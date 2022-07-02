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Новини За кордоном
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Австралія (260) Франція (1974)

Франція та Австралія заявили про створення нових оборонних проєктів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

австралія

Франція та Австралія підтверджують свою солідарність з Україною в контексті російської військової агресії, а також заявляють про створення нових спільних проєктів в галузі оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про цей йдеться у спільному комюніке, розміщеному на сайті Єлисейського палацу за результатами зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе в Парижі.

"Ми засуджуємо незаконне вторгнення росії в Україну та нагадуємо про нашу солідарність з урядом і народом України. Ми погодилися продовжувати разом виступати на захист міжнародного порядку, заснованого на нормах права та цілісності міжнародного права, які є необхідними для нашої спільної безпеки та процвітання як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначається у комюніке.

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"Через наслідки російської агресії для продовольчої безпеки Австралія підтримає ініціативу FARM (Food and Agricultural Resilience Mission), започатковану Францією, в тому числі шляхом продовження фінансування Системи інформації про ринок сільськогосподарської продукції, яка відіграє ключову роль у передачі даних щодо постачання основних харчових продуктів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Франція та Австралія створять нові відносини в галузі оборони. Країни зміцнюватимуть співпрацю та обмін інформацією щодо спільних інтересів безпеки, зокрема через оперативну взаємодію та обмін розвідувальними даними.

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Вони також планують брати активну участь у регіональних форумах та активізувати співпрацю у сфері безпеки з країнами Тихого океану, зокрема щодо морського спостереження, спільно з регіональними агентствами, та в Індійському океані, в тому числі у співпраці з Індією.

Зазначається, що країни будуть підтримувати взаємні розгортання та проводити більше спільних морських заходів на службі міжнародного порядку, заснованого на нормах права. Вони також розглянуть ініціативи щодо поглиблення та сприяння кращому взаємному доступу до їхніх оборонних об’єктів, спираючись на давно укладені угоди про взаємну матеріально-технічну підтримку.

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Також країни досліджуватимуть ініціативи щодо розширення співпраці між їхніми оборонними галузями промисловості з метою підтримки та надання можливостей відповідним силам оборони.

"Ми вивчатимемо перспективи співпраці у стратегічних космічних питаннях, таких як космічна розвідка, з метою просування безпечного, стабільного та захищеного космосу, а також для забезпечення свободи доступу та дій у космосі", - йдеться у комюніке.

Крім того, Франція та Австралія заявили, що зміцнюватимуть співпрацю у сфері боротьби з тероризмом і насильницьким екстремізмом, а також вивчатимуть нові сфери співпраці для підвищення стійкості у сфері кібернетики, критично важливих технологій та критичної інфраструктури.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
всё? обидки за подлодки как рукой сняло??
Вот что путин страхотворящий делает!
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02.07.2022 01:40
+3
Я помню как старая ведьма Меркель изошла на дерьмо ,когда наша армия впервые выстрелила из Байрактара по кацапам на нашей же территории. Как она орала что мы не имеем право этого делать , старая сволочь , защищала своего хутина как могла. И до последнего расскзывает всем как она всё правильно делала. Ненавижу паскуду с ее "Альтенативы Минским договорённостям нет. "
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02.07.2022 05:24
+3
бачите де мікрона? - шукайте там кацмоль - вони паром ходять...
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02.07.2022 05:34
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всё? обидки за подлодки как рукой сняло??
Вот что путин страхотворящий делает!
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02.07.2022 01:40 Відповісти
залежна від кацапні Франція і незалежна не від кого Австралія?
дикувато як то - там нічого спільного...
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02.07.2022 01:44 Відповісти
Если не ошибаюсь, Австралия - потенциальный покупатель Украинского зерна. Может получиться вполне себе взаимовыгодное сотрудничество.
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02.07.2022 01:44 Відповісти
Австралія ???
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02.07.2022 10:57 Відповісти
А шо хутин- питарас где ?
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02.07.2022 01:51 Відповісти
Обороний проект хренцузів це географічне розташування, щоб дібратись до макронів потрібно багатьох пройти як і їхніх союзників на чолі з Ангелою Мимркель.
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02.07.2022 02:01 Відповісти
Я помню как старая ведьма Меркель изошла на дерьмо ,когда наша армия впервые выстрелила из Байрактара по кацапам на нашей же территории. Как она орала что мы не имеем право этого делать , старая сволочь , защищала своего хутина как могла. И до последнего расскзывает всем как она всё правильно делала. Ненавижу паскуду с ее "Альтенативы Минским договорённостям нет. "
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02.07.2022 05:24 Відповісти
бачите де мікрона? - шукайте там кацмоль - вони паром ходять...
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02.07.2022 05:34 Відповісти
Щось мені це не подобається.

Австралія замість Франції має виготовити велику кількість атомних підводних човнів Японії чи Кореї.
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02.07.2022 06:57 Відповісти
Понравилось что Франция меня (народ)пидтрымуе!!!!Может Французы зашлют к нам легион,7 тысяч отличных бойцов,что бы,повоевали за интересы Парижа....?Ведь наша победа в интересах Франции???Или...нет???По всяким Африкам и тд. воюют,что мы хуже???Где то их под Николаев с прицелом на Крым....думаю погоду зделают!!!
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02.07.2022 08:48 Відповісти
Одним из важных итогов Саммитов G-7 и НАТО стало изменение позиции сладкой парочки Макрона и Шольца. Я не говорю, что они стали ястребами как Байден, Джонсон и Трюдо, но позиция Макрона и Шольца уже больше не откровенно пропутинская и дрейфует сильно в сторону общей - ястребиной.
Не зря французские СМИ слили разговоры Макрона и Путина - посмотрите какой Путин мудак, Макрон не обязан больше ему звонить.
Причин много. Это и заслуга ястребов-англосаксов, которые не уставали работать со сладкой парочкой. Это общественное мнение на Западе. Это осознание того, что Германия и Франция теряют свою лидирующую роль. Это и возможная рецессия на Западе, которую причиняет Путин и которой (вместе с Путиным) нужно противостоять только сильно сплотившись. Это и заслуга Украины, которая сражается как лев. Это и заслуга Путина, который продолжает показательный геноцид целого народа и уже догнал Гитлера.
Дрейф позиции Макрона и Шольца не означает, что Шольц начнет давать танки (ведь он останется все равно медузой), а Макрон забросит свою идею о каком-то европейском сообществе параллельно с ЕС, но это означает, что мосты с Путиным более-менее сожжены. И это хорошо.

Олег Пономарь
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02.07.2022 08:51 Відповісти
ФРН може давати танки, тількі старі, Лео-1 модер.
Нові вони продають і там законтрактовано на 10 років наперед.
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02.07.2022 11:01 Відповісти
Щоб кацапи не зробили недолюди всеодно з ними на одній мові дзявкають.
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02.07.2022 10:42 Відповісти
 
 