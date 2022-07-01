Непредоставление Украине ПДЧ в 2008 году было ошибкой, - экс-генсек НАТО Расмуссен
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает ошибкой непредоставление Плана действий по членству Украины в НАТО в 2008 году; это явилось неправильным сигналом для президента РФ Владимира Путина.
Об этом он отметил на брифинге с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком по результатам первого заседания консультационной группы по наработке гарантий безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"На всех этапах я выступал в поддержку более мощных взаимоотношений между НАТО и Украиной и я считаю, что это была ошибка - не предоставлять План действий по членству в НАТО Украине в 2008 году. Это был неправильный сигнал для Путина", — сказал он.
По мнению Расмуссена, Путин тогда подумал, что Альянс разделен и он сможет захватить территорию силой. Четким сигналом со стороны российского лидера, по мнению экс-генсека, было нападение на Грузию в 2008 году и захват Крыма и части Донбасса в 2014 году.
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"Мы должны учиться на истории, мы не должны повторять ошибок прошлого, а опыт состоит в том, что попытка примирения с диктаторами не получться, она приведет только к новому конфликту. Сейчас мы платим за ошибки, которые допустили в прошлом", — заметил Расмуссен.
В то же время, экс-генсек НАТО заявил, что не считает реалистичной аналогичную траекторию Украины в Альянс, как в Швеции и Финляндии.
"Я должен сказать, что я не думаю, что это будет реалистичным, пока будет продолжаться конфликт в Украине, пока есть еще невозвращенные территории, пока есть территории, которые еще неопределенны. Поэтому мы должны работать в очень сложной среде", — подчеркнул он.
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Пожалуйста, подождите...
А щодо проросійських сил і церков - то все це є у Чорногорії, там і просербські партії, і сербська православна церква. І армії немає тупо взагалі, але в НАТО взяли!
Тимошенко не займалась зовнішнью політикою в 2008. Всі відповідні посади і повноваження були у президента.
Вона лише озвучила очевидний факт. В 2008 році 2/3 українців були проти вступу до НАТО.
Така була реальність на той час.
https://zn.ua/internal/kak_timoshenko_slila_nato_i_vlilas_v_potok.html#
Навіть сьогодні, під час війни, очильники Західних держав мусять посилати своїх підлеглих а то й самі несподівано навідуватися до Київа, аби відбити бажання політичному керівництву України капіталювати. А це вже тягнеться 14 років і втрачених від 2014 сотень тисяч життів громадян України.
Коли вже перестанете вишуковувати помилки інших і почнете бачити і виправляти власні?
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
Как то странно и без нервов хутин воспринял кандидатства в ЕС УКРАИНЫ.
Те, що в Україні вистачало покидьків, які виступали проти НАТО - це теж правда.
На самом деле венгры - это смесь всех подряд кочевников. До 19 века там говорили и на тюркских языках, и на иранских.
И Меркель платит всеобщим позором
И ей походу глубоко наплевать на всех и позор ее не колышет .
У неё нет ни души , ни сердца, в нацистский СС она отлично бы вписалась …
PS До СС таку би не допустили на гарматний постріл...
Але більшість українців і далі волатиме: "Захід нам нічого не винен" (с), не бачачи далі свого носаé
Але значною мірою, політична короткозорість, лицемірство, цинізм та продажність Заходу. ІМХО.
Пошел в ход план помощи Путину выпутаться из его авантюры. Оппять нам будут втюривать шо в этот раз нужно просто перестать стрелять - нам опять шо-то обещают...
Генсеком НАТО має бути професіонал військової справи: американський чи британський генерал з великим досвідом бойових дій і організаторської роботи. Бажано - негр.