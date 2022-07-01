Число жертв ракетных обстрелов Николаева возросло до 8, - ГСЧС

Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку Николаева возросло до 8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Николаевской области.

"В 22:55 во время поисково-спасательных работ из-под завалов на лестничной клетке обнаружено тело мужчины.

Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали", - говорится в сообщении.

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Напомним, 29 июня рашисты обстреляли Николаев.

Стало известно, что ракеты попали в жилой дом. Всего оккупанты выпустили не менее 10 ракет за 30 минут.