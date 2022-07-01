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Новости Война в Украине
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НАТО (8953) ПДЧ (137) Расмуссен (234) членство в НАТО (1216)

Непредоставление Украине ПДЧ в 2008 году было ошибкой, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает ошибкой непредоставление Плана действий по членству Украины в НАТО в 2008 году; это явилось неправильным сигналом для президента РФ Владимира Путина.

Об этом он отметил на брифинге с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком по результатам первого заседания консультационной группы по наработке гарантий безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"На всех этапах я выступал в поддержку более мощных взаимоотношений между НАТО и Украиной и я считаю, что это была ошибка - не предоставлять План действий по членству в НАТО Украине в 2008 году. Это был неправильный сигнал для Путина", — сказал он.

По мнению Расмуссена, Путин тогда подумал, что Альянс разделен и он сможет захватить территорию силой. Четким сигналом со стороны российского лидера, по мнению экс-генсека, было нападение на Грузию в 2008 году и захват Крыма и части Донбасса в 2014 году.

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"Мы должны учиться на истории, мы не должны повторять ошибок прошлого, а опыт состоит в том, что попытка примирения с диктаторами не получться, она приведет только к новому конфликту. Сейчас мы платим за ошибки, которые допустили в прошлом", — заметил Расмуссен.

В то же время, экс-генсек НАТО заявил, что не считает реалистичной аналогичную траекторию Украины в Альянс, как в Швеции и Финляндии.

"Я должен сказать, что я не думаю, что это будет реалистичным, пока будет продолжаться конфликт в Украине, пока есть еще невозвращенные территории, пока есть территории, которые еще неопределенны. Поэтому мы должны работать в очень сложной среде", — подчеркнул он.

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Топ комментарии
+41
Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО
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01.07.2022 21:26
+40
. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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01.07.2022 21:27
+23
Меркель, яка блокувала це, до тепер вважає, що її рішення було правильне.
Те, що в Україні вистачало покидьків, які виступали проти НАТО - це теж правда.
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01.07.2022 21:27
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Ну то виправляйте негайно!
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01.07.2022 21:25 Ответить
Надо принимать Украину в границах 2013 года в НАТО и потом помогать отвоевывать, а то опять ошибки допускаете
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01.07.2022 21:25 Ответить
Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО
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01.07.2022 21:26 Ответить
Це при тому, що в 2009 взяли в НАТО Албанію... Вона точно була більш готова, ніж Україна зразка 2008?
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01.07.2022 21:29 Ответить
Це якийсь сміх над нами реально
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01.07.2022 22:06 Ответить
А що в Албанії є проросійські партії штук тридцять і 12 тисяч церков і монастирів московської церкви? У них хіба є в парламінту депутати, які носять значки з прапором України, а служать іншій державі?
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01.07.2022 22:20 Ответить
А я не про це, я про рівень армії і економічного розвитку...

А щодо проросійських сил і церков - то все це є у Чорногорії, там і просербські партії, і сербська православна церква. І армії немає тупо взагалі, але в НАТО взяли!
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02.07.2022 09:24 Ответить
Так вона була морально готова вступити в НАТО в 2008, а Україна і в 2012 була не готова. Про 2008 рік можна сказати: "Якби я був такий розумний тоді, як моя жінка тепер". А це для поліпшення пам'яті жертв слерозу: 65 % опитаних з 10 по 15 серпня фондом «Демократичні ініціативи» українців проти вступу України до НАТО. При цьому 13,3 % опитаних позитивно ставляться до такого кроку, 21,8 % - не змогли відповісти і це 2012 рік. І чому нам не дали ПДЧ?
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01.07.2022 23:09 Ответить
Ну у у кількох постсовкових країнах на момент отримання ПДЧ були схожі цифри (Словаччина, наприклад - це 100%)... А на момент вступу більшість була за НАТО! Для ПДЧ референдум не потрібен, він потрібен лише при вступі, тому ПДЧ влада могла підписувати, не зважаючи на громадську думку!
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02.07.2022 09:23 Ответить
А тепер відносини з НАТО 3 рік поспіль зриває вже ЗЕлене антидержавне шапіто, виконуючи настанови своїх кремлівських партнерів ...
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01.07.2022 21:31 Ответить
Тупа брехня з кацапської методички.

Тимошенко не займалась зовнішнью політикою в 2008. Всі відповідні посади і повноваження були у президента.

Вона лише озвучила очевидний факт. В 2008 році 2/3 українців були проти вступу до НАТО.

Така була реальність на той час.
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01.07.2022 23:04 Ответить
І що заважало йти проти громадської думки, як це зробили, наприклад, у Словаччині? Там на момент підписання ПДЧ теж більшість була проти НАТО, але ПДЧ підписали і потім за кілька років переконали народ у правильності...
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02.07.2022 09:43 Ответить
Где доказательства?Приведите видео с прямой речью,или хотя бы статью с цитатой,где это говорит Тимошенко
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02.07.2022 03:33 Ответить
Нк ось, читайте...
https://zn.ua/internal/kak_timoshenko_slila_nato_i_vlilas_v_potok.html#
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02.07.2022 09:45 Ответить
Ну і як ви бачите - Україна член НАТО, очолювана янковощєм, кровосісєй-азаровим, пшонками і з армією і спецслужбами під повним контролем крємля і фсб?

