Зеленський виступить на Радбезі ООН через ракетний удар по Кременчуку, - CNN

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, у вівторок виступить на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це телеканалу CNN повідомили два дипломати ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Засідання заплановано на 22:00 за київським часом.

За словами дипломатів, Україна скликала зустріч у відповідь на ракетний удар Росії по торговому центру у Кременчуці та нещодавній артилерійський обстріл своєї території.

Як повідомлялося, Зеленський закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму. "Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - сказав він.

Читайте також: Радбез ООН збирається на засідання через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці