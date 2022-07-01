Число жертв ракетных обстрелов Николаева возросло до 8, - ГСЧС
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Число жертв попадания вражеской ракеты в многоэтажку Николаева возросло до 8.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Николаевской области.
"В 22:55 во время поисково-спасательных работ из-под завалов на лестничной клетке обнаружено тело мужчины.
Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июня рашисты обстреляли Николаев.
Стало известно, что ракеты попали в жилой дом. Всего оккупанты выпустили не менее 10 ракет за 30 минут.
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Олег Смуток 8713be8e
показать весь комментарий01.07.2022 06:56 Ответить Мне нравится 5
Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий01.07.2022 08:31 Ответить Мне нравится 0
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