Навіть сьогодні, під час війни, очильники Західних держав мусять посилати своїх підлеглих а то й самі несподівано навідуватися до Київа, аби відбити бажання політичному керівництву України капіталювати. А це вже тягнеться 14 років і втрачених від 2014 сотень тисяч життів громадян України.

Коли вже перестанете вишуковувати помилки інших і почнете бачити і виправляти власні?
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02.07.2022 04:29 Ответить
. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
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01.07.2022 21:27 Ответить
Саме так, на жаль 😞
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01.07.2022 21:28 Ответить
А ще він з командою квартальщіків за 3роки розпиляв 250млрд.грн.на крадівництві і жодног разу не підняв оклад рядового ЗСУ, а ще "шашликі в має", а так все норм.
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01.07.2022 22:55 Ответить
А ненадання Україні ПДЧ у 2022 році - ДЕРЖАВНА ЗРАДА ЗЕЛЕНСЬКОГО!
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01.07.2022 21:27 Ответить
Похоже на какой-то СНОВА ОМАНСКИЙ ДОГОВОРНЯК : Ермак- Патрушев
Как то странно и без нервов хутин воспринял кандидатства в ЕС УКРАИНЫ.
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01.07.2022 21:35 Ответить
Наше кандидатство в умовах війни - це нічого не означає, бо безпеку не гарантує і далі(
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02.07.2022 00:58 Ответить
Меркель, яка блокувала це, до тепер вважає, що її рішення було правильне.
Те, що в Україні вистачало покидьків, які виступали проти НАТО - це теж правда.
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01.07.2022 21:27 Ответить
Циганва мад'ярська в НАТО - оце помилка.
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01.07.2022 21:28 Ответить
Фіноугорська, бо мадяри фіноугри як і кацапи, циганська це більше до румунів.
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01.07.2022 21:29 Ответить
Кэп кагбэ намекает, что финны тоже - финно-угры.

На самом деле венгры - это смесь всех подряд кочевников. До 19 века там говорили и на тюркских языках, и на иранских.
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01.07.2022 21:32 Ответить
Хотя вино ини делает хорошее 😀
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01.07.2022 23:07 Ответить
Нуашо, я вот, потомок кочевников, нейронные сети пишу.
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02.07.2022 00:08 Ответить
циганська це більше до румунів ???
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01.07.2022 22:39 Ответить
Най їх маму усіх. Україна понад усе.
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01.07.2022 22:41 Ответить
Я, звісно, розумію, що праця вантажником на ринку не дає вам рости над собою. Вирішила допомогти: цигани - нащадки кочівників з півночі Індії. До Європи прийшли через Єгипет, тому і отримали свою назву. Себе називають "роми", тобто "люди". До Румунії ніякого відношення ця самоназва циган не має. Румунія отримала свою назву від Риму, бо колись була частиною романського світу. Мадяри таки суміш кочівників, які прийшли в Панонію з Причорномор'я, з осілими місцевими. Мова їхня належить до фіно-угорської групи, то в них є частина фіно-угорців (фіни, ести, мордва, удмурти, марі). Коли мадяри жили в степах Причорномор'я, сусіди називали їх "турками", бо в них є частина від тюрків. Але більшою частиною мадяри є нащадками місцевих осілих мешканців Панонії.
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02.07.2022 04:19 Ответить
Та шо вы говорите, боялися шо путлер нападе?
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01.07.2022 21:28 Ответить
Щеб б пак - тоді у керма був Юща, він би все розрулив з ЄС, а так через рік прийшло одоробло з Єнакієво і почало здавати Україну в Тайожний союз
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01.07.2022 21:28 Ответить
Ющ пробачив зеку фальсифікацію. Потім зробив його прем'єром. І в кінці зробив все можливе щоб зробити його президентом. У когось дуже коротка пам'ять
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01.07.2022 23:10 Ответить
На всіх етапах я виступав на підтримку більш потужних взаємовідносин між НАТО та Україною і я вважаю, що то була помилка - не надавати План дій щодо членства в НАТО Україні в 2008 році. Це був неправильний сигнал для Путіна", - сказав він. А ще більш неправильний і дружній сигнал для куйла став нинішній саміт НАТО в Мадриді."Натівські сигнальщики" вже стільки насигнанили куйлу,що він затіяв окупацію Україну,яку не збирається припиняти
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01.07.2022 21:30 Ответить
я впевнений що Байден ***** сказав після ультиматума зимнього, що нападай на Україну, зможеш забирай, але якщо українці зможуть відбиватися, нам прийдеться їм допомагати, щоб зберегти обличчя, не зможеш швидко захопити, *пєняй на сєбя*
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01.07.2022 21:32 Ответить
Виглядає, що цитування слова "животворящий" (с) - заборонене.
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01.07.2022 23:06 Ответить
А я впевнений, що ти кацапський бот
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01.07.2022 23:17 Ответить
Нам і зараз можна було постаратись для отримання хоча б ПДЧ але для зЄрмака відмова від цього і є найперше завдання
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01.07.2022 21:31 Ответить
За стратегические ошибки надо платить . Страны НАТО - не исключение
И Меркель платит всеобщим позором
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01.07.2022 21:33 Ответить
Упоротая бабка оказалась, свои ошибки она так и не признала
И ей походу глубоко наплевать на всех и позор ее не колышет .
У неё нет ни души , ни сердца, в нацистский СС она отлично бы вписалась …
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02.07.2022 00:38 Ответить
Вона хапнула бабла для внуків-правнуків і їй до піхви "позор, помилки, душа , серце, совість...".
PS До СС таку би не допустили на гарматний постріл...
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02.07.2022 17:34 Ответить
Дружненько як виповзають один за одним і заднім числом =каються=.

