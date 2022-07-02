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Новости За рубежом
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Австралия (386) Франция (3081)

Франция и Австралия заявили о создании новых оборонных проектов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

австралія

Франция и Австралия подтверждают свою солидарность с Украиной в контексте российской военной агрессии, а также заявляют о создании новых совместных проектов в области обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном коммюнике, размещенном на сайте Елисейского дворца по результатам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Париже.

""Мы осуждаем незаконное вторжение россии в Украину и напоминаем о нашей солидарности с правительством и народом Украины. Мы согласились продолжать вместе выступать в защиту международного порядка, основанного на нормах права и целостности международного права, необходимых для нашей общей безопасности и процветания как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечается в коммюнике.

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"Из-за последствий российской агрессии для продовольственной безопасности Австралия поддержит инициативу FARM (Food and Agricultural Resilience Mission), начатую Францией, в том числе путем продолжения финансирования Системы информации о рынке сельскохозяйственной продукции, которая играет ключевую роль в передаче данных по поставке основных пищевых продуктов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Франция и Австралия сформируют новые отношения в области обороны. Страны будут укреплять сотрудничество и обмен информацией относительно общих интересов безопасности, в частности, через оперативное взаимодействие и обмен разведывательными данными.

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Они также планируют активно участвовать в региональных форумах и активизировать сотрудничество в сфере безопасности со странами Тихого океана, в частности, по морскому наблюдению, совместно с региональными агентствами, и в Индийском океане, в том числе в сотрудничестве с Индией.

Отмечается, что страны будут поддерживать взаимные развертывания и проводить больше общих морских мероприятий на службе международного порядка, основанного на нормах права. Они также рассмотрят инициативы по углублению и содействию лучшему взаимному доступу к их оборонным объектам, опираясь на давно заключенные соглашения о взаимной материально-технической поддержке.

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Также страны будут исследовать инициативы по расширению сотрудничества между их отраслями промышленности с целью поддержки и предоставления возможностей соответствующим силам обороны.

"Мы будем изучать перспективы сотрудничества по стратегическим космическим вопросам, таким как космическая разведка, с целью продвижения безопасного, стабильного и защищенного космоса, а также для обеспечения свободы доступа и действий в космосе", – говорится в коммюнике.

Кроме того, Франция и Австралия заявили, что будут укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также будут изучать новые сферы сотрудничества для повышения устойчивости в сфере кибернетики, критически важных технологий и критической инфраструктуры.

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Топ комментарии
+4
всё? обидки за подлодки как рукой сняло??
Вот что путин страхотворящий делает!
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02.07.2022 01:40
+3
Я помню как старая ведьма Меркель изошла на дерьмо ,когда наша армия впервые выстрелила из Байрактара по кацапам на нашей же территории. Как она орала что мы не имеем право этого делать , старая сволочь , защищала своего хутина как могла. И до последнего расскзывает всем как она всё правильно делала. Ненавижу паскуду с ее "Альтенативы Минским договорённостям нет. "
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02.07.2022 05:24
+3
бачите де мікрона? - шукайте там кацмоль - вони паром ходять...
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02.07.2022 05:34
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всё? обидки за подлодки как рукой сняло??
Вот что путин страхотворящий делает!
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02.07.2022 01:40 Ответить
залежна від кацапні Франція і незалежна не від кого Австралія?
дикувато як то - там нічого спільного...
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02.07.2022 01:44 Ответить
Если не ошибаюсь, Австралия - потенциальный покупатель Украинского зерна. Может получиться вполне себе взаимовыгодное сотрудничество.
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02.07.2022 01:44 Ответить
Австралія ???
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02.07.2022 10:57 Ответить
А шо хутин- питарас где ?
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02.07.2022 01:51 Ответить
Обороний проект хренцузів це географічне розташування, щоб дібратись до макронів потрібно багатьох пройти як і їхніх союзників на чолі з Ангелою Мимркель.
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02.07.2022 02:01 Ответить
Я помню как старая ведьма Меркель изошла на дерьмо ,когда наша армия впервые выстрелила из Байрактара по кацапам на нашей же территории. Как она орала что мы не имеем право этого делать , старая сволочь , защищала своего хутина как могла. И до последнего расскзывает всем как она всё правильно делала. Ненавижу паскуду с ее "Альтенативы Минским договорённостям нет. "
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02.07.2022 05:24 Ответить
бачите де мікрона? - шукайте там кацмоль - вони паром ходять...
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02.07.2022 05:34 Ответить
Щось мені це не подобається.

Австралія замість Франції має виготовити велику кількість атомних підводних човнів Японії чи Кореї.
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02.07.2022 06:57 Ответить
Понравилось что Франция меня (народ)пидтрымуе!!!!Может Французы зашлют к нам легион,7 тысяч отличных бойцов,что бы,повоевали за интересы Парижа....?Ведь наша победа в интересах Франции???Или...нет???По всяким Африкам и тд. воюют,что мы хуже???Где то их под Николаев с прицелом на Крым....думаю погоду зделают!!!
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02.07.2022 08:48 Ответить
Одним из важных итогов Саммитов G-7 и НАТО стало изменение позиции сладкой парочки Макрона и Шольца. Я не говорю, что они стали ястребами как Байден, Джонсон и Трюдо, но позиция Макрона и Шольца уже больше не откровенно пропутинская и дрейфует сильно в сторону общей - ястребиной.
Не зря французские СМИ слили разговоры Макрона и Путина - посмотрите какой Путин мудак, Макрон не обязан больше ему звонить.
Причин много. Это и заслуга ястребов-англосаксов, которые не уставали работать со сладкой парочкой. Это общественное мнение на Западе. Это осознание того, что Германия и Франция теряют свою лидирующую роль. Это и возможная рецессия на Западе, которую причиняет Путин и которой (вместе с Путиным) нужно противостоять только сильно сплотившись. Это и заслуга Украины, которая сражается как лев. Это и заслуга Путина, который продолжает показательный геноцид целого народа и уже догнал Гитлера.
Дрейф позиции Макрона и Шольца не означает, что Шольц начнет давать танки (ведь он останется все равно медузой), а Макрон забросит свою идею о каком-то европейском сообществе параллельно с ЕС, но это означает, что мосты с Путиным более-менее сожжены. И это хорошо.

Олег Пономарь
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02.07.2022 08:51 Ответить
ФРН може давати танки, тількі старі, Лео-1 модер.
Нові вони продають і там законтрактовано на 10 років наперед.
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02.07.2022 11:01 Ответить
Щоб кацапи не зробили недолюди всеодно з ними на одній мові дзявкають.
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02.07.2022 10:42 Ответить
 
 