в окупації? Я думав ми їх вибили з околиць Києва та багатьох інших міст. Ви карту подивіться а тоді говоріть. Коли ми виб'ємо їх з Херсону і підемо далі, що ви тоді скажете? Вони тупі, немотивовані, але у них багато техніки і вона вбиває.
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28.06.2022 22:23 Відповісти
Я припускаю таку вірогідність. Я це написав для адекватних людей а не для нього.
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28.06.2022 22:34 Відповісти
Їх ніхто не вибив,вони самі пішли,тому затуліть пельки ЗЕдебіли
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28.06.2022 23:40 Відповісти
Для кого?
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28.06.2022 22:13 Відповісти
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28.06.2022 22:37 Відповісти
Ну все, пропав Радбез...
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28.06.2022 22:03 Відповісти
Щось прохаркає і далі за своє, любімає...
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28.06.2022 22:03 Відповісти
Брати приклад з земляка Хрущова. Нехай модними берцями постукає по трибуні - можливо щось зміниться
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28.06.2022 22:04 Відповісти
Що Зеленський може добре робити це торгувати обличчям, ну хай поторгує.
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28.06.2022 22:12 Відповісти
І скільки він наторгував ?
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28.06.2022 23:02 Відповісти
Виступить? Через зебілізор?
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28.06.2022 22:21 Відповісти
прошлое выступление он посвятил своему партнеру по офшорам шефиру
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28.06.2022 22:31 Відповісти
От якби у двох із добронравовим, оце був би ДУЕТ, а так дуже хрипате, нудне та тупе соло, типу - Вийди звідси розбійник.
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28.06.2022 23:06 Відповісти
ууу зрадненькая зрадулька.
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29.06.2022 06:33 Відповісти
Лучше бы он никуда не ездил и вооще рот не открывал
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29.06.2022 06:59 Відповісти
Сцаными тряпками гнать вонючую ********* из ООН за злодеяния вселенские и преступления против человечности.
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29.06.2022 08:23 Відповісти
По уровню @********** ООН начал опережать Россию. Совершенно идиотское утверждение - Россию нельзя выгнать из ООН , потому, что у неё есть ядерное оружие. Это означает, что длятого что бы делать все , что захочется - убивать сотнями тысяч, захватывать чужие территории, грабить, унижать, насиловать , хоть даже есть людей - достаточно иметь ядерное оружие. Кому и на хрена нужна эта тупая контора идиотов ?? Какой от неё толк ? Что она может?Эта контора - явный коказатель глубокой деградации международной политики. Должно быть мировое правительство с равными , обязательными правилами , без исключений. За некоторые ,, проделки,, страны лолжны уничтожаться. Ядерная война будет быстрее и разрушительнее если выращивать монстров. Жадность и корысть породили Китай и Россию, вместе с 1917 года они сожрали ( уничтожили) около 200 млн людей - сейчас они в Совбезе ООН. В Совбезе не хватает ИГИЛ, Хезболлы, Аль- Каиды, Талибана.
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29.06.2022 20:45 Відповісти
 
 