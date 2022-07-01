Ненадання Україні ПДЧ у 2008 році було помилкою, - ексгенсек НАТО Расмуссен

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає помилкою ненадання Плану дій щодо членства України в НАТО у 2008 році; це стало неправильним сигналом для президента РФ Володимира Путіна.

На цьому він наголосив на брифінгу з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком за результатами першого засідання консультаційної групи з напрацювання гарантій безпеки України, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"На всіх етапах я виступав на підтримку більш потужних взаємовідносин між НАТО та Україною і я вважаю, що то була помилка - не надавати План дій щодо членства в НАТО Україні в 2008 році. Це був неправильний сигнал для Путіна", - сказав він.

На переконання Расмуссена, путін тоді подумав, що Альянс розділений і він зможе захопити територію силою. Чітким сигналом з боку російського лідера, на думку ексгенсека, були напад на Грузію у 2008 році та захоплення Криму і частини Донбасу у 2014 році.

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"Ми маємо навчатися з історії, ми не повинні повторювати помилок минулого, а досвід полягає в тому, що спроба замирення з диктаторами не пройде, вона призведе лише до нового конфлікту. Зараз ми сплачуємо за помилки, яких припустилися в минулому", - зауважив Расмуссен.

Водночас ексгенсек НАТО заявив, що не вважає реалістичною аналогічну траєкторію України до Альянсу, як у Швеції та Фінляндії.

"Я маю сказати, що я не думаю, що це буде реалістичним, поки триватиме конфлікт в Україні, поки є ще неповернені території, поки є території, які ще є невизначеними. Тому ми маємо працювати в дуже складному середовищі", - наголосив він.

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