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Число жертв ракетных обстрелов Николаева возросло до 8, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку Николаева возросло до 8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Николаевской области.

"В 22:55 во время поисково-спасательных работ из-под завалов на лестничной клетке обнаружено тело мужчины.

Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали", - говорится в сообщении.

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Напомним, 29 июня рашисты обстреляли Николаев.

Стало известно, что ракеты попали в жилой дом. Всего оккупанты выпустили не менее 10 ракет за 30 минут.
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Так буде тривати доти поки на кожен подібний теракт не буде вдвічі сильніша відповідь по Бєлгороду чи Курську...
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01.07.2022 06:56 Ответить
воно тот так, але я дуже вибачаюся за те що скажу, коли вже нарід зрозуміє, що зробив величезну помилку промінявши президента, який робив ракети і укріплював армію на того, який піариться на відосах і будує дороги, щоб не вам було зручно, а перевибратися на другий термін. Ось це все і призвело до того, що немає чим захищатися, втрачені гроші із бюджета і час. Звичайно ворог підлий і підступний, а невже президент і його команда не могли цього розуміти, коли йшли до влади і дурили нарід обіцянками?
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01.07.2022 08:31 Ответить
 
 