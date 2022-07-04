Суд заарештував права російського олігарха Дерипаски на Миколаївський глиноземний завод

Перечинський райсуд Закарпатської області арештував корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу, що належать фірмам "Гуардон Україна" і "Компанія "Алюміній України"".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Відповідна ухвала датована 30 березня 2022 року, а 31 травня його підтвердив Закарпатський апеляційний суд.

Водночас були арештовані гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу в Ощадбанку, Райффайзен Банку, МР Банку.

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Як ідеться у тексті судового рішення, арешти накладені у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків і розтрати майна в особливо великих розмірах менеджментом заводу. Досудове розслідування з 25 березня здійснює Національна поліція.

Загальна сума фінансових і господарських операцій, що викликають сумніви у слідчих, становить понад 200 млн грн. У матеріалах правоохоронців стверджується, що мали місце факти заниження податкових зобов`язань, завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, завищення податкового кредиту.

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Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.

У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК "Русал" і пов`язаною з нею кіпрською Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що Русал продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Втім, у 2018 році стало відомо, що Олег Дерипаска залишив контроль над заводом.

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1 березня 2022 року алюмінієвий гігант - компанія "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски - заявила, що тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.