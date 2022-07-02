Франція та Австралія заявили про створення нових оборонних проєктів

Франція та Австралія підтверджують свою солідарність з Україною в контексті російської військової агресії, а також заявляють про створення нових спільних проєктів в галузі оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про цей йдеться у спільному комюніке, розміщеному на сайті Єлисейського палацу за результатами зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе в Парижі.

"Ми засуджуємо незаконне вторгнення росії в Україну та нагадуємо про нашу солідарність з урядом і народом України. Ми погодилися продовжувати разом виступати на захист міжнародного порядку, заснованого на нормах права та цілісності міжнародного права, які є необхідними для нашої спільної безпеки та процвітання як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначається у комюніке.

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"Через наслідки російської агресії для продовольчої безпеки Австралія підтримає ініціативу FARM (Food and Agricultural Resilience Mission), започатковану Францією, в тому числі шляхом продовження фінансування Системи інформації про ринок сільськогосподарської продукції, яка відіграє ключову роль у передачі даних щодо постачання основних харчових продуктів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Франція та Австралія створять нові відносини в галузі оборони. Країни зміцнюватимуть співпрацю та обмін інформацією щодо спільних інтересів безпеки, зокрема через оперативну взаємодію та обмін розвідувальними даними.

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Вони також планують брати активну участь у регіональних форумах та активізувати співпрацю у сфері безпеки з країнами Тихого океану, зокрема щодо морського спостереження, спільно з регіональними агентствами, та в Індійському океані, в тому числі у співпраці з Індією.

Зазначається, що країни будуть підтримувати взаємні розгортання та проводити більше спільних морських заходів на службі міжнародного порядку, заснованого на нормах права. Вони також розглянуть ініціативи щодо поглиблення та сприяння кращому взаємному доступу до їхніх оборонних об’єктів, спираючись на давно укладені угоди про взаємну матеріально-технічну підтримку.

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Також країни досліджуватимуть ініціативи щодо розширення співпраці між їхніми оборонними галузями промисловості з метою підтримки та надання можливостей відповідним силам оборони.

"Ми вивчатимемо перспективи співпраці у стратегічних космічних питаннях, таких як космічна розвідка, з метою просування безпечного, стабільного та захищеного космосу, а також для забезпечення свободи доступу та дій у космосі", - йдеться у комюніке.

Крім того, Франція та Австралія заявили, що зміцнюватимуть співпрацю у сфері боротьби з тероризмом і насильницьким екстремізмом, а також вивчатимуть нові сфери співпраці для підвищення стійкості у сфері кібернетики, критично важливих технологій та критичної інфраструктури.

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