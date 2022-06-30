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Рашисти скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою на Луганщині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

В Луганській області російські окупанти розбомбили склад з гуманітарною допомогою.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіабомба влучила в наші склади з гумдопомогою. Майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. Без жертв", - зазначив Гайдай.

За словами чиновника, у Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців. Триває "тиха" евакуація. 

Для завезення гумвантажів використовуються альтернативні шляхи, оскільки траса "Лисичанськ-Бахмут" через обстріли не проїзна.

Також читайте: Лисичанськ всипаний російськими мінами, пересуватися містом небезпечно, - Гайдай

Автор: Володимир Янченко
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Побідили, значить, кляту бандерівску гумдопомогу! Ніколи вона тепер не зазіхатиме на Расєю!
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30.06.2022 00:17 Відповісти
Бадаєвські склади-2

ви кучніше гумдопомогу складайте....
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30.06.2022 01:38 Відповісти
Шкода, що не вдалося збити фашиста...
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30.06.2022 00:19 Відповісти
Московіти мерзенні тварюки і вбивці , тому я вже не дивуюся тому , що ці олені витворяють в нашій краіні !

Отямтеся кацапи , якщо хочете жити 😠
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30.06.2022 00:24 Відповісти
Як що людина кончена на всю голову і це на все життя, то як ії кличуть ?
- Правильно, ії кличуть КАЦАП
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30.06.2022 00:53 Відповісти
Авиабомба - не ракета . Самолет пролетал над городом . Ну и почему он улетел ? Это так готовились усиленно и долго обороняться на выгодных позициях ?
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30.06.2022 00:55 Відповісти
Теперь гумпомощь можно списать - бомбите ещё.
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30.06.2022 06:19 Відповісти
це так наверно потрибно зибрати все разом
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30.06.2022 07:44 Відповісти
А сразу раздать помощь не судьба?
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30.06.2022 10:10 Відповісти
 
 