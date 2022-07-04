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Суд арестовал права российского олигарха Дерипаски на Николаевский глиноземный завод

дерипаска

Перечинский райсуд Закарпатской области арестовал корпоративные права Николаевского глиноземного завода, принадлежащие фирмам "Гуардон Украина" и "Компания Алюминий Украины".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Соответствующее постановление датировано 30 марта 2022 года, а 31 мая его подтвердил Закарпатский апелляционный суд.

В то же время были арестованы деньги на счетах Николаевского глиноземного завода в Ощадбанке, Райффайзен Банке, МР Банке.

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Как говорится в тексте судебного решения, аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода. Досудебное расследование с 25 марта осуществляет Национальная полиция.

Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения у следователей, составляет более 200 млн грн. В материалах правоохранителей утверждается, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита.

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Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Российский олигарх Олег Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.

В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году Николаевский глиноземный завод сообщил, что Русал продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Олег Дерипаска оставил контроль над заводом.

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1 марта 2022 года алюминиевый гигант - компания "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски заявила, что временно прекратила производство на Николаевском глиноземном заводе.

арест (10454) Дерипаска Олег (82) олигарх (1027) суд (25086) Николаевский глиноземный завод (23)


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Топ комментарии
+14
як несподівано. на дев'ятй рік війни...
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04.07.2022 12:03
+8
Ещё раз обращаю внимание всех служб - Дерипаска контролирует 30% акций строительного концерна Европы ШТАБАГ , а следовательно кацапская розведка имеет доступ ко всем документам коммуникаций, дорог , тоннелей

блин, когда уже это дойдёт до кого-то ?
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04.07.2022 12:11
+8
При кучмі він вкрав цей завод а не отримав контроль,коли вже почнуть називати речі своїми їменами,також вкрав та знищив свого конкурента запорізький алюмінієвий комбінат.взагалі за те знищення України під час своєї колекції рудий підор кучма заслуговує публічної страти.
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04.07.2022 12:53
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як несподівано. на дев'ятй рік війни...
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04.07.2022 12:03 Ответить
При кучмі він вкрав цей завод а не отримав контроль,коли вже почнуть називати речі своїми їменами,також вкрав та знищив свого конкурента запорізький алюмінієвий комбінат.взагалі за те знищення України під час своєї колекції рудий підор кучма заслуговує публічної страти.
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04.07.2022 12:53 Ответить
Воно неміряно грошви отримало за знищення
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04.07.2022 12:59 Ответить
думаю, це крапля в морі. сподіваюсь, що це тільки початок...
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04.07.2022 12:04 Ответить
вчасно
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04.07.2022 12:05 Ответить
Ещё раз обращаю внимание всех служб - Дерипаска контролирует 30% акций строительного концерна Европы ШТАБАГ , а следовательно кацапская розведка имеет доступ ко всем документам коммуникаций, дорог , тоннелей

блин, когда уже это дойдёт до кого-то ?
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04.07.2022 12:11 Ответить
До документації. Лишень? Там,ще й автормький нагляд. Легальний непомітниц контроль,й можливість виведення з ладу,всіх критисних транспортних споруд!!!
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04.07.2022 13:02 Ответить
меня всегда удивляла позиция идиотов у власти,отдать стратегические области экономики,в руки потенциального врага. это касается всех наших президентских каденций,в том числе и Порошенко!
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04.07.2022 12:37 Ответить
Ни чего страшного, ваЗЕлиновская Хламидия уже заработал на абрамовиче, а дальше Елдак с татаровым порешают....
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04.07.2022 12:39 Ответить
Это надо было делать в 15 г, не позже. До сраки теперь тот глинозем. Визовый ввели с 1 июля--- ржака пошла у кацапов, а что очередя к нам ехать там стояли с ночи в консульствах, покажите? Хоть 1 бакс с офшоров пришло с 14 г после побега шапкокрада, Клюева, табачника итд??? Да бросьте позорится--- на весь мир кстати.
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04.07.2022 12:46 Ответить
московія з 2014 веде активну агресію проти України, а відбирають лише зараз!
Напевно то все Шольц
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04.07.2022 12:57 Ответить
130-й день війни, хоч щось проти абрамовича зробили. Якби в Україні активніше вводили санкції проти друзів і гаманців *****, можливо і Захід активніше б працював. А так заяви команди "кварталу" про недостатність санкцій виглядають доволі ..., хотів написати смішно, але з урахуванням пролитої крові це вже дуже не смішно, і не професійно, як мінімум.
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04.07.2022 13:24 Ответить
У мене були акції які я викинув у смітник,бо від листівок по типу приїдьте і поїдьте на засідання ,нікуя не отримав.
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04.07.2022 13:35 Ответить
Перидаска.
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04.07.2022 13:58 Ответить
А Деріпаска не спас 400 000 українців як Абрамович ?
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04.07.2022 14:16 Ответить
Кучма ворог України....спокійнесенько собі живе гнида! Завдяки йому над Україною встановили контроль рашисти, знищували економіку і промисловість, армію і зброю!
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04.07.2022 14:27 Ответить
Як це все зрозуміти У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК "Русал" і пов`язаною з нею кіпрською Judson Trading Limited Після цьогоДерипаска продав МГЗ 1.03.2022 дерипаска припинив виробництво а що таке санкції в Україні.
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04.07.2022 14:47 Ответить
А коли арештують активи Форвард банк ?? Цей банк давно під санкціями, арештами в усьому світі , а у нас спокійно працює, заробяє на українцях .
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04.07.2022 14:50 Ответить
 
 