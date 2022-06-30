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Рашисты сбросили авиабомбу на склады с гумпомощью в Луганской области, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

В Луганской области российские оккупанты разбомбили склад с гуманитарной помощью.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Авиабомба попала в наши склады с гумпомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв", - отметил Гайдай.

По словам чиновника, в Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей. Идет "тихая" эвакуация.

Для завоза резиногрузов используются альтернативные пути, поскольку трасса "Лисичанск-Бахмут" из-за обстрелов не проездная.

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Автор: Анастасія Потіха
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Побідили, значить, кляту бандерівску гумдопомогу! Ніколи вона тепер не зазіхатиме на Расєю!
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30.06.2022 00:17 Ответить
Бадаєвські склади-2

ви кучніше гумдопомогу складайте....
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30.06.2022 01:38 Ответить
Шкода, що не вдалося збити фашиста...
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30.06.2022 00:19 Ответить
Московіти мерзенні тварюки і вбивці , тому я вже не дивуюся тому , що ці олені витворяють в нашій краіні !

Отямтеся кацапи , якщо хочете жити 😠
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30.06.2022 00:24 Ответить
Як що людина кончена на всю голову і це на все життя, то як ії кличуть ?
- Правильно, ії кличуть КАЦАП
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30.06.2022 00:53 Ответить
Авиабомба - не ракета . Самолет пролетал над городом . Ну и почему он улетел ? Это так готовились усиленно и долго обороняться на выгодных позициях ?
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30.06.2022 00:55 Ответить
Теперь гумпомощь можно списать - бомбите ещё.
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30.06.2022 06:19 Ответить
це так наверно потрибно зибрати все разом
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30.06.2022 07:44 Ответить
А сразу раздать помощь не судьба?
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30.06.2022 10:10 Ответить
 
 