Рашисти скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою на Луганщині, - Гайдай

В Луганській області російські окупанти розбомбили склад з гуманітарною допомогою.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіабомба влучила в наші склади з гумдопомогою. Майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. Без жертв", - зазначив Гайдай.

За словами чиновника, у Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців. Триває "тиха" евакуація.

Для завезення гумвантажів використовуються альтернативні шляхи, оскільки траса "Лисичанськ-Бахмут" через обстріли не проїзна.

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