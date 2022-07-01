УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14391 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 329 2
війна (56581) Миколаїв (1338) обстріл (21149) ДСНС (4463)

Кількість жертв ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 8, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Кількість жертв влучання ворожої ракети в багатоповерхівку Миколаєва зросла до 8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Миколаївській області.

"О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт з-під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка.

Таким чином, внаслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російська ракета влучає у п'ятиповерхівку в Миколаєві. ВIДЕО

Нагадаємо, 29 червня рашисти обстріляли Миколаїв.

Стало відомо, що ракети влучили в житловий будинок. Всього окупанти випустили щонайменше 10 ракет за 30 хвилин.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так буде тривати доти поки на кожен подібний теракт не буде вдвічі сильніша відповідь по Бєлгороду чи Курську...
показати весь коментар
01.07.2022 06:56 Відповісти
воно тот так, але я дуже вибачаюся за те що скажу, коли вже нарід зрозуміє, що зробив величезну помилку промінявши президента, який робив ракети і укріплював армію на того, який піариться на відосах і будує дороги, щоб не вам було зручно, а перевибратися на другий термін. Ось це все і призвело до того, що немає чим захищатися, втрачені гроші із бюджета і час. Звичайно ворог підлий і підступний, а невже президент і його команда не могли цього розуміти, коли йшли до влади і дурили нарід обіцянками?
показати весь коментар
01.07.2022 08:31 Відповісти
 
 