Але більшість українців і далі волатиме: "Захід нам нічого не винен" (с), не бачачи далі свого носаé
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01.07.2022 21:33 Ответить
Захід винен Будапештский меморандум !!!!
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01.07.2022 21:36 Ответить
"На всіх етапах я виступав на підтримку більш потужних взаємовідносин між НАТО та Україною і я вважаю, що то була помилка - не надавати План дій щодо членства в НАТО Україні в 2008 році. Це був неправильний сигнал для Путіна", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3351578
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01.07.2022 23:47 Ответить
Це-симтемна помилка...! Й, їїневиправляють і повторюють. Стан імбицільності неприпиняється...Дегенеративна форма ментальності
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01.07.2022 21:35 Ответить
Це далеко не помилка - це системна стратегічна робота агентов раши
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01.07.2022 21:37 Ответить
Частково - так.
Але значною мірою, політична короткозорість, лицемірство, цинізм та продажність Заходу. ІМХО.
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01.07.2022 21:59 Ответить
ну ок. краще пізно... Хоч хтось визнав помилку! Це не Меркель, якій корона в голову тисне
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01.07.2022 21:36 Ответить
Субота и воскресенье наиболее опасные дни для мирных граждан Украины. Избегайте мест скопления людей. Не игнорируйте оповещений тревоги. Эти дни бункерный нацист использует как оптимально удобные для террора так как западные политики выходные в большинстве и не могут принимать срочные решения. Так же выходные у большинства блогеров и журналистов что удобно для кремлевской пропаганды которая работает без выходных
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01.07.2022 21:38 Ответить
як не колишній - так вумний аж страшно робиться...
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01.07.2022 21:40 Ответить
Через цей косяк ми тепер сумуємо...
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01.07.2022 21:41 Ответить
Тимошенко має бути розстріляна.
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01.07.2022 21:42 Ответить
як мінімум- трішечки придушена... Але, зараз виповзють вананісти і співатимуть алілЮля!
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01.07.2022 22:44 Ответить
Если баба тупая то ей не место в политике. Из за двух ************ имеем то что имеем.
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01.07.2022 21:54 Ответить
Це було сплановано, дешевий газ від росії в обмін на ненадання ПДЧ. Одне цікаво чи розуміла фрау Меркель що цим вона підписує дозвіл на агресію проти України.
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01.07.2022 22:06 Ответить
Задним умом они все сильны.
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01.07.2022 22:09 Ответить
А сейчас этот нудачник предлагает нам план безопасности вместе с другим "мироносцем" и по совместительсту российским агентом - Ермаком.
Пошел в ход план помощи Путину выпутаться из его авантюры. Оппять нам будут втюривать шо в этот раз нужно просто перестать стрелять - нам опять шо-то обещают...
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02.07.2022 10:08 Ответить
Московська зозуля (Тимошенко) дійсно таке казала, але не в ній одній справа: нарід категорично не хотів в НАТО. А не хотів він тому, що керівництво країни протидіяло цьому і не було по ТБ пропаганди переваг вступу в НАТО, а була, радше, пропаганда проти НАТО з московськими наративами. Нарід він же у нас такий: що олігархи по своїх каналах покажуть - те він й повторює як папуга. Сказали, що Зєля то новий Рейган - обрали Зєлю. Скажуть, що пес Патрон краще Зєлі - то оберуть Патрона президентом.
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02.07.2022 13:11 Ответить
Величезною помилкою було призначати Генсеками НАТО сикливих і гальманутих скандинавів (столтенбергів - расмундсенів....).
Генсеком НАТО має бути професіонал військової справи: американський чи британський генерал з великим досвідом бойових дій і організаторської роботи. Бажано - негр.
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02.07.2022 17:39 Ответить
 
 