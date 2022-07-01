Ненадання Україні ПДЧ у 2008 році було помилкою, - ексгенсек НАТО Расмуссен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає помилкою ненадання Плану дій щодо членства України в НАТО у 2008 році; це стало неправильним сигналом для президента РФ Володимира Путіна.
На цьому він наголосив на брифінгу з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком за результатами першого засідання консультаційної групи з напрацювання гарантій безпеки України, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"На всіх етапах я виступав на підтримку більш потужних взаємовідносин між НАТО та Україною і я вважаю, що то була помилка - не надавати План дій щодо членства в НАТО Україні в 2008 році. Це був неправильний сигнал для Путіна", - сказав він.
На переконання Расмуссена, путін тоді подумав, що Альянс розділений і він зможе захопити територію силою. Чітким сигналом з боку російського лідера, на думку ексгенсека, були напад на Грузію у 2008 році та захоплення Криму і частини Донбасу у 2014 році.
"Ми маємо навчатися з історії, ми не повинні повторювати помилок минулого, а досвід полягає в тому, що спроба замирення з диктаторами не пройде, вона призведе лише до нового конфлікту. Зараз ми сплачуємо за помилки, яких припустилися в минулому", - зауважив Расмуссен.
Водночас ексгенсек НАТО заявив, що не вважає реалістичною аналогічну траєкторію України до Альянсу, як у Швеції та Фінляндії.
"Я маю сказати, що я не думаю, що це буде реалістичним, поки триватиме конфлікт в Україні, поки є ще неповернені території, поки є території, які ще є невизначеними. Тому ми маємо працювати в дуже складному середовищі", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
А щодо проросійських сил і церков - то все це є у Чорногорії, там і просербські партії, і сербська православна церква. І армії немає тупо взагалі, але в НАТО взяли!
Тимошенко не займалась зовнішнью політикою в 2008. Всі відповідні посади і повноваження були у президента.
Вона лише озвучила очевидний факт. В 2008 році 2/3 українців були проти вступу до НАТО.
Така була реальність на той час.
https://zn.ua/internal/kak_timoshenko_slila_nato_i_vlilas_v_potok.html#
Навіть сьогодні, під час війни, очильники Західних держав мусять посилати своїх підлеглих а то й самі несподівано навідуватися до Київа, аби відбити бажання політичному керівництву України капіталювати. А це вже тягнеться 14 років і втрачених від 2014 сотень тисяч життів громадян України.
Коли вже перестанете вишуковувати помилки інших і почнете бачити і виправляти власні?
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
Как то странно и без нервов хутин воспринял кандидатства в ЕС УКРАИНЫ.
Те, що в Україні вистачало покидьків, які виступали проти НАТО - це теж правда.
На самом деле венгры - это смесь всех подряд кочевников. До 19 века там говорили и на тюркских языках, и на иранских.
И Меркель платит всеобщим позором
И ей походу глубоко наплевать на всех и позор ее не колышет .
У неё нет ни души , ни сердца, в нацистский СС она отлично бы вписалась …
PS До СС таку би не допустили на гарматний постріл...
Але більшість українців і далі волатиме: "Захід нам нічого не винен" (с), не бачачи далі свого носаé
Але значною мірою, політична короткозорість, лицемірство, цинізм та продажність Заходу. ІМХО.
Пошел в ход план помощи Путину выпутаться из его авантюры. Оппять нам будут втюривать шо в этот раз нужно просто перестать стрелять - нам опять шо-то обещают...
Генсеком НАТО має бути професіонал військової справи: американський чи британський генерал з великим досвідом бойових дій і організаторської роботи. Бажано - негр.