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Суд заарештував права російського олігарха Дерипаски на Миколаївський глиноземний завод

дерипаска

Перечинський райсуд Закарпатської області арештував корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу, що належать фірмам "Гуардон Україна" і "Компанія "Алюміній України"".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Відповідна ухвала датована 30 березня 2022 року, а 31 травня його підтвердив Закарпатський апеляційний суд.

Водночас були арештовані гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу в Ощадбанку, Райффайзен Банку, МР Банку.

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Як ідеться у тексті судового рішення, арешти накладені у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків і розтрати майна в особливо великих розмірах менеджментом заводу. Досудове розслідування з 25 березня здійснює Національна поліція.

Загальна сума фінансових і господарських операцій, що викликають сумніви у слідчих, становить понад 200 млн грн. У матеріалах правоохоронців стверджується, що мали місце факти заниження податкових зобов`язань, завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, завищення податкового кредиту.

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Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000‑х.

У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК "Русал" і пов`язаною з нею кіпрською Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що Русал продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Втім, у 2018 році стало відомо, що Олег Дерипаска залишив контроль над заводом.

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1 березня 2022 року алюмінієвий гігант - компанія "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски - заявила, що тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.

Автор: 

арешт (2520) Дерипаска Олег (238) олігарх (931) суд (11665) Миколаївський глиноземний завод (27)


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Топ коментарі
+14
як несподівано. на дев'ятй рік війни...
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04.07.2022 12:03
+8
Ещё раз обращаю внимание всех служб - Дерипаска контролирует 30% акций строительного концерна Европы ШТАБАГ , а следовательно кацапская розведка имеет доступ ко всем документам коммуникаций, дорог , тоннелей

блин, когда уже это дойдёт до кого-то ?
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04.07.2022 12:11
+8
При кучмі він вкрав цей завод а не отримав контроль,коли вже почнуть називати речі своїми їменами,також вкрав та знищив свого конкурента запорізький алюмінієвий комбінат.взагалі за те знищення України під час своєї колекції рудий підор кучма заслуговує публічної страти.
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04.07.2022 12:53
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як несподівано. на дев'ятй рік війни...
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04.07.2022 12:03 Відповісти
При кучмі він вкрав цей завод а не отримав контроль,коли вже почнуть називати речі своїми їменами,також вкрав та знищив свого конкурента запорізький алюмінієвий комбінат.взагалі за те знищення України під час своєї колекції рудий підор кучма заслуговує публічної страти.
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04.07.2022 12:53 Відповісти
Воно неміряно грошви отримало за знищення
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04.07.2022 12:59 Відповісти
думаю, це крапля в морі. сподіваюсь, що це тільки початок...
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04.07.2022 12:04 Відповісти
вчасно
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04.07.2022 12:05 Відповісти
Ещё раз обращаю внимание всех служб - Дерипаска контролирует 30% акций строительного концерна Европы ШТАБАГ , а следовательно кацапская розведка имеет доступ ко всем документам коммуникаций, дорог , тоннелей

блин, когда уже это дойдёт до кого-то ?
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04.07.2022 12:11 Відповісти
До документації. Лишень? Там,ще й автормький нагляд. Легальний непомітниц контроль,й можливість виведення з ладу,всіх критисних транспортних споруд!!!
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04.07.2022 13:02 Відповісти
меня всегда удивляла позиция идиотов у власти,отдать стратегические области экономики,в руки потенциального врага. это касается всех наших президентских каденций,в том числе и Порошенко!
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04.07.2022 12:37 Відповісти
Ни чего страшного, ваЗЕлиновская Хламидия уже заработал на абрамовиче, а дальше Елдак с татаровым порешают....
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04.07.2022 12:39 Відповісти
Это надо было делать в 15 г, не позже. До сраки теперь тот глинозем. Визовый ввели с 1 июля--- ржака пошла у кацапов, а что очередя к нам ехать там стояли с ночи в консульствах, покажите? Хоть 1 бакс с офшоров пришло с 14 г после побега шапкокрада, Клюева, табачника итд??? Да бросьте позорится--- на весь мир кстати.
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04.07.2022 12:46 Відповісти
московія з 2014 веде активну агресію проти України, а відбирають лише зараз!
Напевно то все Шольц
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04.07.2022 12:57 Відповісти
130-й день війни, хоч щось проти абрамовича зробили. Якби в Україні активніше вводили санкції проти друзів і гаманців *****, можливо і Захід активніше б працював. А так заяви команди "кварталу" про недостатність санкцій виглядають доволі ..., хотів написати смішно, але з урахуванням пролитої крові це вже дуже не смішно, і не професійно, як мінімум.
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04.07.2022 13:24 Відповісти
У мене були акції які я викинув у смітник,бо від листівок по типу приїдьте і поїдьте на засідання ,нікуя не отримав.
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04.07.2022 13:35 Відповісти
Перидаска.
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04.07.2022 13:58 Відповісти
А Деріпаска не спас 400 000 українців як Абрамович ?
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04.07.2022 14:16 Відповісти
Кучма ворог України....спокійнесенько собі живе гнида! Завдяки йому над Україною встановили контроль рашисти, знищували економіку і промисловість, армію і зброю!
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04.07.2022 14:27 Відповісти
Як це все зрозуміти У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК "Русал" і пов`язаною з нею кіпрською Judson Trading Limited Після цьогоДерипаска продав МГЗ 1.03.2022 дерипаска припинив виробництво а що таке санкції в Україні.
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04.07.2022 14:47 Відповісти
А коли арештують активи Форвард банк ?? Цей банк давно під санкціями, арештами в усьому світі , а у нас спокійно працює, заробяє на українцях .
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04.07.2022 14:50 Відповісти
 
 